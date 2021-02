Coronavirus: Rutte: klein beetje meer risico nemen met corona

Rutte: 'We zijn het aardig zat aan het worden'

Volgens premier Mark Rutte zijn we 'het aardig zat aan het worden' met de coronacrisis. Dat zei hij tijdens de persconferentie dinsdagavond. 'Het moet wel vol te houden zijn. We moeten bereid zijn een klein beetje meer risico te nemen. Weliswaar beperkt en weloverwogen, maar met de Britse variant in het achterhoofd wel degelijk een risico.'

Er worden daarom vier zaken versoepeld. Zo mag het voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk open, de meeste contactberoepen mogen weer aan de slag, niet-essentiële winkels mogen open op afspraak en buiten sporten wordt weer toegestaan voor jongeren tot 27 jaar. De avondklok wordt verlengd tot 15 maart. Ook blijft het dringende advies om maar één persoon op bezoek toe te laten. Op 8 maart is er weer een persconferentie om de maatregelen na 15 maart te bespreken.

Volgens Rutte zijn de versoepelingen die nu zijn genomen wel 'spannend'. 'We zullen er alles aan doen het onderwijs niet nog een keer te moeten sluiten, het maatschappelijk belang daarvan is simpelweg te groot. Maar als de cijfers onverhoopt door het dak gaan over een paar weken, liggen alle opties weer open. Dat willen we natuurlijk niet.'

RIVM: maatregelen versoepelen of niet is duivels dilemma

Terwijl het aantal coronabesmettingen weer een duidelijke stijging heeft ingezet, worden maatregelen die het virus in toom moeten houden versoepeld. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan een steeds luider klinkende roep in de samenleving, maar neemt het tegelijkertijd het risico dat de komende tijd meer mensen besmet zullen raken. 'Het is een duivels dilemma', vat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie samen.

Het RIVM ziet ook dat de samenleving behoefte heeft aan meer lucht, maar waarschuwt in het laatste weekbericht om alleen 'met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje' versoepelingen door te voeren.

Het kabinet lijkt juist meerdere stappen tegelijk te willen zetten. Volgens uitgelekte berichten gaan de middelbare scholen weer open, mogen mensen met contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten weer aan het werk, kunnen rijinstructeurs weer de weg op, mogen mensen tot 27 jaar weer in de buitenlucht sporten in teamverband en krijgen ook winkels weer meer mogelijkheden om op afspraak klanten te ontvangen.

RIVM ziet 'derde golf' coronabesmettingen over Nederland rollen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt nu van een 'derde golf' van coronabesmettingen. 'Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden', schrijft het RIVM.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat die term valt in de officiële weekberichten van de instantie, die een belangrijke rol speelt in de bestrijding van de pandemie.

Die derde golf had al veel hoger kunnen zijn, stelt het RIVM. De strenge maatregelen hebben de verspreiding van het virus flink afgeremd. Het zo laag mogelijk houden van het aantal besmettingen 'kan alleen als een versoepeling met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje gaat', waarschuwt het instituut.

Avondklok wordt verlengd tot in ieder geval 15 maart

De avondklok wordt in principe verlengd tot maandag 15 maart. Een week eerder neemt het kabinet een nieuw besluit over de maatregel, melden ingewijden dinsdag. Mogelijk wordt het straatverbod dan weer verlengd, afhankelijk van de coronasituatie op dat moment.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dat volgens de bronnen dinsdagavond bekendmaken. De avondklok is sinds zaterdag 23 januari van kracht. Mensen mogen dan tussen 21.00 en 04.30 uur niet zonder geldige reden niet op straat zijn.

Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1917 mensen met Covid-19 opgenomen, 9 meer dan maandag.

Van deze patiënten zijn er 538 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er wel 23 minder dan een dag eerder. Op de ic's schommelt het aantal coronapatiënten al een aantal weken tussen de 500 en 550. Op verpleegafdelingen liggen nu 1379 coronapatiënten, 32 meer dan maandag.

'Meeste contactberoepen mogen volgende week weer aan de slag'

Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, massagesalons mogen vanaf volgende week dinsdag weer opstarten. Dat melden ingewijden aan de NOS. Het gaat om de meeste contactberoepen, met uitzondering van sekswerkers.

De meest betrokken ministers hebben dit dinsdag besloten in crisisoverleg. Dinsdagavond zullen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge de versoepelingen bekendmaken. Eerder was al duidelijk geworden dat de middelbare scholen weer open gaan vanaf volgende week.

Teamsporten weer toegestaan voor mensen jonger dan 27

Voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 27 jaar worden teamsporten weer toegestaan. Het was al bekend dat ook in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weer iets meer mogelijk wordt: die kunnen vanaf volgende week maximaal een dag in de week voor hun leerlingen open. Het wordt ook mogelijk om niet-essentiële winkels op afspraak te bezoeken.

De avondklok blijft voorlopig in stand tot de ochtend van 15 maart, dat is de eerste dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Dinsdag 9 maart wordt bekend of de maatregel wordt verlengd; het kabinet lijkt een apart 'weegmoment' te willen over het al dan niet in stand laten van de avondklok tijdens de verkiezingen.

Het aantal bezoekers dat mensen mogen ontvangen, blijft één. Sportscholen en de buitenschoolse opvang blijven gesloten, aldus de NOS.

3846 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal, lager dan gemiddeld

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 3846 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4282 ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ook vergeleken met maandag (4201) en zondag (4693) turfde het instituut minder positieve tests. Het RIVM waarschuwde eerder voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

Aantal besmettingen stijgt 19 procent, toename hoogst bij kinderen

De periode van afnemende coronabesmettingen die eind december werd ingezet, is nu echt ten einde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 29.977 positieve testresultaten, 19 procent meer dan de week daarvoor. De cijfers verschijnen slechts enkele uren voordat het kabinet naar verwachting diverse versoepelingen van de coronamaatregelen zal bekendmaken.

De toename was relatief het grootst onder kinderen van 0 tot 12 jaar. 'Dit hangt mogelijk samen met de heropening van de basisscholen en kinderdagverblijven twee weken eerder, in combinatie met het verscherpte testbeleid: ook bij lichte klachten moeten deze kinderen zich laten testen' , verklaart het RIVM. In absolute aantallen telt de jongste leeftijdsgroep wel nog altijd het laagste aantal coronabesmettingen.

Strandtenthouders hopen op terrasbediening

Strandtenthouders hopen dinsdagavond tijdens de persconferentie van het kabinet te horen dat er op de terrassen weer bediend mag worden. Dat laat de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand (NSVN) weten. Volgens de vereniging zijn de strandtenthouders er klaar voor om weer open te gaan. 'Dit frustreert, dat er nog niks kan. Er moet juist gekeken worden naar wat wel kan', zegt een woordvoerder.

Normaal gesproken begint het strandtentenseizoen begin maart. De vereniging zegt geen signalen te hebben ontvangen van strandtenthouders die ondanks de verplichte sluiting van de horeca toch willen opengaan. Dat zeggen sommige winkeliers wel te gaan doen, meldde winkeliersvereniging INretail eerder.

Volgens een woordvoerder van de NSVN is het allerbelangrijkste voor strandtenthouders perspectief. 'Zoals 1 april of 1 mei weer open kunnen, zodat de ondernemers weten waar ze naartoe werken.' Hij noemt de situatie uitzichtloos en zegt dat de maatregelen om coronaproof open te zijn, zoals in de zomer vorig jaar, nog steeds goed zijn. 'Ik zou niet weten wat er nog meer bedacht moet worden.' Klanten moesten zich toen onder andere registreren als ze ergens een drankje of hapje wilden.

Winkeliers bereiden zich ondanks sluitingsplicht voor op opengaan

Winkeliers in heel Nederland bereiden zich voor om hoe dan ook hun winkels te heropenen. Dat hoort winkeliersvereniging INretail. Dat zal begin maart gebeuren als de huidige lockdown nog niet afgelopen is. "We horen het in heel Nederland, van Zeeland tot Friesland, tot in Limburg", zegt een woordvoerder van INretail.

De huidige lockdown loopt tot en met 2 maart, het kabinet geeft dinsdagavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. INretail noemt het willen openen van de winkels begrijpelijk, maar zegt ondernemers hier niet toe aan te zetten. Winkeliers die tegen de door de overheid verplichte sluiting in toch open gaan, kunnen een boete krijgen van 4000 euro.

Protest rijschoolhouders begonnen in Rijswijk

Rijschoolhouders vanuit het hele land houden dinsdagmiddag een protest tegen de voor hen geldende coronamaatregelen. Het doel is om van het CBR in Rijswijk naar het Binnenhof in Den Haag te rijden. Zij pleiten voor een snelle herstart van de rijlessen.

Verslaggever Sander Knura volgt de demonstratie.

'65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins'

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat zijn er 30 meer vergeleken met een week geleden. Volgens de organisatie gaat het om 55 ouderen van 80 jaar en ouder en tien ouderen tussen de 65 en 79 jaar.

'Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie', zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Zij onderstreept dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat het is veroorzaakt door een bijwerking van het vaccin. 'In Nederland overlijden per week gemiddeld 750 tot 800 mensen in verpleeghuizen en 2000 80-plussers, door allerlei oorzaken. Hier kunnen natuurlijk ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd', aldus Kant.

Volgens de epidemioloog lijken bij het merendeel van de overledenen de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden. In een deel van de meldingen is er geen duidelijke verklaring voor het overlijden en de eventuele rol van de vaccinatie daarin.

Drentse zwemleraren voeren actie op de Hofvijver

Liggend in een opblaasbare unicorn drijft Fons Groenewegen uit Dwingeloo om 10.00 uur 's ochtends op de Hofvijver. Op die manier wil hij samen met zijn collega Bauke Keizer aandacht aan de regering vragen. De zwemleraren hopen te bereiken dat ze op korte termijn weer zwemles mogen geven.

Met drijvende unicorns gaan zij het water op om een protestlied te zingen voor de regering. 'En dan hopen we dat er ergens een raampje opengaat en dat iemand luistert', zegt Groenewegen. 'We hopen dat de zwemlessen weer worden toegestaan zodat kinderen kunnen blijven zwemmen. Kinderen gaan wel naar school, waarom niet naar de zwemschool?'

Telefoon kappers roodgloeiend: 'Mensen zijn hun ontplofte kapsel helemaal zat'

De kappers gaan waarschijnlijk weer open. Naar verwachting maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dat dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie. De telefoon bij Esther van Velthoven van kapsalon Puur in Wateringen staat roodgloeiend. 'Mensen zijn hun ontplofte kapsel en uitgroei van drie maanden helemaal zat.'

'Kiezers willen af van marktwerking in zorg'

De coronacrisis is voor kiezers van links tot rechts het moment voor een definitief afscheid van de marktwerking in de zorg. Van de kiezers wil 81 procent dat de overheid weer de regie neemt. Dat komt naar voren uit onderzoek van Kieskompas naar opvattingen van kiezers over zorg, in opdracht van dagblad Trouw.

De meeste kiezers zijn over de kwaliteit van de zorg in Nederland zeer tevreden, ook in de coronacrisis. Maar niet over het zorgstelsel van gereguleerde marktwerking. Deze dubbele blik op de zorg is onder bijna alle kiezers te zien.

Vooral bij de liberale of rechtse partijen halen kiezers hun partij ‘links’ in, als het gaat om zorg. Zo vindt 71 procent van de VVD- en D66-kiezers dat de overheid de regie weer moet overnemen van de verzekeraars. Beide partijen zijn in hun verkiezingsprogramma al kritischer op de marktwerking geworden. Maar de kiezers zijn nog veel meer uitgesproken, met hun massale ‘nee’ tegen marktwerking.

Economie in regio krimpt met drie procent

De economie in de regio is in 2020 met maximaal drie procent gekrompen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De krimp wordt voornamelijk veroorzaakt door de maatregelen tegen het coronavirus.

In Leiden, de Bollenstreek en Zoetermeer kromp de economie met drie procent. In de rest van de regio - Den Haag, Delft, Westland en Gouda - kromp de economie met twee procent.

Landelijk gezien zijn er regio's die zwaarder getroffen zijn door de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld, de regio Haarlemmermeer kent een krimp van achttien procent. Dit komt omdat deze regio veelal leunt op de luchtvaartindustrie, die in 2020 vrijwel stil kwam te liggen.

Rijschoolhouders houden rijdende demonstratie

Rijschoolhouders houden dinsdagmiddag een landelijke protestactie tegen de coronamaatregelen en pleiten voor een snelle herstart van de rijlessen. Via Facebook roepen de groepen Rijdende Demonstratie Rijscholen en Rijscholen in Actie rijschoolhouders op mee te doen aan de actie. 'De rijscholen moeten gewoon weer open', zegt een woordvoerder van de organisatie. Hij verwacht dat er dinsdag honderd tot tweehonderd lesauto's meedoen. 'We hebben aanmeldingen vanuit het hele land, van Limburg tot Friesland', aldus de woordvoerder.

Rijschoolhouders worden opgeroepen zich rond 12.00 uur te verzamelen bij het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. Vandaar gaat het in optocht naar het Binnenhof. Volgens de organisatoren is de rijdende demonstratie aangemeld bij de gemeente Den Haag en is het zeker niet de bedoeling om verkeersopstoppingen of onveilige situaties te veroorzaken. 'Gebruik je gezond verstand. Opzettelijk hinderen van verkeer is uit den boze', wordt de deelnemers op het hart gedrukt.

LSVb pleit voor 'perspectief' voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet ook studenten van hogescholen en universiteiten uitzicht biedt op versoepelingen van de coronamaatregelen. 'Studenten van hogescholen en universiteiten vallen bij bosjes neer, maar daar trekt het kabinet zich niks van aan. De hogescholen en universiteiten blijven namelijk dicht zonder enig perspectief', zegt LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino.

Ze wijst erop dat volgens de laatste berichten de regering dinsdag aankondigt dat het voortgezet onderwijs meer ruimte krijgt en leerlingen gemiddeld anderhalve dag naar school kunnen. Ook mbo-studenten mogen waarschijnlijk een dag in de week klassikaal lessen volgen, maar hogescholen en universiteiten vallen volgens de studentenvakbond constant net buiten de boot. Chiappino: 'Er wordt verwacht dat studenten zich wel redden, maar de rek begint er uit te raken. Ze worden opgezogen in hun laptop en verdrinken in eenzaamheid. Studenten mogen niet meer de dupe zijn van deze crisis. Het hoger onderwijs heeft dringend perspectief nodig.'

Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Het RIVM kreeg destijds nog 82.340 meldingen van positieve tests in zeven dagen tijd. Dat zakte in februari ruim onder de 30.000 besmettingen. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor.

Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM. Bij ongeveer twee op de drie besmettingen die nu worden vastgesteld, gaat het om de Britse mutatie van het virus, schat het instituut. Het RIVM dacht eerder dat dit punt begin februari al was bereikt. Uit analyse van monsters bleek het tempo waarin de gemuteerde versie oprukte echter iets lager te liggen.

Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie over corona

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen. Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen. Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten, zeggen ingewijden.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Maandagavond benadrukken bronnen nog dat niets zeker is.

Wel lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft. Alleen door deze maatregel te houden, zou er ruimte zijn om scholen weer deels te openen, zeggen bronnen. Hoewel de rechter vorige week oordeelde dat de wet voor de avondklok niet deugde, is er nu een nieuwe wet. Een hoger beroep tegen de uitspraak loopt nog.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.