Getuigen gezocht in onderzoek naar dodelijke steekpartij in Rijswijk

Voorbijgangers vonden de gewonde man op donderdag 18 februari rond 13.00 uur. Hij lag op een pad in het park tussen de sportvelden, vlakbij revalidatiecentrum Westhoff. De politie is een groot onderzoek gestart. Forensisch rechercheurs hebben naar sporen gezocht, er is een speurhond ingezet en er zijn getuigen gehoord.

Het onderzoeksteam is nog op zoek naar een aantal specifieke getuigen. Er hebben een aantal mensen rondom het slachtoffer gestaan, mogelijk om hulp te bieden. Ook zijn er mensen geweest die hebben gewacht tot de hulpdiensten arriveerden en zij zijn daarna vertrokken. Met al die mensen wil de politie graag in contact komen om te horen wat zij hebben gezien.

Op dit pad werd de man neergestoken | Beeld: Omroep West

Meerdere in- en uitgangen

Er is tot nu toe en summier signalement van de verdachte. Het gaat om een man met een getinte huidskleur. Hij is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij droeg donkere kleding met mogelijk donkere hoofd- en mondbedekking.

Het park rond het Julialaantje heeft meerdere in- en uitgangen. Als u heeft gezien via welke weg de verdachte het park in en uit is gegaan, wil de politie u ook graag spreken. Dat geldt ook als u andere informatie heeft over het steekincident.

Het park heeft meerdere in- en uitgangen | Beeld: Omroep West

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem