Coronavirus: 5048 nieuwe besmettingen, stempassen Leiden kloppen niet door maatregelen

Stempassen Leiden kloppen niet door coronamaatregelen

De stempassen van Leiden voor de Tweede Kamerverkiezingen kloppen mogelijk niet. Op de stempassen staat een stemlokaal in de buurt, maar dat klopt niet in alle gevallen. Niet alle adressen die erop staan zijn bij de verkiezingen ook daadwerkelijk beschikbaar als stemlokaal.

Door coronamaatregelen is een aantal stemlokalen namelijk afgevallen. Ook zijn er nieuwe stemlocaties bijgekomen. De gemeente Leiden verwijst naar haar website voor de actuele informatie.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen vrijwel stabiel

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van woensdag amper toegenomen. Er liggen nu 1887 mensen met Covid-19 in het hospitaal, vier meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, zeven minder dan woensdag, en 1361 op de verpleegafdelingen, elf patiënten meer.

Donderdag belandden er 225 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan de vorige dag. Van deze zieken waren er 29 zo ernstig aan toe dat ze naar de ic moesten. Op dit moment zijn er 1025 ic-bedden bezet, waarvan 526 door mensen met corona. 'Zowel de instroom als de bezetting in de ziekenhuizen is op dit moment stabiel', zegt het LCPS.

NZa: reguliere zorg schaalt verder op

Afgelopen januari hebben ziekenhuizen meer contacten met patiënten gehad dan in dezelfde maand in 2019 en 2020, toen er nog geen corona was. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 'De reguliere zorg schaalt verder op.'

Het aantal operaties ligt weer op een normaal niveau, maar het zijn de lichte ingrepen met minder opnames die relatief vaak worden uitgevoerd. Enkele specialismen blijven achter: operaties bij orthopedie en keel-, neus en oorheelkunde worden minder gedaan dan anders.

Het aantal verwijzingen bleef recentelijk achter. Afgelopen week lag dat op 79 procent van de normaal te verwachten aantallen. 'Mogelijk speelde het winterweer daarin ook een rol', aldus de autoriteit.

Minister De Jonge bezoekt vaccinatielocatie Leiden waar moeder werkt

Demissionair minister Hugo de Jonge was donderdag in Leiden voor een werkbezoek, meldt mediapartner Sleutelstad. Op de vaccinatielocatie aan de Haagse Schouwweg zag hij zijn moeder aan het werk. Teunie de Jonge is een van de mensen die in Leiden vaccineert. 'Ik vind het echt mooi dat je dit doet, mama', zei de minister.

Moeder Teunie zet een prik bij een oudere meneer, terwijl de minister toekijkt. 'Ik geniet van het werk', zegt de 68-jarige mevrouw De Jonge. 'Iedereen die hier komt is vrolijk en blij, het voelt telkens weer als Bevrijdingsdag.'

Veiligheidsberaad vertrouwt op versoepeling in buitenruimte

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vertrouwen er op dat er op korte termijn meerdere versoepelingen mogelijk zijn van het coronabeleid voor de buitenruimte. Dat denken zij op basis van de voortgang van het vaccineren. Het is volgens de burgemeesters een logische eerste stap dat er dan eerst buiten meer mag voordat de regels voor binnen versoepeld worden.

Dat stelt het beraad in een reactie op onder meer de horecasector en winkeliers, die aankondigen dat ze volgende week hun zaak gewoon weer open gaan doen, terwijl dat in strijd is met het coronabeleid. De ondernemers willen niet meer wachten, nu parken overvol zijn, scholen weer opengaan en supermarkten ook nog steeds gewoon klanten mogen ontvangen.

'We begrijpen de moeilijke situatie', aldus het beraad. 'Er is heel veel behoefte aan versoepeling. Dat horen de burgemeesters dagelijks.' Burgemeester Paul Depla van Breda gaat daarom de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. Er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. 'We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden', aldus de Brabantse burgemeester.

Aantal nieuwe besmettingen boven weekgemiddelde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5048 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen woensdag- en donderdagochtend. Dat zijn er aanzienlijk meer dan het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4488 positieve coronatesten per dag.

Woensdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 4403 coronagevallen gemeld. Dinsdag waren het er 3834, maandag 4201. Uit de wekelijkse rapportage over het coronavirus die het instituut dinsdag naar buiten bracht, bleek dat de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een 'derde golf' in de coronapandemie.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 33. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 63 overlijdens geregistreerd, dinsdag 94.

Politiebond heeft sympathie voor actie om terrassen te openen

Het openen van de terrassen kan de politie helpen bij het handhaven van de coronaregels in te drukke parken. Dit zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond donderdag na overleg met een aantal burgemeesters over dit onderwerp.

De Nederlandse Politiebond heeft sympathie voor de actie van horecaondernemers op om volgende week dinsdag hun terrassen weer te openen, zegt Struijs. 'Uiteraard gaat de politie handhaven als terrassen op illegale wijze openen, maar we snappen de oproep van Koninklijke Horeca Nederland heel goed', reageert Struijs op de voornemens van de horecabedrijven.

'Door het mooie weer is sprake van toenemende drukte in parken en op stranden. Mensen komen bij elkaar, met grote drukte tot gevolg. De horecabedrijven willen de terrassen gereguleerd openen, met inachtneming van de 1,5 meter. Dat verlicht voor de politie de druk op de handhaving', aldus Struijs. 'Het geeft duidelijkheid. We zien nu een enorme toename van samenscholing, niet alleen in parken maar ook bij illegale feestjes in de duinen. Het is dan beter te reguleren. We vragen de burgemeesters daarnaar te kijken. Dat geeft ons meer lucht.'

Partijen willen meer compensatie voor afstudeerders in coronatijd

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat studenten die dit studiejaar afstuderen meer collegegeld terugkrijgen dan tot dusver is toegezegd. Het kabinet geeft bepaalde groepen studenten die later afstuderen een deel van hun collegegeld terug. Maar te veel studenten vallen in de plannen van het kabinet buiten de boot, vinden onder meer regeringspartijen D66 en de VVD.

Mbo- hbo- en wo-studenten die dit studiejaar met vertraging afstuderen, krijgen tot 535 euro compensatie. Verder hoeven huidige studenten volgend studiejaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Maar studenten die een wo-bachelor afronden en niet verder studeren, krijgen niets extra's. Ook studenten die dit jaar zonder vertraging afstuderen, krijgen geen geld.

Sportscholen voeren actie om heropening af te dwingen

Zeker 170 sportschoolhouders zijn van plan om zaterdag sportlessen aan te bieden. Het gaat om een protestactie waarmee de branche hoopt het kabinet ertoe te bewegen sportscholen weer open te laten gaan. Door de lessen in de buitenlucht en aan een beperkt aantal sporters aan te bieden, hoopt initiatiefnemer Exclusieve Sportcentra de fitnesssessies veilig te houden voor coronabesmettingen.

Sportscholen zijn sinds medio december gedwongen hun deuren te sluiten door het kabinet, dat met de maatregel de sterke opleving van het coronavirus wilde tegenhouden. Nadat premier Mark Rutte bij zijn persconferentie geen versoepelingen voor de fitnessbranche had aangekondigd, is het volgens sportschoolhouders tijd voor actie. Zij vinden daarnaast dat sportscholen in de gezondheidscrisis juist een belangrijke rol te vervullen hebben bij het fit houden van Nederlanders.

Ondernemersvereniging Exclusieve Sportcentra heeft een site opgezet waar sportscholen zich kunnen aanmelden om mee te doen aan de actiedag. Binnen enkele uren hadden zich al meer dan honderd sportscholen ingeschreven, aldus een medewerker.

Medewerkers wijkverpleging aan de beurt voor coronavaccin

Medewerkers van de wijkverpleging mogen zich de komende tijd laten vaccineren tegen het coronavirus. Vanaf donderdag kunnen ze een afspraak maken bij het callcenter van de GGD. Dat kunnen ze doen nadat ze via hun werkgever een uitnodiging hebben ontvangen. Alle zorgmedewerkers die direct contact hebben met cliënten komen in aanmerking. Dat zijn zo'n 80.000 mensen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om te grote drukte in één keer te voorkomen, worden de medewerkers in groepen uitgenodigd. De mensen die in de wijkverpleging werken, worden gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder, of met specifieke medische aandoeningen, krijgen het effectievere vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden.

IKEA laat klanten niet winkelen op afspraak

Woonwinkelketen IKEA heeft besloten om zijn dertien vestigingen in Nederland niet te openen voor winkelen op afspraak. Wegens het zeer beperkte aantal klanten dat tegelijkertijd op een verdieping mag zijn, is het voor de omvangrijke filialen niet rendabel om de deuren te openen.

'Het is goed nieuws voor retailers die dit willen aanbieden, maar voor ons, een winkel met gemiddeld 25.000 vierkante meters aan oppervlakte, is het geen optie', meldt een woordvoerster van de van oorsprong Zweedse keten.

Groot deel horeca wil terrassen op 2 maart open

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Ook de Leidse horeca doet mee, vertelt horecaondernemer David Zock van KHN Leiden.

'Of er daadwerkelijk mensen bediend gaan worden op de terrassen, is nog de vraag', aldus Zock. 'Er is totaal geen perspectief geboden aan de horeca en mensen gaan met het mooie weer toch hun eigen gang, terwijl wij het als horeca goed kunnen coördineren.'

KHN kondigde eerder aan naar de rechter te stappen. De eis is dat de sector zo snel mogelijk open kan en er een vergoeding komt voor alle schade door de gedwongen sluiting. Die zaak moet nog worden ingediend.

De Haagse afdeling van KHN doet niet mee aan de actie om de terrassen te openen. 'Wij steunen wel het verhaal van onze collega's. Maar wij willen meer dan alleen de terrassen open', zegt Maarten Hinloopen van KHN Den Haag. 'Wij denken dat de horeca in zijn geheel verantwoord open kan, met beperkingen uiteraard.' Volgens Hinloopen zijn er ook veel horeca-ondernemers die geen terras hebben. 'Voor hen is deze actie niet nuttig.'

LUMC-bestuurder snapt versoepelingen: 'We kunnen mensen niet blijven opsluiten'

De situatie in de regionale ziekenhuizen is de afgelopen weken nauwelijks verbeterd. Op de verpleegafdelingen en de ic's is het nog steeds druk door alle coronagevallen. Toch heeft het kabinet besloten dat sommige maatregelen volgende week worden versoepeld. Martin Schalij, voorzitter van het regionale overlegorgaan ROAZ, heeft daar wel begrip voor. 'We kunnen niet door blijven gaan met mensen opsluiten.'

'Ik denk dat het goed is dat ze dit doen', legt hij uit. 'Het is goed dat kinderen weer naar school kunnen en dat we weer naar de kapper kunnen. Dat helpt mensen ook weer om zich weer wat beter te voelen. Uiteraard is er een kans dat het aantal besmettingen iets zal stijgen, maar aan de andere kant kunnen we niet doorgaan met iedereen maar op te sluiten. Dus laten we voorzichtig zijn, maar het zijn positieve dingen.'

Trimbos: toename van psychische klachten in coronatijd

Het Trimbos-instituut ziet een toename van psychische klachten tijdens de coronacrisis. Uit een peiling onder bijna 1300 mensen eind januari blijkt dat de deelnemers hun leven een 6,6 gaven, tegenover een 7 in de maanden daarvoor. Kort voor de peildatum werd op 20 januari een aanscherping van de lockdown aangekondigd, mede vanwege de oprukkende Britse variant van het virus.

Het was de derde keer dat het instituut een dergelijke peiling uitvoerde. In het nieuwste onderzoek geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat hun mentale gezondheid sinds het begin van de coronacrisis achteruit is gegaan. In oktober was dat nog 1 op 6.

Ook hebben mensen volgens Trimbos vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en eenzaamheid. De jongste groep respondenten van tussen de 20 en 35 jaar heeft hier het meeste last van. Deelnemers geven aan dat zij meer sociaal contact en perspectief belangrijk vinden om de coronacrisis goed door te komen.

Coronacrisis zadelt spoorvervoerder NS op met miljardenverlies

De coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) vorig jaar opgezadeld met een recordverlies van 2,6 miljard euro. Niet alleen gingen er veel minder mensen met de trein, maar het vervoersbedrijf heeft ook flink moeten afschrijven omdat de reizigersaantallen waarschijnlijk nog jaren onder druk staan.

Vanwege de coronapandemie kopen minder reizigers een kaartje, pauzeren reizigers hun abonnement en neemt de verkoop in de winkels op stations af. Daarom is het hoofdrailnet in Nederland waarschijnlijk nog tot 2025 zwaar verlieslatend, vreest de NS. Voor de verwachte verliezen op deze concessie heeft het bedrijf een afschrijving van 1,6 miljard euro in de boeken gezet. In totaal bedragen de afschrijvingen en een voorziening voor verlieslatende contracten ongeveer 2,3 miljard euro.

Om de dienstregeling dit jaar en komende jaren in stand te kunnen houden heeft de NS nieuwe financiële afspraken met het Rijk nodig, benadrukt president-directeur Marjan Rintel in een toelichting.

'Gevaarlijke' uitspraken van FVD-kamerlid Van Haga

Minister Hugo de Jonge vindt uitspraken van Kamerlid Wybren van Haga (Forum voor Democratie) over bijwerkingen van coronavaccins 'gevaarlijk'. Van Haga zei in een coronadebat woensdag dat hij een 'slecht gevoel' heeft over de veiligheid van de vaccins. Zo zouden er volgens hem in Israël al veel mensen zijn overleden na vaccinatie.

'Nepnieuws verspreiden middenin een pandemie is gevaarlijk', waarschuwde De Jonge. De uitspraken van de FVD'er leidden tot irritatie bij de minister omdat ze volgens hem 'de vaccinatiebereidheid en daarmee de volksgezondheid schaden'.

Volgens De Jonge meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid juist dat er daar nog geen enkel overlijden is gemeld als gevolg van een allergische reactie op het vaccin.

Gematigd positief over coronamaatregelen

De kiezers zijn gematigd positief over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet dinsdag heeft bekendgemaakt. Mensen zijn blij met de versoepelingen, maar ze bieden weinig perspectief vinden ze. Bijna twee derde van de ondervraagden vindt dat de terrassen open moeten gaan, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel.

Het openen van de scholen (79 procent positief) en de meeste contactberoepen (78 procent) vinden veel mensen een goede zaak. En ook het mogelijk maken van teamsporten voor jongeren (68 procent) en winkelen op afspraak (56 procent) worden door een meerderheid toegejuicht.

Als mensen zelf mochten kiezen welke versoepelingen het kabinet nu had moeten doorvoeren, staat het openen van de terrassen bovenaan. 62 procent vindt dat het kabinet dat dinsdag had moeten aankondigen.

