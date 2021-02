Pedojagers slaan man met stalen buis, taakstraf opgelegd

De politierechter heeft drie jonge mannen uit Den Haag veroordeeld tot 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke cel voor zogeheten pedojagen. Het drietal heeft in oktober vorig jaar een 26-jarige man uit Almere naar een parkeerplaats aan de Westvlietweg in Den Haag gelokt en hem daar beroofd, mishandeld, uitgescholden en gefilmd met het doel om hem op internet bekend te maken als pedoseksueel. Ook zouden ze hem hebben willen afpersen. Het drietal werd uiteindelijk veroordeeld voor diefstal met geweld.

De drie mannen, twee van 20 en één van 21 jaar, wilden de man alleen 'exposen', te kijk zetten als pedoseksueel, en 'laten schrikken', vertelden ze maandag voor de rechtbank in Den Haag. De oudste van de drie had met het slachtoffer een afspraakje gemaakt via een seks-chatsite. Hij had zich daarbij voorgedaan als een meisje van 15. Op die manier werd het latere slachtoffer 's avonds laat naar de betreffende parkeerplaats gelokt.

Op de parkeerplaats werd de Almeerder opgewacht door de twee 20-jarige mannen. De 21-jarige wachtte op een afstandje. Volgens het slachtoffer werd hij aangevallen en geslagen met een stalen buis. Daarbij zou hij zijn beroofd van zijn telefoon. Ook werd er onder meer gezegd: 'Iedereen gaat zien wat voor vieze homo en vieze flikker jij bent. Vieze kankerpedo. Vieze goorlap, vriend.' De mannen fotografeerden ook zijn ID-kaart, maar die werd niet op internet gezet. De confrontatie werd wel gefilmd. De 21-jarige verdachte probeerde daarna de boel te sussen. Hij belde ook de politie toen het slachtoffer een mes trok.

'Geweld was niet gepland'

De verdachten ontkennen niet dat ze wilden pedojagen, maar zeggen dat ze de stalen buis pas gepakt hebben toen de man zijn mes pakte. Ze wilden het slachtoffer 'op afstand houden', en hebben hem niet geslagen. Ook zeggen ze dat ze niet zijn telefoon hebben gestolen, maar dat die uit de man zijn zak is gevallen.

Ze ontkennen dat ze van plan waren om de man een fors geldbedrag af te persen. Ook zeggen ze dat er geen vooropgezet plan was om geweld te gebruiken. In de auto zouden ze nog hebben afgesproken om geen geweld te gebruiken. Maar in appgesprekken van eerder die dag wordt er onder meer gezegd wie er nog meer mee zouden kunnen 'want die kan ook klappen uitdelen'.

Geld verdienen

Justitie vindt bewezen dat het slachtoffer is mishandeld, bespuugd, uitgescholden en daarbij gefilmd, met het plan om hem geld afhandig te maken. Ook de diefstal van de telefoon en pasjes van het slachtoffer vindt het Openbaar Ministerie (OM) bewezen. Uit appjes voorafgaand aan de confrontatie blijkt dat dit is gepland door de verdachten.

Als we 1.000 of 2.000 euro kunnen krijgen, kunnen we echt cashen - Appgesprek verdachten

Dat er uit een soort nobel motief op een pedoseksueel gejaagd zou worden gelooft justitie niet. Het ging de verdachten om geld, blijkt volgens de officier van justitie uit appgesprekken waarin werd gezegd: 'Als we 1.000 of 2.000 euro kunnen krijgen, kunnen we echt cashen, een vriend van mij heeft 10 k. per maand.' De man die dit appte, de 21-jarige Dylan van D., zei maandag dat die vriend een verzinsel was.

'Niet nobel'

De officier van justitie zei: 'Natuurlijk mag je er er iets van vinden dat een 26-jarige man een dubieuze afspraak wil maken met een 15-jarig meisje, maar je mag nooit het recht in eigen hand nemen. Wat deze drie hebben gedaan, heeft niets te maken met nobele motieven. Het is niet eerbaar, het is gewoon strafbaar.'

Het OM eiste een taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen alle drie de mannen. Tegen de 20-jarige Mo B. omdat hij met de stalen pijp heeft geslagen, tegen de 21-jarige Van D. omdat hij het plan verzon en tegen de 20-jarige Ismael El H. omdat hij degene was die schold en spuugde, en de telefoon afpakte.

Mes mee

De verdachten waren zich er maandag in elk geval van bewust dat pedojagen niet door de beugel kan. Maar ze ontkenden dat ze de 26-jarige man hebben mishandeld, afgeperst en zijn telefoon hebben gestolen. Ook hun advocaten betoogden dat van de Almeerder de meeste dreiging uitging omdat hij een mes trok.

'Waarom neem je een mes mee als je denkt dat je met een 15-jarig meisje afspreekt?', vroeg één van de advocaten zich af. Daarom pakten de pedojagers de stalen pijp om zich te verdedigen. En de chantage was misschien wel een deel van het plan, maar dat deel is niet uitgevoerd. Het slachtoffer heeft ook niet gezegd dat hij zich gechanteerd voelde. De verdediging vroeg daarom om vrijspraak of in elk geval een veel lagere taakstraf.

Geen chantage

De advocaat van El H. betoogde ook nog dat haar cliënt dacht dat je zelf niet strafbaar bent als je een strafbaar feit wilt onthullen. Ze is verder verbaasd dat de zaak tegen de pedoseksueel is geseponeerd terwijl hij toch een mes trok en wilde afspreken met een meisje van 15.

De rechter denkt dat de drie wel van plan waren om het slachtoffer te beroven met geweld, dat twee van hen dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. Of de telefoon van het slachtoffer uit zijn zak is gevallen of is afgepakt laat de rechter in het midden, maar hij is gepakt om te voorkomen dat het slachtoffer zou vluchten. Ook gaat de rechter er vanuit dat de Almeerder is geslagen met een stalen pijp.

Samen veroordeeld

Bedreiging en chantage vindt de rechter niet voldoende bewezen, omdat het zou kunnen dat er uiteindelijk in de auto is besloten om het slachtoffer niet te chanteren. Omdat het drietal samen heeft gewerkt worden ze ook samen veroordeeld. De straf valt lager uit dan de eis: 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. 'Dit slachtoffer verweerde zich met een mes, maar er zijn ook wel eens mensen dood gebleven bij dit soort feiten. Dit soort ongein moet u niet nog eens doen.'

LEES OOK: Man denkt met jonge vrouw af te spreken, groep mannen wacht hem op