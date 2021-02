Woeste burgemeester na grafschennis: 'In plaats van te rouwen, worden mensen bij onzin betrokken'

De bloemenleggers doet de inwoners van Bodegraven pijn, weet de burgemeester. 'Het verstoort hun privacy en grafrust', legt hij uit. 'Mensen willen een graf kunnen bezoeken zonder gestoord te worden. En ze worden gestoord door de bloemen en de boodschappen die daar liggen. Ook door de mensen die daar lopen en er niets te zoeken hebben. Eén van de inwoners is in gesprek gegaan met de mensen om te vragen wat ze er kwamen doen. En dan krijgt hij een ingewikkeld verhaal te horen, waar niets van klopt. Dan zegt hij: hier ligt mijn kind, ga weg. Dan krijgen ze meermaals excuses aangeboden.'

Er kwamen de afgelopen weken zo veel bezoekers naar de begraafplaats, dat er door de gemeente is ingesteld dat er geen bloemen meer op de begraafplaats gelegd mogen worden. 'Een begraafplaats is de laatste plek in Nederland waar je actie zou moeten voeren', vertelt een boze Van der Kamp. 'Er is een oprijlaan bij de begraafplaats en daar kunnen mensen nu hun bloemen neerleggen. Het is niet zo erg als twee weken geleden, maar er liggen nog steeds aardig wat bloemen ja.'

'Verhaal klopt van geen kant'

Volgens de bloemenleggers zijn sommige kinderen die op begraafplaats Vredehof liggen, vermoord door een satanistisch-pedo-netwerk. RIVM-directeur Jaap van Dissel zou hier volgens de complotdenkers bij betrokken zijn. Hij wordt eveneens beschuldigd van pedofilie. Volgens Van der Kamp speelt dit complot al enkele weken. 'Via internet worden inwoners van Bodegraven lastiggevallen met een raar verhaal dat van geen kant klopt.'

Eén van de initiatiefnemers is volgens de burgemeester, Micha Kat. 'Hij is een berucht complotverspreider en samen met een oud-inwoner van Bodegraven die in het buitenland woont, is het begonnen. Zij hebben namen genoemd van kinderen die zijn overleden. Mensen uit het hele land zijn naar ons toe gekomen en denken dat ze iets goeds doen door op te komen voor de rechten van kinderen. Maar uiteindelijk blijken ze betrokken te zijn bij een verhaal waar niets van klopt en waar mijn inwoners buitengewoon verdrietig over zijn.'

Oprecht boos

De onrust heeft Van der Kamp hard geraakt. 'Als het mij raakt, dan is dat omdat het de inwoners raakt. Ik ben echt oprecht boos, omdat mensen die al iets vreselijks hebben meegemaakt zich nu moeten verdedigen. In plaats van dat ze privé kunnen rouwen, worden ze betrokken bij deze onzin', vertelt hij geëmotioneerd.

Van der Kamp hoopt dat juridische acties er voor zorgen dat de rust binnenkort weer terugkeert in zijn gemeente. 'De nodige inwoners hebben aangifte gedaan, de gemeente heeft aangifte gedaan en ik heb als burgemeester zelf aangifte gedaan, omdat ik zelf ook meegenomen word in dit verhaal. Ik word een pedo-burgemeester genoemd in YouTube-filmpjes die ze verspreiden en via mailtjes die ze sturen.'

Vol afschuw

Het gesprek aangaan met de aanstichters van het complot is volgens de burgemeester niet mogelijk. 'Ze zitten in Ierland en Spanje achter hun computer en willen aandacht. En het probleem is dat ze die nu ook krijgen. Inmiddels loopt er een uitleveringsverzoek voor Micha Kat in Ierland om hem hierheen te sturen. Ik hoop dat dit ook met de andere aanstichters gaat gebeuren. Dan zal het voor een deel wel gaan stoppen, hoop ik.'

Want dat de complottheorieën de gemoederen in Bodegraven bezighouden, blijkt wel op de begraafplaats. Een ouder stel vertelt vol afschuw over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. 'Ik vind het echt heel erg voor de nabestaanden van de overleden kinderen', vertellen ze. 'Het is ongelofelijk dat zoiets hier gebeurt. Dat kun je je niet voorstellen.'

Onzin blijft onzin

Een andere man en vrouw hebben juist wel begrip voor de bloemenleggers. 'Het is goed dat mensen een tegengeluid laten horen', zeggen zij. 'We moeten niet zo naïef zijn en niet alles maar voor waar aannemen wat er in de media wordt gezegd.'

Volgens Van der Kamp heeft het oproepen tot rust niets te maken met naïviteit. 'Het was al snel duidelijk dat er niets klopte van de verhalen en de tijdlijnen die werden verteld. Je hoefde geen uitgebreid onderzoek te doen naar deze onzin, want onzin blijft onzin.'

'U doet niets goeds'

De burgemeester van Bodegraven hoopt dan ook dat mensen niet meer naar de begraafplaats in Bodegraven komen zonder goede reden. 'Dit is voor alle mensen die denken iets goeds te doen door bloemen in Bodegraven te leggen, heb ik de dringende boodschap: blijf hier weg. U doet niets goeds. Wij hebben hier echt last van. U volgt mensen die niet te volgen zijn.'

Van der Kamp hoopt dat er meer mogelijkheden komen de aanstichters van deze onrust van het internet te krijgen. 'We moeten ons weerbaarder op gaan stellen', besluit de burgemeester. 'We moeten feiten en fictie van elkaar gaan onderscheiden en een modus vinden om mensen sneller van internet te krijgen. Het is te gek voor woorden dat sommige beschuldigingen weken op internet blijven staan en dat we het er niet af krijgen. Daar zou echt wat moeten gebeuren. Ik vraag iedereen zijn gezonde verstand te gebruiken en wil nadenken of ze hier bij willen horen of niet. Of blijf ik bij de feiten en blijf ik weg uit Bodegraven.'

