Coronavirus: Ondernemers noemen plan De Jonge 'schandalig'

Ondernemers woest om plan De Jonge

Ondernemers reageren furieus op het plan van minister De Jonge (Volksgezondheid) met zijn ideeën over een versoepeling van de coronamaatregelen en de brief van premier Rutte waarin hij bedrijven oproept 'nog even vol te houden'. 'Schandalig', zegt Dirk Beljaarts, voorman van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in De Telegraaf. 'Het kabinet heeft duidelijk alle hoop opgegeven.'

Dat De Jonge maatregelen voorstelt om evenementen mogelijk te maken, terwijl hij winkels en horeca dicht wil houden, getuigt volgens KHN van 'een totaal gebrek aan empathie'. Winkeliersvereniging Inretail vraagt zich af of de bewindslieden weleens een ondernemer hebben gesproken. Detailhandelvoorman Jan Meerman wijst erop dat er geen bewijs is dat winkelen bijdraagt aan besmetting en winkels in buurlanden al wel opengaan. 'Er zijn bloedbaden, en dat lijken ze totaal niet erg te vinden. Het is niet alleen de boodschap, die geen enkele hoop biedt, maar ook de manier waarop ze het brengen. Die stuit enorm tegen de borst.'

Coronanoodsteun ook beschikbaar voor dierentuinen

Dierentuinen die de poorten gesloten moeten houden maar intussen wel alle beesten moeten verzorgen en de verblijven moeten onderhouden, kunnen vanaf maandag een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet kreeg vorige week toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten. Voor het steunpakket was eerder al 39 miljoen euro gereserveerd.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden lang gesloten. In november moesten ze opnieuw twee weken dicht en sinds medio december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

Op basis van het omzetverlies wordt vastgesteld welk deel van die kosten dierentuinen vergoed krijgen. Dierentuinen die een beroep doen op de regeling moeten een reorganisatieplan indienen.

Ollongren komt burgemeesters bijpraten over verkiezingen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag naar alle waarschijnlijkheid bijpraten over de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgende maand. Ze gaat onder meer in op de manier waarop gemeenten deze verkiezingen veilig kunnen organiseren binnen de geldende coronamaatregelen, aldus een woordvoerster van het beraad.

De burgemeesters hebben de minister uitgenodigd voor de bijeenkomst. Niet alle burgemeesters zijn enthousiast over het houden van verkiezingen in coronatijd. Op die dag komen veel mensen in stemlokalen en dat zou besmettingshaarden kunnen opleveren. Kiezers komen ook misschien niet opdagen uit angst voor het virus. Enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) wijzen erop dat de verkiezingen misschien precies tegelijk vallen met de piek van een derde coronagolf. Ollongren heeft eerder gezegd dat de verkiezingen zelfs op het laatste moment nog afgeblazen kunnen worden als dat nodig is.

Middelbare scholen vanaf volgende week open, avondklok blijft nog

Het kabinet wil de middelbare scholen vanaf volgende week in elk geval deels openen, maar de avondklok blijft nog wel drie weken langer in stand. Dat heeft het kabinet zondag besproken op het Casthuis, vertellen ingewijden aan de NOS. Op welke manier het voortgezet onderwijs open gaat, is nog niet duidelijk.

Zo is het de bedoeling dat de kappers op 2 maart weer open mogen, al is het onder strenge voorwaarden, zoals alleen op afspraak en met triage om zeker te zijn dat de klant geen klachten heeft.

In het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de scholen ongeveer een dag in de week open, zeggen ingewijden. Ook wordt er aan gedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.