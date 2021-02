Familiebedrijf volledig in as: 'Doorpakken, ondanks dat ons levenswerk is afgebrand'

Het familiebedrijf aan de Hoogeveenseweg in Hazerswoude-Dorp is gespecialiseerd in wegwerkzaamheden. Zwiep runt de firma samen met zijn broer, zus en twee neven. 'Maar inmiddels zijn er nog meer neefjes in het bedrijf werkzaam', vertelt hij. 'We zijn een familiebedrijf dat trots is. Alles zag er altijd gelikt en goed uit.'

Zwiep is zondag aan het einde van de middag redelijk aangeslagen door de brand. Maar hij zit er nog niet helemaal doorheen. 'Dat komt vooral door de hectiek van de dag', zegt de ondernemer. 'Daar word je door afgeleid. We zitten nu met de verzekering en adviseurs alles door te nemen. Dan ga je pas beseffen wat de gevolgen van de brand zijn.'

'De brand ging zo hard en snel'

Ondertussen is hij ook bezig met 'incidentmanagement'. 'Daar doen we als bedrijf zelf ook aan, dus dat komt goed van pas nu. We moeten nu voorkomen dat er olie in het oppervlaktewater komt. We zijn volop bezig. Ondertussen is de brandweer bezig met het laatste bluswerk.'

De brand brak rond 10.30 uur uit. Toen zat Zwiep nog thuis. 'Ik woon honderd meter van de zaak, dus ik was er binnen een paar seconden. Toen kwam er al gitzwarte rook uit de loods. De vlammen gingen daarna door het dak. Dat ging zo hard en snel, echt onwerkelijk.'

'Ettelijke miljoenen verloren gegaan'

De loods stond vol met machines, die allemaal in de vlammen zijn opgegaan. 'Je zou het ondanks het lenteweer van vandaag niet zeggen', vertelt Vermeulen. 'Maar ze stonden binnen vanwege de winterperiode. In de winter staan al onze machines binnen. Het zijn hele dure voertuigen. Van een asfaltfrezer, tot een wals, asfaltmachine of tractor. Je probeert ze zo goed mogelijk te beschermen, want ze zijn ettelijke miljoenen waard. Dat is allemaal verloren gegaan.'

Een hele schrale troost voor Zwiep en zijn familie is dat er nog enkele machines buitenstonden. 'Vanwege de vorstschade zijn we daarmee bezig geweest. Daar hebben we geluk mee gehad. Maar wat ons is overkomen, gun je niemand.'

Personeel is medelevend

Toch is Zwiep niet bij de pakken neer gaan zitten. Terwijl het sein brand meester net is gegeven, begint hij aan de planning van de volgende dag. 'Alles gaat natuurlijk door. Morgen is het weer maandag en dan moeten we weer verder. Wat we gaan doen, daar zijn we nu over aan het denken.'

Het personeel was zondag sowieso medelevend, vertelt Zwiep met enige trots. 'Iedereen wilde helpen. Op het moment van de brand kunnen ze niets, of misschien zelfs beter thuisblijven. Maar de mensen die hier werken doen dat met trots en trots voor de spullen. Dan doet zo'n brand veel met je. Het is heel triest voor de mensen.'

'We gaan nu doorpakken'

Maar ook concurrenten steken Zwiep en zijn familie de helpende hand toe. 'Misschien dat ik daar de komende dagen of weken op terugkom', zegt hij eerlijk. Want als Zwiep een ding niet onder stoelen of banken steekt, is dat dit niet het einde is van de Vermeulen Groep. 'We gaan nu doorpakken.'

LEES OOK: Banketbakker Maison Kelder vat zaterdag twee keer vlam, maar wil dinsdag weer open