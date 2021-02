Coronavirus: Economie in regio krimpt met drie procent en lichte versoepelingen bij persconferentie

Telefoon kappers roodgloeiend: 'Mensen zijn hun ontplofte kapsel helemaal zat'

De kappers gaan waarschijnlijk weer open. Naar verwachting maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dat dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie. De telefoon bij Esther van Velthoven van kapsalon Puur in Wateringen staat roodgloeiend. 'Mensen zijn hun ontplofte kapsel en uitgroei van drie maanden helemaal zat.'

'Kiezers willen af van marktwerking in zorg'

De coronacrisis is voor kiezers van links tot rechts het moment voor een definitief afscheid van de marktwerking in de zorg. Van de kiezers wil 81 procent dat de overheid weer de regie neemt. Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas naar opvattingen van kiezers over zorg, in opdracht van dagblad Trouw.

De meeste kiezers zijn over de kwaliteit van de zorg in Nederland zeer tevreden, ook in de coronacrisis. Maar niet over het zorgstelsel van gereguleerde marktwerking. Deze dubbele blik op de zorg is onder bijna alle kiezers te zien.

Vooral bij de liberale of rechtse partijen halen kiezers hun partij ‘links’ in, als het gaat om zorg. Zo vindt 71 procent van de VVD- en D66-kiezers dat de overheid de regie weer moet overnemen van de verzekeraars. Beide partijen zijn in hun verkiezingsprogramma al kritischer op de marktwerking geworden. Maar de kiezers zijn nog veel meer uitgesproken, met hun massale ‘nee’ tegen marktwerking.

Economie in regio krimpt met drie procent

De economie in de regio is in 2020 met maximaal drie procent gekrompen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De krimp wordt voornamelijk veroorzaakt door de maatregelen tegen het coronavirus.

In Leiden, de Bollenstreek en Zoetermeer kromp de economie met drie procent. In de rest van de regio - Den Haag, Delft, Westland en Gouda - kromp de economie met twee procent.

Landelijk gezien zijn er regio's die zwaarder getroffen zijn door de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld, de regio Haarlemmermeer kent een krimp van achttien procent. Dit komt omdat deze regio veelal leunt op de luchtvaartindustrie, die in 2020 vrijwel stil kwam te liggen.

Rijschoolhouders houden rijdende demonstratie

Rijschoolhouders houden dinsdagmiddag een landelijke protestactie tegen de coronamaatregelen en pleiten voor een snelle herstart van de rijlessen. Via Facebook roepen de groepen Rijdende Demonstratie Rijscholen en Rijscholen in Actie rijschoolhouders op mee te doen aan de actie. 'De rijscholen moeten gewoon weer open', zegt een woordvoerder van de organisatie. Hij verwacht dat er dinsdag honderd tot tweehonderd lesauto's meedoen. 'We hebben aanmeldingen vanuit het hele land, van Limburg tot Friesland', aldus de woordvoerder.

Rijschoolhouders worden opgeroepen zich rond 12.00 uur te verzamelen bij het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. Vandaar gaat het in optocht naar het Binnenhof. Volgens de organisatoren is de rijdende demonstratie aangemeld bij de gemeente Den Haag en is het zeker niet de bedoeling om verkeersopstoppingen of onveilige situaties te veroorzaken. 'Gebruik je gezond verstand. Opzettelijk hinderen van verkeer is uit den boze', wordt de deelnemers op het hart gedrukt.

LSVb pleit voor 'perspectief' voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet ook studenten van hogescholen en universiteiten uitzicht biedt op versoepelingen van de coronamaatregelen. 'Studenten van hogescholen en universiteiten vallen bij bosjes neer, maar daar trekt het kabinet zich niks van aan. De hogescholen en universiteiten blijven namelijk dicht zonder enig perspectief', zegt LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino.

Ze wijst erop dat volgens de laatste berichten de regering dinsdag aankondigt dat het voortgezet onderwijs meer ruimte krijgt en leerlingen gemiddeld anderhalve dag naar school kunnen. Ook mbo-studenten mogen waarschijnlijk een dag in de week klassikaal lessen volgen, maar hogescholen en universiteiten vallen volgens de studentenvakbond constant net buiten de boot. Chiappino: 'Er wordt verwacht dat studenten zich wel redden, maar de rek begint er uit te raken. Ze worden opgezogen in hun laptop en verdrinken in eenzaamheid. Studenten mogen niet meer de dupe zijn van deze crisis. Het hoger onderwijs heeft dringend perspectief nodig.'

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Het RIVM kreeg destijds nog 82.340 meldingen van positieve tests in zeven dagen tijd. Dat zakte in februari ruim onder de 30.000 besmettingen. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor.

Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM. Bij ongeveer twee op de drie besmettingen die nu worden vastgesteld, gaat het om de Britse mutatie van het virus, schat het instituut. Het RIVM dacht eerder dat dit punt begin februari al was bereikt. Uit analyse van monsters bleek het tempo waarin de gemuteerde versie oprukte echter iets lager te liggen.

Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie over corona

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen. Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen. Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten, zeggen ingewijden.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Maandagavond benadrukken bronnen nog dat niets zeker is.

Wel lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft. Alleen door deze maatregel te houden, zou er ruimte zijn om scholen weer deels te openen, zeggen bronnen. Hoewel de rechter vorige week oordeelde dat de wet voor de avondklok niet deugde, is er nu een nieuwe wet. Een hoger beroep tegen de uitspraak loopt nog.

