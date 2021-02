Verdachten van verschillende woninginbraken in Gouda in beeld

Inbraak aan het Veenenburg

Op zondag 15 november wordt er ingebroken in een huis aan het Veenenburg. De bewoners zijn op dat moment niet thuis. De deur is geforceerd, het hele huis is doorzocht en er zijn spullen meegenomen. Op camerabeelden is te zien dat rond het tijdstip van de inbraak twee personen op een motorscooter in de buurt rijden.

Ze komen aanrijden vanaf de Stolpenburg en zijn gefilmd op de parkeerplaats aan het Veenenburg. De eerste keer dat ze zijn vastgelegd is om 3.50 uur. Daarna is te zien dat ze rond 4.30 uur terug zijn. De bestuurder stapt af en loopt het Veenenburg in. De bijrijder loopt met de motorscooter achter hem aan. Na ruim tien minuten zijn de mannen terug en ze rijden weg.

De verdachten aan het Veenenburg | Beeld: Politie

Op zaterdag 7 november is vanaf de Goudkade een motorscooter gestolen en de politie vermoedt dat de twee inbrekers daar op reden. Het gaat om een Piaggio M60/Carnaby met het kenteken MX-ZT-77. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man het voertuig meeneemt.

De politie krijgt graag tips over de man die de Piaggio steelt en over de twee mannen die er op rijden tijdens de inbraak. Ook informatie over waar de motorscooter nu staat of wie hem in zijn of haar bezit heeft, is welkom.

De verdachte die de motorscooter steelt | Beeld: Politie

Inbraak aan de Groeneweg

In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 november ligt een 89-jarige bewoonster van een huis aan de Groeneweg te slapen, als een inbreker haar huis binnen weet te komen via de balkondeur die op een kier staat. Hij vindt haar bankpas en een opschrijfboekje waar de pincode in staat.

Met die pas is vervolgens geld gepind. De pinner neemt het geld op bij een automaat aan de Constantijn Huygensstraat. De man is niet goed in zijn gezicht te zien. Hij draagt een jas van The North Face en op zijn capuchon staat PME Legend.

De verdachte van de inbraak aan de Groeneweg | Beeld: Politie

De verdachte van de inbraak aan de Groeneweg | Beeld: Politie

De pinner rijdt op een fiets van het merk Crown, die voor de inbraak was gestolen uit de tuin van een huis aan de Schokkerwerf. Drie dagen na de inbraak, op 14 november, is hij achtergelaten in een brandgang achter de Heesterlaan. In diezelfde brandgang is die nacht een elektrische fiets van het merk Sparta uit een schuur gestolen. Die Sparta-fiets is ruim twee maanden later weer teruggevonden bij station Gouda.

In de nacht van 14 november is er ook ingebroken in het huis van een oudere dame aan de Sleedoornsingel, ongeveer 100 meter van de Heesterlaan, waar de Crown-fiets werd achtergelaten en de Sparta-fiets werd gestolen. De politie sluit niet uit dat het hier om dezelfde inbreker gaat. Daarom is alle informatie over de man welkom. Mogelijk herkent u hem in combinatie met de gestolen fietsen.

De fiets van het merk Crown | Foto: Politie

De fiets van het merk Sparta | Foto: Politie

Inbraak op het Regentesseplatsoen

Een 87-jarige bewoner van een woonboot aan het Regentesseplantsoen ligt in de nacht van zaterdag 28 november te slapen, als hij wakker wordt van gestommel. Er staat twee mannen in zijn boot, die zeggen dat ze van de politie zijn. Ze moeten de boot doorzoeken. Meneer gelooft het verhaal niet helemaal, maar ze blijven zeggen dat ze van de politie zijn. Uiteindelijk vertrekken de twee met geld en persoonlijke spullen van het slachtoffer.

De verdachten zijn gefilmd terwijl ze samen op een scooter door Gouda rijden.

De verdachten van de inbraak aan het Regentesseplantsoen | Beeld: Politie

Inbraken aan de Calslaan en de Abel Tasmanlaan

Op dinsdag 1 december wordt er rond 0.50 uur aangebeld bij een huis aan de Calslaan in Gouda. De bewoner ziet op dat moment niemand. Twee uur later wordt hij wakker van gebonk. Als hij naar buiten kijkt, ziet hij een man met een hamer rond zijn huis lopen. De man ziet de bewoner ook, zwaait naar hem en gaat er vandoor. Een raamkozijn blijkt beschadigd, dus de man probeerde kennelijk om in te breken.

De verdachte zwaait naar de bewoner | Beeld: Politie

Een camera in de straat heeft de verdachte gefilmd. Hij komt aanrijden op een scooter en heeft opvallende witte schoenzolen. Eerder die nacht is vermoedelijk dezelfde man gefilmd terwijl hij door de Kluitmanstraat loopt, om de hoek van de Calslaan. Ook hier kijkt hij rond bij een huis.

De verdachte rijdt op een scooter | Beeld: Politie

De verdachte in de Kluitmanstraat | Beeld: Politie

Een bewoonster van de Abel Tasmanlaan schrikt op vrijdagochtend 4 december rond 6.00 uur wakker van het alarm. Ze ontdekt dat er is ingebroken via een raam aan de voorkant van het huis. Op camerabeelden zijn twee schimmen van personen met een scooter te zien. Ze parkeren hun scooter aan de overkant van het huis en gaan de tuin in.

Even later lopen ze terug naar de scooter. Ook hier is te zien dat één van de verdachten opvallende witte schoenzolen heeft. In combinatie met de scooter denkt de politie dat er mogelijk een verband is met de inbraakpoging aan de Calslaan. Het zou kunnen dat de verdachten uit de buurt komen, de woningen liggen zo'n 750 meter bij elkaar vandaan.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl: Veenenburg / Groeneweg / Regentesseplantsoen / Calslaan-Abel Tasmanlaan of Meld Misdaad Anoniem

De Goudse wijkagent Jeroen Bot vertelt hoe de woninginbraken in Gouda worden aangepakt. Zo is er een speciaal woninginbrakenteam opgericht: