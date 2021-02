Westlandse kwekers en boeren verkopen steeds meer direct aan consument, bloemisten niet blij

De Maaslandse melkveehouder Roel van Buuren en zijn vrouw Femke zagen afgelopen jaar - net als andere boeren in de omgeving - de directe verkoop van op eigen boerderij gemaakte melk, kaas en vlees aan consumenten flink toenemen. 'Mensen willen weer weten waar producten vandaan komen', aldus Roel. Ook de Westlandse kwekers verkopen steeds meer aan consumenten, blijkt uit cijfers van het CBS. 'Het is een extra inkomstenbron.' Op die laatste groep zijn bloemisten dan weer kritisch.

Steeds meer boeren en kwekers verkopen hun producten direct aan de consument via eigen winkels, stalletjes langs de weg of webshops. Volgens het CBS nam het aantal bedrijven dat - naast andere verkoop - op die manier hun producten slijt toe: landelijk van 10,5 procent in 2017 naar 13,7 procent vorig jaar. De regio Westland staat met kop en schouders bovenaan met 120 bedrijven die direct aan de consument verkopen.

Volgens ondernemer Marja van de Ende komt dat onder andere doordat boeren en kwekers steeds beter in the picture komen. Ze zette zelf de facebookpagina 'Fietsen voor mijn bloemen' op, waarop ze Westlandse adresjes van stalletjes langs de weg deelt. Inmiddels zit ze op de 13.000 volgers. 'Het aantal mensen dat belangstelling voor lokaal kopen heeft, neemt echt toe', beaamt ze.

Maar waar komt die belangstelling dan precies vandaan?

'Wij zagen vooral in de coronatijd dat de verkoop ontzettend toenam', aldus melkveehouder Roel. 'Mensen hebben opeens tijd om naar de boerderij te komen. Daarnaast werd er in het begin van de corona flink gehamsterd. Toen de supermarkten leeg waren, kwamen mensen naar de boerderij toe. Die klanten zijn bij ons blijven plakken. Ze kunnen hier niet alleen producten kopen, maar we leggen ook dingen uit: hoe we ze maken en waarom we ze op die manier maken.'

Voor consumenten is vooral de kwaliteit bij de lokale boer of kweker van groot belang: 'het is verser', geven klanten van een stalletje aan. 'De bloemen staan veel langer dan die van de bloemist.' Daarnaast zijn de producten vaak een stuk goedkoper. 'Ook voor ons zit er een verdienmodel in', geeft melkveehouder Roel aan. 'Het product, maar ook het geld om het te maken komt direct bij de boer vandaan. En het geld van de consument gaat ook weer rechtstreeks naar ons terug.'

Niet tegenop concurreren

Maar bloemisten hebben er juist moeite mee dat Westlandse kwekers hun bloemen steeds vaker online of via stalletjes verkopen. 'Ze bieden de bloemen daar zo goedkoop aan, dat het gelijk staat aan onze inkoopprijs', aldus bloemist Manon van Staalduinen uit Wateringen. 'Daar kunnen wij niet tegenop concurreren.'

De kwekers zeggen inderdaad veel negatieve reacties te ontvangen van bloemisten zeggen kapot te worden gemaakt door de kweker. Om die reden willen de kwekers ook niet reageren. Wel geven ze aan dat ze de bloemist nooit kapot zouden willen maken, omdat ze zelf ook afhankelijk van hen zijn en dat de klanten die online of aan de weg kopen weer een heel ander type klant is dan die naar de bloemist gaat.'

