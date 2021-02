Hagenaar moet worden onderzocht in Pieter Baan Centrum voor slaan en schoppen peuter

De 32-jarige Hagenaar E.P. moet zich laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Hij wordt verdacht van ernstige mishandeling van een meisje vanaf toen ze 1,5 jaar oud was. Het kind zou door de verdachte onder meer met hete of bijtende vloeistof zijn overgoten.

Op de dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM) staat dat de Hagenaar het slachtoffertje sloeg, schopte, duwde en ergens tegenaan gooide. Door de mishandelingen liep ze brandwonden op, ernstig gezichtsletsel, botbreuken en kneuzingen. De kwellingen zouden enkele jaren geduurd hebben. E.P. was niet de biologische vader, maar vormde met de moeder en het kind wel een gezin. De moeder zou ook door hem geslagen en geschopt zijn.

Het OM beschuldigt hem ervan in augustus vorig jaar zijn nieuw vriendin ook bedreigd te hebben. De Hagenaar was al enige tijd op vrije voeten, maar zit door de nieuwe beschuldigingen weer vast. In december besloot de rechtbank dat hij naar het Pieter Baan Centrum moet, waar deskundigen hem zullen observeren. Die moeten vaststellen of de man lijdt aan een stoornis en of hij tbs moet krijgen.

Verdachte ontkent

Zijn opname in het Pieter Baan Centrum heeft echter vertraging opgelopen. De advocate van E.P. vroeg de rechtbank maandag om af te zien van het onderzoek, en de verdachte vrij te laten uit voorlopige hechtenis. 'Observatie in het Pieter Baan Centrum heeft weinig meerwaarde', zei ze tijdens een tussentijdse zitting. Ze wees erop dat de mishandelingen van kind en moeder al vijf jaar geleden waren en langer plaatsgevonden zouden hebben. De verdachte zelf ontkende de beschuldigingen, maar zei ook dat hij zich wil laten behandelen.

De rechter nam E.P. kwalijk dat hij vorig jaar augustus weer in de fout is gegaan. 'Dan wordt u geschorst en komt het weer tot geweld', zei de rechter tegen de verdachte. Hij oordeelde dat opname in het Pieter Baan Centrum 'echt noodzakelijk' is om de persoonlijke achtergronden van de verdachte beter te kunnen begrijpen.