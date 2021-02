Telefoon kappers roodgloeiend: 'Mensen zijn hun ontplofte kapsel helemaal zat'

Uit het overleg in het Catshuis lekte zondagavond het nieuws uit. Net als de middelbare scholen mogen de kappers vanaf volgende week weer open. Dat maakt premier Mark Rutte dinsdagavond waarschijnlijk bekend op de persconferentie. De Haagse kapper Bart Rond blijft nog even voorzichtig. 'Ik wacht nog even met de vreugde tot we het nieuws in de persconferentie hebben gehoord.'

In Wateringen is Van Velthoven minder terughoudend. 'Voor het weekend ging het nieuws al rond in de appgroepen met aangesloten kappers. We zouden als enige branche nog op het bureau van de minister liggen. Dat was voor mij wel een goed teken. Als de rest al van tafel is geschoven en wij nog niet, dan zou de kans wel eens groot kunnen zijn dat we weer open mogen.'

Voor de spiegel staan

Volgens de kapster is de heropening een belangrijk signaal. 'Voor de uitstraling is het goed dat er weer wat meer mag. In het nieuws lees je dat de jeugd depressief is en jonge gezinnen het moeilijk hebben. Met de opening van de middelbare scholen en de kapsalons kunnen we hopelijk dat goede gevoel weer een beetje terugkrijgen. Mensen lopen nu met een ontploft kapsel of hebben een uitgroei van drie maanden. En nu kunnen mensen straks weer gerust voor de spiegel staan en beseffen dat ze er weer goed uit mogen zien.'

De klanten van Puur trekken daarom maandag al direct aan de bel. 'Mensen sturen een mailtje of een appje en leggen dan uit waarom ze echt zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Iedereen vindt zichzelf dan even echt belangrijk', zegt Van Velthoven lachend. 'Onze prioriteit komt eerst te liggen bij onze klanten die op 16 december zouden komen, de dag dat we voor het eerst weer dicht moesten. Ik werd al gebeld door een klant die op die dag op de lijst stond. Die heeft echt pech gehad. Maar verder vraag ik iedereen die een afspraak wil maken om drie tijdstippen te geven, want 100 procent garantie kan ik niet geven.'

Alleen op afspraak

Ook Rond heeft al bericht gehad van klanten die zo snel mogelijk geknipt willen worden. 'Iedereen heeft het erover hoe het haar zit. Zelf heb ik gelukkig twee keer mijn haar kunnen knippen, maar niet iedereen kan dat doen.'

Als de kappers inderdaad weer open moeten, gaat dat wel onder strikte voorwaarden gebeuren. Zo mogen de kapsalons alleen op afspraak werken en bij de deur moet iedereen gevraagd worden of ze klachten hebben. Is dat het geval, dan mogen ze niet geknipt worden. Rond snapt de extra maatregelen niet zo goed. 'In overleg met het RIVM hadden we alles al goed dichtgetimmerd. Dus hoe veel strenger kan het nog? Volgens mij zijn er geen besmettingen gelinkt aan het bezoek aan de kapper, dus als branche hebben wij het gewoon goed gedaan.'

Zorgen zeker niet over

Van Velthoven verwacht dan ook dat de extra maatregelen geen problemen op gaan leveren. 'Wij hebben gelukkig een ruime kapsalon, waarbij we alle stoelen zo kunnen zetten dat er twee tot drie meter tussen alle stoelen zit. Dus ik lig niet zo wakker van de voorwaarden, dat zal niet veel anders zijn dan voorheen. Het wordt nog steeds zo dat mensen van de deur direct naar de stoel worden gebracht en andersom. Dat is ook een verantwoordelijkheid die je hebt naar je medewerkers en klanten.'

Hoewel de kappers blij zijn waarschijnlijk weer open te mogen benadrukt Rond dat hiermee niet alle problemen zijn opgelost. 'Natuurlijk is er de opluchting dat we weer mogen doen wat we leuk vinden en waar we onze boterham mee verdienen, maar we zijn er nog niet. We hebben nog steeds schulden en moeten dingen terugbetalen, bijvoorbeeld aan de belasting. Dus ook al gaan we ons de komende weken te pletter werken, er is nog steeds een kans dat we failliet gaan. Dus mijn zorgen zijn nu zeker niet over.'

