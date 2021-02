Huizen ontruimd en verkeer gestremd na gaslucht in Den Haag

De gaslucht is geroken in het riool | Foto: Regio15

Verkeer in het Haagse Regentessekwartier is maandagochtend gestremd vanwege een gaslucht. Ook zijn er meerdere woningen ontruimd. Op de kruising van de Waldeck Pyrmontkade met de Laan van Meerdervoort zijn de hulpdiensten druk bezig. 'Er wordt gaslucht geroken in het riool', zegt een woordvoerder van de brandweer.

Er staan volgens de brandweer zo'n dertig mensen op straat. 'De bewoners van het pand die de gaslucht hebben gemeld, moesten hun huis uit vanwege een te hoge concentratie gaslucht.' Of het om een gaslek gaat, is nog niet bekend. 'Er is opgeschaald omdat er gaslucht in het riool is geroken en gemeten, maar of het daadwerkelijk om een lek gaat weten we niet, daar doen we onderzoek naar. Het gevaar in een riool is dat het alle kanten op gaat', aldus de woordvoerder.

'Het riool zit in een gebied waar veel oude huizen staan, met enkele vloeren en ramen. Als er ergens iemand een ontstekingsbron toepast, kun je een explosie krijgen. Het riool is aangesloten op wc's en afvoer van huizen. Daarom willen we nu de hele omgeving checken op gaslucht.'

Tramverkeer

Onder andere tram 3, 16 en 34 zijn gestremd door de afzetting. Ook het andere verkeer ondervindt hinder door de gaslucht. 'De hele kruising is dichtgegooid', aldus de brandweerwoordvoerder.