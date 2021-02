Coronavirus: Horecabranche naar de rechter om heropening af te dwingen

Horecabranche wil heropening afdwingen bij de rechter

Horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil bij de rechter afdwingen dat de sector weer open mag. KHN noemt het onacceptabel dat cafés en restaurants gesloten moeten blijven en "opnieuw achteraan moeten sluiten" bij de versoepelingen. Ook wil KHN een schadevergoeding voor de branche.

Kuipers: cijfers gunstiger dan gedacht, maar speelruimte beperkt

Cijfers over de verspreiding van het coronavirus en de druk die dat geeft op de ziekenhuizen zien er 'aanzienlijk gunstiger uit dan we half januari hadden durven hopen', zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat geeft wat hem betreft wat lucht, maar hij zegt er wel direct bij dat de speelruimte om maatregelen te versoepelen 'beperkt' is.

Kuipers toont begrip voor het kabinetsvoornemen om enkele versoepelingen door te voeren. Het belangrijkste plan is om de middelbare scholen weer deels open te stellen. Mogelijk mogen ook mbo's en kappers weer de deuren openen. 'Ik snap heel goed de wens om te versoepelen, maar ruimte om heel veel dingen tegelijk te doen is er niet', aldus de LNAZ-voorzitter. Wijzend op de steekproeven die iedere week worden geanalyseerd om te bepalen welke virusvarianten rondgaan, stelt Kuipers dat de Britse variant minder snel is opgerukt dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begin dit jaar voorzag. Daarmee 'koop je tijd', zegt Kuipers.

In het voorjaar kan het weer bovendien een gunstige invloed hebben en het virus afremmen. Tegelijkertijd worden steeds meer mensen gevaccineerd. Toch tempert Kuipers de verwachtingen. 'Over een week of tien zitten we in de eerste week van mei. In die tien weken kan het nog flink ontsporen als de overdracht bijvoorbeeld met tien procent toeneemt', schetst hij.

4217 nieuwe besmettingen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4217 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4124 ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zondag turfde het instituut over een etmaal gemeten 4720 positieve tests, eveneens boven het zevendaags gemiddelde. Het RIVM waarschuwde eerder al voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden 17 overlijdens geregistreerd, zaterdag 62, vrijdag 50 en donderdag 74.

Ollongren niet bij Veiligheidsberaad wegens ziekte

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schuift maandagmiddag wegens ziekte niet aan bij de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters zullen nu volgende week maandag met haar praten over het veilig organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in maart, aldus een woordvoerster van het beraad.

De burgemeesters nemen wel zoals eerder aangekondigd een half uur extra voor hun bijeenkomst in Utrecht. Op de agenda staan onder andere de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet dinsdag zal bekendmaken.

Het Veiligheidsberaad heeft al eerder bij justitieminister Ferd Grapperhaus aangedrongen op perspectief voor de toekomst. Grapperhaus is vrijwel elke week namens het kabinet bij het beraad. De burgemeesters hebben het kabinet geadviseerd over versoepelingen, omdat er 'tussen open en dicht ook nog een tussenweg zit', aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Grapperhaus en Bruls geven na afloop van het beraad in Utrecht een toelichting.

Onderwijsbond blij met perspectief voor leerlingen, ondanks zorgen

Dat het kabinet een begin wil maken met het heropenen van de middelbare scholen 'biedt perspectief voor leerlingen', reageert de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond is daar blij mee, maar benadrukt wel dat maatregelen nodig blijven om het risico op coronabesmettingen te beperken. 'De zorgen over de gezondheid van personeel zijn nog altijd groot', zegt een woordvoerder van de AOb.

De regel om 1,5 meter afstand te houden tot anderen blijft heel belangrijk voor de bond. Een van de opties die bij het kabinet op tafel ligt, is om slechts een aantal klassen per dag fysiek naar school te laten komen. Op die manier is er genoeg ruimte om afstand te houden.

De AOb vindt daarnaast dat zo snel mogelijk meer sneltesten beschikbaar moeten komen voor het onderwijs. Op termijn is het de bedoeling dat alle leerlingen en leraren die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest als iemand die het virus heeft opgelopen, een test aangeboden krijgen. Er zijn al scholen waar dit gebeurt, maar het is nog lang niet overal de praktijk.

Horecagroothandels moeten voorraden weggooien

Horecagroothandels moeten nu veel producten op voorraad weggooien omdat ze over de datum zijn nu de horeca nog altijd gesloten is en de lockdown waarschijnlijk langer voortduurt. Ook de voorraden met een langere houdbaarheidsdatum gaan nu bederven, waarschuwt de Stichting Horeca Groothandels. 'Je kunt straks je hele magazijn weggooien', zegt bestuurslid Hans van der Eijk.

Volgens Van der Eijk gaat het om 1,5 tot 2 procent van de omzet van horecagroothandels. 'Maar die omzetten zijn miljarden.' Tot nu hebben de horecagroothandels volgens hem elk kwartaal een paar procent van de omzet moeten weggooien. Het niet kunnen kwijtraken van de producten zorgt als eerste voor problemen bij verse waar zoals vis en vlees, daarna zuivel, dan frisdrank en als laatste vetten zoals frituurolie en soepen.

Volgens Van der Eijk willen leveranciers de producten ook niet terugnemen. 'Straks ontstaan ook opstartproblemen met leveranciers omdat ze niet kunnen leveren als horeca weer open mag', zegt hij.

Regionale luchthavens overschreden geluidsnormen niet door corona

De regionale vliegvelden in Maastricht, Lelystad en Rotterdam The Hague Airport hebben het afgelopen jaar de geluidsnormen niet overschreden. Dat komt volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doordat er een stuk minder gevlogen is in 2020 vanwege de coronamaatregelen.

De ILT deed onderzoek naar de vliegvelden Maastricht Aachen Airport (MAA), Lelystad Airport (LA) en Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Zo moet er zo min mogelijk boven bewoond gebied gevolgen worden. De ILT controleert dat elk jaar en kan als dat nodig is sancties opleggen.

Dit jaar wijkt de rapportage erg af van voorgaande jaren vanwege de coronamaatregelen, stelt de ILT. De inspectiedienst heeft in de controleperiode, tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020, geen maatregelen hoeven treffen vanwege geluidsoverschrijdingen. Vanaf Rotterdam The Hague Airport halveerde het aantal nachtvluchten. Daarvan werden acht vluchten nader onderzocht, maar daar zaten geen overtredingen tussen.

Politie schrijft 6436 avondklokboetes uit

De politie heeft afgelopen week 6436 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. De politie beëindigde afgelopen weekend 96 illegale feesten.

Ook zijn er 285 boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod op groepsvorming hebben overtreden, maakte de politie maandag bekend. Er zijn 383 mensen die een waarschuwing kregen omdat ze de coronamaatregelen negeerden, zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar.

Of mensen de boetes voor het niet naleven van de avondklok ook moeten betalen is nog niet bekend. De rechtbank in Den Haag heeft vorige week geoordeeld dat de avondklok juridisch niet juist is ingevoerd. Mocht deze uitspraak in hoger beroep gehandhaafd blijven dan is het mogelijk dat de boetes ingetrokken gaan worden.

AstraZeneca levert komende twee weken minder vaccins dan beloofd

Farmaceut AstraZeneca levert de komende twee weken minder vaccins aan lidstaten van de Europese Unie dan beloofd. Voor Nederland gaat het om ruim 217.000 doses, die later zullen arriveren. De oorzaak van de vertraging heeft de vaccinmaker niet meegedeeld, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Vanaf volgende week maandag kunnen er volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen vaccins worden geleverd aan priklocaties van de GGD, aan huisartsen en aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Reeds geplande prikafspraken, tot en met 14 maart, blijven staan. Nieuwe afspraken worden voor deze periode voorlopig niet ingepland, aldus het RIVM. Volgens het instituut komt er op zondag 7 maart een extra levering van 211.000 doses van AstraZeneca.

Het ministerie van VWS noemt de vertraging een tegenvaller. 'Eentje die past in een patroon. We hopen dat de farmaceuten de betrouwbaarheid van hun leveringsschema snel zullen vergroten.'

Ondernemers woest om plan De Jonge

Ondernemers reageren furieus op het plan van minister De Jonge (Volksgezondheid) met zijn ideeën over een versoepeling van de coronamaatregelen en de brief van premier Rutte waarin hij bedrijven oproept 'nog even vol te houden'. 'Schandalig', zegt Dirk Beljaarts, voorman van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in De Telegraaf. 'Het kabinet heeft duidelijk alle hoop opgegeven.'

De horeca in Leiden wil op 17 januari de deuren weer openen.

Dat De Jonge maatregelen voorstelt om evenementen mogelijk te maken, terwijl hij winkels en horeca dicht wil houden, getuigt volgens KHN van 'een totaal gebrek aan empathie'. Winkeliersvereniging Inretail vraagt zich af of de bewindslieden weleens een ondernemer hebben gesproken. Detailhandelvoorman Jan Meerman wijst erop dat er geen bewijs is dat winkelen bijdraagt aan besmetting en winkels in buurlanden al wel opengaan. 'Er zijn bloedbaden, en dat lijken ze totaal niet erg te vinden. Het is niet alleen de boodschap, die geen enkele hoop biedt, maar ook de manier waarop ze het brengen. Die stuit enorm tegen de borst.'

Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Dierentuinen die de poorten gesloten moeten houden maar intussen wel alle beesten moeten verzorgen en de verblijven moeten onderhouden, kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet kreeg vorige week toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden lang gesloten. In november moesten ze opnieuw twee weken dicht en sinds medio december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Op basis van het omzetverlies wordt vastgesteld welk deel van die kosten dierentuinen vergoed krijgen. Dierentuinen die een beroep doen op de regeling moeten een reorganisatieplan indienen.

Ollongren komt burgemeesters bijpraten over verkiezingen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag naar alle waarschijnlijkheid bijpraten over de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgende maand. Ze gaat onder meer in op de manier waarop gemeenten deze verkiezingen veilig kunnen organiseren binnen de geldende coronamaatregelen, aldus een woordvoerster van het beraad.

De burgemeesters hebben de minister uitgenodigd voor de bijeenkomst. Niet alle burgemeesters zijn enthousiast over het houden van verkiezingen in coronatijd. Op die dag komen veel mensen in stemlokalen en dat zou besmettingshaarden kunnen opleveren. Kiezers komen ook misschien niet opdagen uit angst voor het virus. Enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) wijzen erop dat de verkiezingen misschien precies tegelijk vallen met de piek van een derde coronagolf. Ollongren heeft eerder gezegd dat de verkiezingen zelfs op het laatste moment nog afgeblazen kunnen worden als dat nodig is.

Middelbare scholen vanaf volgende week open, avondklok blijft nog

Het kabinet wil de middelbare scholen vanaf volgende week in elk geval deels openen, maar de avondklok blijft nog wel drie weken langer in stand. Dat heeft het kabinet zondag besproken op het Casthuis, vertellen ingewijden aan de NOS. Op welke manier het voortgezet onderwijs open gaat, is nog niet duidelijk.

Zo is het de bedoeling dat de kappers op 2 maart weer open mogen, al is het onder strenge voorwaarden, zoals alleen op afspraak en met triage om zeker te zijn dat de klant geen klachten heeft.

In het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de scholen ongeveer een dag in de week open, zeggen ingewijden. Ook wordt er aan gedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken.

