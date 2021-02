Coronavirus: Rutte kijkt bij nieuwe verruiming naar hoger onderwijs en horeca

Kijken naar hoger onderwijs en horeca

Bij een volgende versoepeling van de coronamaatregelen wil het kabinet kijken naar het hoger onderwijs en de horeca. Volgens demissionair minister-president Mark Rutte probeert het kabinet de weinige ruimte die er is "zo eerlijk mogelijk te verdelen" over verschillende sectoren.

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat het heel voorzichtig de lockdown wil afbouwen. Daarmee worden al 'de nodige risico's' genomen, benadrukte Rutte. De jeugd wordt geholpen door de opening van het voortgezet onderwijs en het mbo, de economie door winkelen op afspraak en de opening van de sector contactberoepen.

De Tweede Kamer zegt een dag later de redenatie van het kabinet te snappen. Maar er moet meer gebeuren voor de horeca en de studenten. Veel partijen dringen aan te onderzoeken wanneer de terrassen open kunnen, al kunnen regeringspartijen in de Kamer zich er in vinden dat ze nu nog niet open gaan.

Amerikaanse toezichthouder noemt vaccin Janssen 'veilig en effectief'

De Amerikaanse toezichthouder FDA noemt het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen 'veilig en effectief'. In een rapport van de FDA staat dat het middel ongeveer 72 procent effectief is.

Uit een analyse door de FDA van de gegevens van Janssen, blijkt dat er geen gezondheidszorgen zijn bij gebruik van het middel en dat het in aanmerking komt voor een noodgoedkeuring in de Verenigde Staten. Vrijdag brengt de FDA een advies uit over het toelaten van het middel.

Kabinet: terrassen voorlopig niet open

Het kabinet voelt er niets voor om de terrassen te openen. Een Kamermeerderheid drong er vandaag in het debat over de coronacrisis op aan te kijken naar meer versoepelingen in de horeca. Premier Rutte zei dat het nu openstellen van de terrassen niet verstandig is, omdat die 'een eigen aanzuigende werking hebben'. Hij wil wel bekijken wat bij een eventuele volgende stap mogelijk is.

Minder coronapatiënten in de ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 1883 coronapatiënten, 34 minder dan dinsdag. Van deze zieken liggen er 533 op de intensive care, vijf minder dan een dag geleden, en 1350 op andere afdelingen, 29 minder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn woensdag 171 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bijgekomen, 59 minder dan de dag ervoor. Van de nieuwkomers zijn er twintig opgenomen op de intensive care en dat is elf minder dan er dinsdag bijkwamen. Op de ic-afdelingen zijn nu in totaal 1041 bedden bezet, waarvan 533 door Covid-patiënten

RIVM meldt 4420 nieuwe besmettingen, daling in verpleeghuizen

Het RIVM heeft tussen dinsdag- en woensdagochtend 4420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is precies in lijn met het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4426 positieve coronatesten per dag. Dinsdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 3834 gevallen gemeld, maandag 4201.

Uit de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een ‘derde golf’ in de coronapandemie.

Het aantal besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen neemt af. 'Het doorzetten van de sterke daling bij bewoners van verpleeghuizen wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus', aldus het RIVM.

Het aantal gemelde sterfgevallen door het coronavirus steeg afgelopen etmaal met 63. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Soms worden sterfgevallen pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 94 overlijdens geregistreerd.

Middelbare scholen dubben over scenario's voor heropening

Veel middelbare scholen hebben nog geen besluit genomen over hoe zij vanaf volgende week deels weer open gaan. Vooral het garanderen van de 1,5 meter afstand en de invulling van de lesroosters zorgen voor hoofdbrekens. Alle leerlingen mogen minimaal een dag in de week naar school en volgen de rest van de week thuisonderwijs. ‘Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terecht kunnen", zegt een woordvoerder van de VO-raad, de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. ‘Daar moeten scholen nog wel even op kauwen.’

Vanuit middelbare scholen in de regio werd positief gereageerd op het feit dat ze weer open kunnen. 'Ik ben heel blij voor mijn leerlingen in de onderbouw die al tien weken thuis werken', liet directeur Ton de Groot van KTS Teylingen College in Voorhout weten aan Omroep West. 'Het sociale component is vooral belangrijk. Je zal maar in een brugjaar zitten en amper naar school zijn geweest.'

OMT bespreekt mogelijkheden voor meer bezoek in verpleeghuizen

Nu een steeds groter deel van de bewoners van verpleeghuizen is gevaccineerd buigt het Het Outbreak Management Team (OMT) zich over versoepeling van de coronamaatregelen, met name de bezoekregeling. Dat heeft voorzitter Jaap van Dissel woensdag laten weten aan het ministerie van Volksgezondheid.

Verpleeghuisbewoners worden met voorrang gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is daardoor flink afgenomen. Volgens cijfers van het RIVM werden op de piek half december 467 besmettingen op één dag gemeld. Dinsdag waren het er nog maar 45. Het aantal locaties waar in de vier weken ervoor coronagevallen zijn geconstateerd, is volgens de meest recente cijfers met bijna de helft gedaald sinds begin januari, van 858 tot 459 nu.

Competities in top amateurvoetbal niet hervat

De competities in de top van het amateurvoetbal voor senioren liggen er definitief uit, dat meldt de KNVB. Het gaat om de eerste elftallen van de Tweede Divisie tot en met vijfde klasse. Het besluit valt nadat het kabinet de bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dinsdag grotendeels heeft verlengd.

Voorzitter van VV Katwijk Mart Vergouwen betreurt het besluit, maar is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. 'Liever dat er nu een klap op wordt gegeven en dat je weet waar je aan toe bent', reageert hij op het nieuws van de voetbalbond.

Kabinet ziet niets in openen van terrassen

Het kabinet voelt er niets voor om de terrassen te openen, dat meldt de NOS. Een Kamermeerderheid drong er vandaag in het debat over de coronacrisis op aan te kijken naar meer versoepelingen. Premier Mark Rutte zei dat het nu openstellen van de terrassen niet verstandig is, omdat die 'een eigen aanzuigende werking hebben'. Hij wil wel bekijken wat bij een eventueel volgende stap mogelijk is.

David Zock van de Leidse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland gaf tegenover Omroep West al aan teleurgesteld te zijn over het gebrek aan perspectief in de persconferentie van dinsdagavond met betrekking tot de horeca. 'Wij zouden een onderdeel van de oplossing moeten zijn en niet alleen maar als risico worden gezien.' Hij verwijst naar de mensenstroom die op gang kwam tijdens het mooie weer afgelopen weekend. 'Het was in Leiden zaterdag net zo druk als op een normale zaterdag voor corona. En in de parken en op straat doen mensen vooral waar ze zelf zin in hebben. Terwijl er op terrassen en in de horeca controle en toezicht is. Daarom is het ongelofelijk dat wij niet als onderdeel van de oplossing worden gezien.

Volle terrassen op het strand van Scheveningen | Foto: Omroep West

Leidse hoogleraar: 'We houden ons alleen aan de regels die we zelf zinvol vinden'

De kleine versoepelingen van de coronamaatregelen zijn een belangrijk signaal. Dat zegt gezondheidspsychologe Andrea Evers. 'Steeds meer mensen hebben het moeilijk met de situatie. De rek lijkt er een beetje uit te zijn.'

Evers is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en zit in het gedragswetenschappelijk adviesorgaan van het RIVM. Ze ziet dat de coronapandemie voor veel problemen zorgt. 'Er zijn veel maatschappelijke problemen', legt ze uit. 'Jongeren hebben het mentaal moeilijk en ook economisch heeft het natuurlijk grote gevolgen voor mensen.'

Van Dissel: 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen door lockdown

Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, heeft de lockdown sinds half december vorig jaar ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Dit is inclusief de effecten van de avondklok en het advies om thuis nog hooguit één persoon per dag te ontvangen, vertelde hij woensdagmorgen tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden.

Volgens Van Dissel zijn op de intensive cares circa 6300 opnames voorkomen door alle beperkingen. In de periode waar Van Dissel het over heeft, werden ruim 2500 ic-opnames gemeld. Dat hadden er dus meer dan drie keer zoveel kunnen zijn.

In totaal werden sinds half december iets minder dan 15.000 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Zonder de lockdown waren dat er volgens de berekeningen van het RIVM dus veel meer geweest. Het instituut houdt ten aanzien van de vermeden opnames een marge aan. De werkelijke aantallen kunnen 5 procent hoger of lager liggen.

'Capaciteit vaccinatie moet naar 2,5 miljoen prikken per week'

Volgens het RIVM moet de vaccinatiecapaciteit de komende tijd zodanig worden uitgebreid, dat 2,5 miljoen prikken per week kunnen worden toegediend. Dat doel noemde Jaap van Delden, die bij het RIVM de leiding heeft over het vaccinatieprogramma, tijdens een presentatie voor Tweede Kamerleden.

Als meerdere farmaceuten over een tijdje tegelijkertijd grote partijen vaccins aanleveren, willen de diensten die betrokken zijn bij de vaccinaties die zo snel mogelijk kunnen wegprikken. De GGD'en zijn aan het onderzoeken of ze 1,5 miljoen vaccinaties per week kunnen verzorgen. Huisartsen en ziekenhuizen zijn bereid bij te springen. Volgens Van Delden maken de GGD'en momenteel grote stappen in efficiëntie. Volgens hem kan door een slimmere werkwijze het aantal prikken per uur worden verdubbeld, zonder inzet van extra personeel.

Daarnaast is er de hoop dat het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen een voorname rol gaat spelen. Dit vaccin is nog niet opgenomen in het vaccinatieprogramma. Janssen, dochter van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, heeft een aanvraag ingediend voor toelating tot de markt bij het Europees Medicijnagentschap EMA. Waarschijnlijk volgt half maart een oordeel. Voordeel van dit vaccin is dat slechts één prik volstaat. Woensdag meldde de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA dat uit een nieuwe analyse is gebleken dat de werkzaamheid van het vaccin hoger scoorde dan het moederbedrijf eerder communiceerde.

Blijdschap bij kappers: 'Eerste drie weken zitten al vol'

Er heerst blijdschap onder de kappers van Nederland. Vanaf 3 maart mogen ze namelijk weer knippen. Na een periode van meer dan een maand waarin de scharen en fohns ongeroerd bleven, mogen de kappers nu weer aan de slag. Salons worden nu klaargestoomd om de eerste klanten weer te mogen ontvangen. De eerste reserveringen stromen al binnen, zo ook bij kapper Esther van Velthoven in Wateringen: 'Het is een stormloop via social media, mails en telefoon. Het gaat nog wel twee à drie dagen duren, en dan zitten we denk ik voor de eerste drie weken vol aan het einde van de week.'

RIVM: 19 procent meer besmettingen

De afgelopen zeven dagen zijn er volgens het RIVM aanzienlijk meer mensen besmet geraakt met het coronavirus. Afgelopen week waren dat er 29.977, waar dat er de week daarvoor 25.229 waren. Dat is een toename van 19 procent. Volgens het RIVM komt die toename ook doordat een stuk meer mensen zich nu laten testen, mede omdat een aantal testlocaties vanwege het zware winterweer twee weken geleden dicht waren. In totaal lieten meer dan 263.000 mensen zich testen, 70.000 meer dan de week daarvoor.

Het RIVM maakt zich zorgen over de huidige stijgende trend binnen alle leeftijdsgroepen en regio's. 'We zien in de modellen dat we richting de derde golf gaan,' aldus Aura Timen, hoofd Infectiebestrijding bij het RIVM. Timen pleit daarom tegen versoepeling van de maatregelen.

Meer voedselnood door coronacrisis

Steeds meer mensen in Nederland vragen om voedselhulp om eten te kunnen kopen, dat meldt het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie gaat het de laatste weken steeds vaker om studenten, ondernemers en alleenstaande ouders die niet rond kunnen komen vanwege de coronacrisis. Daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland nu op.

Waar het Rode Kruis in mei 2020 nog zo'n 2200 kaarten en pakketten per week aanbood, is dat inmiddels opgelopen tot 6000 boodschappenkaarten per week. Met die kaarten kunnen hulpbehoevenden zelf naar de supermarkt om eten te kopen. Volgens het Rode Kruis gaat het in de meeste gevallen om mensen met schulden, en mensen die hun baan of onderneming zijn geraakt, of op een andere manier in de problemen terecht zijn gekomen vanwege de coronacrisis.

Experts kritisch op versoepeling coronamaatregelen

Dinsdagavond maakte premier Rutte tijdens de persconferentie bekend dat er vier versoepelingen van de coronamaatregelen aan komen. Contactberoepen, met uitzondering van sekswerkers, mogen weer aan de slag. Ook mogen niet-essentiële winkels op afspraak open, en wordt buitensporten weer toegestaan voor jongeren tot en met 27 jaar. Daarnaast mag ook het voortgezet onderwijs gedeeltelijk open. Maar experts maken zich nu zorgen om die versoepelingen.

Arts-epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC noemt de versoepelingen risicovol. 'De besmettingscijfers lijken wat te stijgen en dan liggen versoepelingen niet voor de hand', zegt hij. Wel erkent Rosendaal dat de huidige besmettingscijfers een stuk lager zijn dan een maand geleden. Volgens Rosendaal is ook het heropenen van de scholen enorm belangrijk. Dat zou volgens hem verklaren waarom de regering dat risico neemt. 'Het zou echter best kunnen dat een deel weer teruggedraaid moet worden.'

Of we inmiddels in een derde golf zitten durft Rosendaal niet met zekerheid te zeggen. Ondanks de toegenomen risico's van de versoepelingen zijn er volgens Rosendaal ook risicoverlagende factoren in het spel. 'Het wordt warmer. Dat zou er voor kunnen zorgen dat het virus zich wat minder snel verspreidt. Verder zijn we ook aan het vaccineren. Nog niet heel snel, maar er is vooruitgang.' Rosendaal benadrukt dat het vooral belangrijk is dat iedereen zelf voorzichtig doet. 'Laten we niet allemaal als kleine kinderen naar de overheid kijken, maar ook zelf stappen maken.'

Nog geen versoepelingen voor cultuur- en evenementensector

De cultuur- en evenementensector, zoals poppodia, theaters, musea en andere culturele organisaties, moeten hun deuren voorlopig nog gesloten houden. Het is nog niet bekend wanneer die wel weer open mogen. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) had gehoopt op meer perspectief voor de sector tijdens de persconferentie dinsdagavond.

'Dat hoeft niet gelijk, we snappen dat dat niet altijd direct mogelijk is. Maar men is ook op de middellange termijn niet duidelijk', aldus directeur Berend Schans. 'We weten nog steeds niet wat er wel en niet kan in de zomer. Als dat onduidelijk blijft, heeft zo'n garantiefonds op de korte termijn minder zin.' Schans pleit dan ook voor 'meer en sneller vaccineren'.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.