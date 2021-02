Fietsenwinkel van Jack brandt volledig af: 'Ik probeer positief te blijven'

De rooklucht hangt er maandagmorgen nog steeds en op sommige plekken smeult het vuur nog een beetje. Het pand van de fietsenmaker is met hekken afgezet, maar van een afstand zie je de resten liggen. Een wiel van een fiets is nog duidelijk herkenbaar, ook al is deze helemaal zwartgeblakerd. 'We zullen alles weer vanaf de grond op moeten bouwen', verzucht Hoekstra terwijl hij de schade opneemt.

De fietsenmaker in Valkenburg brandde zondag volledig af | Foto: Omroep West

De brand brak zondagavond rond 21.30 uur uit. 'Waarschijnlijk is het in de werkplaats begonnen', vertelt Hoekstra in West Wordt Wakker op Radio West. 'Daar staat natuurlijk veel brandbaar spul. Ik vermoed zelf dat de brand in een fietsaccu is begonnen.' De brand verspreidde zich vervolgens razendsnel. 'Door alle olietjes en accu's was de brand in een uur wel uitgebrand. Het gaat dan zo snel.'

Je begint niets in je eentje

Voor de brandweer was er geen redden aan. Hoekstra weet dat als geen ander, want hij is zelf een van de brandweermannen in het dorp. En de brandweerkazerne zit naast Hoekstra Wheels, dus ze waren er razendsnel bij. Hoekstra zelf voorop. 'In eerste instantie zat het in mijn hoofd om zelf de auto te starten en die naar buiten te rijden', beschrijft hij. 'Maar ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, want je begint niets in je eentje.'

Alle collega's sprongen zondag in de bres voor Hoekstra, maar het mocht niet baten. 'Ik heb diep respect voor alle collega's die kwamen helpen. Normaal mogen we niet met te veel mensen een brand induiken, maar iedereen trok onmiddellijk zijn pak aan en begon met slangen te rollen. Dat blijft dan toch mooi om te zien.'

Hopen er het beste van

De inzet was volgens Hoekstra ook niet voor niets. 'Ik ben alle brandweerteams echt dankbaar dat ze allemaal zijn gekomen en dat we de buurpanden wel hebben kunnen redden. Want ik vind het vreselijk dat de brand bij mij is begonnen en dat zij nu ook schade hebben', verwijst hij naar het lasbedrijf en het autoschadeherstelbedrijf die naast de fietsenmaker zitten. 'Gelukkig staan ze nog overeind en we hopen er het beste van.'

Voor zijn eigen bedrijf is het een heel ander verhaal. 'Als ik zo kijk is er helemaal niets meer heel, en zullen we het bedrijf weer van de grond op moeten bouwen. Het zorgt voor een brokje in mijn keel, maar ik ben wel altijd positief denkend. We kijken alleen vooruit, want achteruit kijken heeft geen zin. Ik heb gelukkig een leuk team en we gaan met zijn allen de schouders eronder zetten en weer door. We kunnen ook niets anders.'

