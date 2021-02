Coronavirus: Miljardenverlies voor spoorvervoerder NS

LUMC-bestuurder snapt versoepelingen: 'We kunnen mensen niet blijven opsluiten'

De situatie in de regionale ziekenhuizen is de afgelopen weken nauwelijks verbeterd. Op de verpleegafdelingen en de ic's is het nog steeds druk door alle coronagevallen. Toch heeft het kabinet besloten dat sommige maatregelen volgende week worden versoepeld. Martin Schalij, voorzitter van het regionale overlegorgaan ROAZ, heeft daar wel begrip voor. 'We kunnen niet door blijven gaan met mensen opsluiten.'

'Ik denk dat het goed is dat ze dit doen', legt hij uit. 'Het is goed dat kinderen weer naar school kunnen en dat we weer naar de kapper kunnen. Dat helpt mensen ook weer om zich weer wat beter te voelen. Uiteraard is er een kans dat het aantal besmettingen iets zal stijgen, maar aan de andere kant kunnen we niet doorgaan met iedereen maar op te sluiten. Dus laten we voorzichtig zijn, maar het zijn positieve dingen.'

Trimbos: toename van psychische klachten in coronatijd

Het Trimbos-instituut ziet een toename van psychische klachten tijdens de coronacrisis. Uit een peiling onder bijna 1300 mensen eind januari blijkt dat de deelnemers hun leven een 6,6 gaven, tegenover een 7 in de maanden daarvoor. Kort voor de peildatum werd op 20 januari een aanscherping van de lockdown aangekondigd, mede vanwege de oprukkende Britse variant van het virus.

Het was de derde keer dat het instituut een dergelijke peiling uitvoerde. In het nieuwste onderzoek geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat hun mentale gezondheid sinds het begin van de coronacrisis achteruit is gegaan. In oktober was dat nog 1 op 6.

Ook hebben mensen volgens Trimbos vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en eenzaamheid. De jongste groep respondenten van tussen de 20 en 35 jaar heeft hier het meeste last van. Deelnemers geven aan dat zij meer sociaal contact en perspectief belangrijk vinden om de coronacrisis goed door te komen.

Coronacrisis zadelt spoorvervoerder NS op met miljardenverlies

De coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) vorig jaar opgezadeld met een recordverlies van 2,6 miljard euro. Niet alleen gingen er veel minder mensen met de trein, maar het vervoersbedrijf heeft ook flink moeten afschrijven omdat de reizigersaantallen waarschijnlijk nog jaren onder druk staan.

Vanwege de coronapandemie kopen minder reizigers een kaartje, pauzeren reizigers hun abonnement en neemt de verkoop in de winkels op stations af. Daarom is het hoofdrailnet in Nederland waarschijnlijk nog tot 2025 zwaar verlieslatend, vreest de NS. Voor de verwachte verliezen op deze concessie heeft het bedrijf een afschrijving van 1,6 miljard euro in de boeken gezet. In totaal bedragen de afschrijvingen en een voorziening voor verlieslatende contracten ongeveer 2,3 miljard euro.

Om de dienstregeling dit jaar en komende jaren in stand te kunnen houden heeft de NS nieuwe financiële afspraken met het Rijk nodig, benadrukt president-directeur Marjan Rintel in een toelichting.

'Gevaarlijke' uitspraken van FVD-kamerlid Van Haga

Minister Hugo de Jonge vindt uitspraken van Kamerlid Wybren van Haga (Forum voor Democratie) over bijwerkingen van coronavaccins 'gevaarlijk'. Van Haga zei in een coronadebat woensdag dat hij een 'slecht gevoel' heeft over de veiligheid van de vaccins. Zo zouden er volgens hem in Israël al veel mensen zijn overleden na vaccinatie.

'Nepnieuws verspreiden middenin een pandemie is gevaarlijk', waarschuwde De Jonge. De uitspraken van de FVD'er leidden tot irritatie bij de minister omdat ze volgens hem 'de vaccinatiebereidheid en daarmee de volksgezondheid schaden'.

Volgens De Jonge meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid juist dat er daar nog geen enkel overlijden is gemeld als gevolg van een allergische reactie op het vaccin.

Gematigd positief over coronamaatregelen

De kiezers zijn gematigd positief over de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet dinsdag heeft bekendgemaakt. Mensen zijn blij met de versoepelingen, maar ze bieden weinig perspectief vinden ze. Bijna twee derde van de ondervraagden vindt dat de terrassen open moeten gaan, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel.

Het openen van de scholen (79 procent positief) en de meeste contactberoepen (78 procent) vinden veel mensen een goede zaak. En ook het mogelijk maken van teamsporten voor jongeren (68 procent) en winkelen op afspraak (56 procent) worden door een meerderheid toegejuicht.

Als mensen zelf mochten kiezen welke versoepelingen het kabinet nu had moeten doorvoeren, staat het openen van de terrassen bovenaan. 62 procent vindt dat het kabinet dat dinsdag had moeten aankondigen.

