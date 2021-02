Coronavirus: Uitgeschreven avondklokboetes blijven staan

Viruswaarheid in cassatie na nederlaag in hoger beroep

Viruswaarheid stapt naar de Hoge Raad om de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag ongedaan te maken. Deze oordeelde vrijdag in hoger beroep dat het kabinet het recht had om de avondklok in te voeren en dat dit ook op een correcte manier is gebeurd. Hiermee werd een eerdere uitspraak in een kort geding teruggedraaid.

Viruswaarheid noemt de uitspraak in hoger beroep 'een blamage' voor de rechtspraak en heeft laten weten in cassatie te gaan. Ook wordt overwogen een nieuw kort geding aan te spannen tegen de nieuwe spoedwet waarin de avondklok is geregeld.

'EMA keurt op 11 maart coronavaccin Janssen goed'

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goed, zeggen bronnen binnen de Europese Unie tegen persbureau Bloomberg. Een woordvoerder van Janssen kan die datum nog niet bevestigen aan Omroep West. De toelatingsprocedure en het onderzoek naar de effectiviteit van het vaccin bij twee doses loopt nog, zegt de woordvoerder.

De Europese Commissie liet donderdag weten dat het vaccin van Janssen vanaf april geleverd wordt in de EU. De EU heeft afspraken met de farmaceut om 200 miljoen doses te kopen, met een optie voor nog eens 200 miljoen. De Verenigde Staten keuren vrijdag waarschijnlijk het middel van Janssen goed. Voor zowel de EU als de VS zou dat het vierde goedgekeurde coronavaccin zijn, na Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca.

Grapperhaus blij met uitspraak hof, avondklokboetes blijven staan

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus is blij dat het kabinet volgens de rechter goed heeft gehandeld bij het instellen van de avondklok. Die uitspraak betekent namelijk dat boetes die zijn uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok blijven staan. 'Ik zou het heel erg hebben gevonden als ik tegen politie en boa's had moeten zeggen: die boetes hebben jullie voor niets uitgereikt'.

Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 39.000 boetes uitgedeeld. Die zijn door de uitspraak van de rechter vrijdag dus ook allemaal terecht gebleken, aldus Grapperhaus. Het merendeel van de boetes, 30.000 stuks, moet nog door het OM worden beoordeeld.

'Horecazaken die open gaan kunnen op boete rekenen'

Horecazaken die volgende week de terrassen openen, in weerwil van de coronaregels, kunnen op een boete rekenen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag gezegd.

Donderdag lieten 65 afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland weten dat ze komende week de terrassen op wilden gaan zetten. Onder meer de lokale afdelingen in De Bollenstreek, Krimpenerwaard en Leiden staan achter deze actie.

Slob: scholen moeten in ieder geval al beginnen met mentorlessen

Onderwijsminister Arie Slob zegt dat scholen komende week in ieder geval vast kunnen beginnen met het geven van mentorlessen, waarin een leraar samenkomt met zijn of haar mentorklas. Het is belangrijk leerlingen te vragen hoe het met hen gaat, nu ze weken niet op school zijn geweest. 'En dat kan iedere school echt wel regelen.'

Veel middelbare scholen tobben nog over hoe ze volgende week de deuren weer moeten openen. Zo twijfelen schoolbesturen over het huren van externe ruimtes en over de invulling van het lessenrooster, nu ze minimaal een dag per week fysiek onderwijs mogen gaan geven. 'Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terechtkunnen', aldus een woordvoerder van de VO-raad eerder deze week.

Maar scholen hebben genoeg tijd om de heropening te regelen, vindt Slob. Alle protocollen liggen er al een tijd en bovendien is de situatie niet nieuw voor scholen. 'Het werken met 1,5 meter is helaas voor het voortgezet onderwijs niet iets nieuws.'

Winkels in Alphen mogen aangepaste openingstijden met Pasen

De gemeenteraad in Alphen aan den Rijn heeft besloten dat winkels die primair zijn gericht op de levensmiddelenbranche aangepaste openingstijden mogen hebben op Goede Vrijdag en Pasen van dit jaar.

'Vanwege het coronavirus zullen de Paasdagen, net zoals in 2020, bijzonder worden. Het is de verwachting dat veel mensen deze feestdagen in kleine gezelschappen thuis vieren en dat zij hiervoor extra inkopen zullen doen', schrijft de gemeente. 'Hierdoor neemt de druk op winkels in de levensmiddelenbranche toe en is het wenselijk om het winkelend publiek tijdens de Paasdagen zoveel mogelijk te spreiden.'

De winkels mogen op Goede Vrijdag (2 april 2021) van 06:00 tot 22:00 uur open en op Tweede Paasdag (5 april 2021) van 10.00 tot 19.00 uur.

Minister: rotsituatie zal langer duren als terrassen opengaan

De huidige situatie met hoge besmettingscijfers zal alleen maar langer voortduren als horecaondernemers volgende week hun terrassen opengooien. Dat zei minister Bas van 't Wout van Economische Zaken vrijdag.

Een groep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep horecaondernemers deze week op om volgende week de terrassen te openen. Ook in Leiden steunt een deel van de horeca die actie.

Maar volgens Van 't Wout zou dat onverstandig zijn. Met de versoepelingen voor het onderwijs, winkels en contactberoepen wordt er al 'een bewust risico' genomen, benadrukt hij. 'Er is echt geen ruimte om meer te doen. Laten we hopen dat de cijfers zich de komende weken goed ontwikkelen, dan kunnen we 8 maart weer kijken wat kan.'

Viruswaarheid verliest hoger beroep over avondklok

Actiegroep Viruswaarheid heeft het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok verloren. De uitkomst van het tegen de Nederlandse staat aangespannen kort geding maakte overigens voor de avondklok geen verschil, die was inmiddels al via een spoedwet in het parlement geregeld.

'Het gerechtshof heeft geoordeeld dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. De corona-pandemie is hiervoor voldoende aanleiding', aldus de rechtbank. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere goede alternatieven er niet zijn.

Voor de boetes voor het overtreden van de avondklok daarentegen, kon de uitspraak nog wel gevolgen hebben. Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 33.000 boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie had eerder al laten weten sinds de uitspraak van de rechter de boetes te hebben opgeschort. Tegen deze uitspraak is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Ook winkeliers overwegen rechtszaak om lockdown

De branchevereniging voor de detailhandel INretail overweegt naar de rechter te stappen om de heropening van winkels af te dwingen. Eerder deze week kondigden marktkooplieden en horecaondernemers al rechtszaken tegen de Staat aan wegens de harde lockdown.

Een woordvoerder van INretail zegt dat de belangenorganisatie juridische opties verkent om met een kort geding de gedwongen sluiting van veel niet-essentiële winkels aan te vechten. 'Wij vinden dat winkels veilig open kunnen en dat dit al acht maanden is bewezen.' Het is nog niet zeker of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, benadrukt INretail.

Lockdown zorgt voor recordkrimp winkeliers in non-foodsector

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker 16 jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.

Half december besloot het kabinet, met het oog op de rap toenemende aantallen coronabesmettingen, dat alle niet essentieel geachte winkels moesten sluiten. Deze week kondigde premier Mark Rutte een versoepeling aan, waarbij klanten op afspraak een winkel kunnen bezoeken, maar de detailhandel reageerde veelal teleurgesteld op deze handreiking.

De aangescherpte lockdown raakte kledingwinkels en schoenenwinkels het hardst. Bij deze ondernemers viel meer dan de helft van de omzet weg. Ook elektronicazaken, winkels in recreatieartikelen en meubelzaken verloren een derde tot de helft van hun opbrengsten, berekende het CBS.

Vertrouwen in coronabeleid daalt, naleving nog wel hoog

Het vertrouwen in het coronabeleid is verder gedaald. De naleving van de coronamaatregelen is desondanks nog steeds wel hoog. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat samen met de GGD geregeld mensen ondervraagt over hun gedrag, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

De meest recente resultaten komen uit de tiende ronde van het onderzoek, die tussen 10 en 14 februari werd gehouden onder ruim 54.000 mensen. Daaruit concludeert het RIVM dat naleving van de coronamaatregelen in veel gevallen stabiel hoog blijft, en in sommige gevallen zelfs een verbetering toont. Zo ontvingen minder deelnemers bezoek, een daling van 73 procent in de kerstvakantie naar 58 procent nu, en werkten ze meer thuis.

Verder zegt 92 procent zich te houden aan de avondklok, hoewel slechts 42 procent van de mensen denkt dat die avondklok ook echt helpt. Van de maatregel één persoon per dag op bezoek denkt 48 procent dat deze nuttig is. De naleving van de bezoekregel neemt ook af, naar 81 procent, tegen 95 procent toen er nog meer bezoekers mochten komen.

Hof oordeelt over inmiddels in spoedwet gerepareerde avondklok

Het hof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. Ongeacht de uitspraak, de avondklok blijft. Deze is inmiddels via een spoedwet in het parlement geregeld. Maar voor de mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de avondklok, kan deze uitspraak wel gevolgen hebben. Mogelijk was hun boete dus onterecht en moet deze ongedaan worden. Ook voor het draagvlak van het coronabeleid van de overheid kan de uitspraak van belang zijn.

De situatie rond de avondklok - in verband met de coronacrisis ingevoerd tussen 21.00 uur en 4.30 uur - was vorige week ronduit chaotisch te noemen. Dinsdag gaf de rechtbank in Den Haag actiegroep Viruswaarheid gelijk in een door hen aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over de rechtmatigheid van de avondklok. Volgens de voorzieningenrechter is de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht 'zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak'. De avondklok maakt "een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer", aldus de rechter, en gaf daarmee Viruswaarheid gelijk in het kort geding.

Sinds de uitspraak van de rechter zijn de boetes voor overtredingen van de avondklok opgeschort, liet het Openbaar Ministerie weten. 'Het OM wacht het oordeel van de hoger beroep-rechter af en zal dan bezien of en welke consequenties dat heeft.' Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 33.000 boetes uitgedeeld.

Besmet afval van coronateststraten vaak niet goed afgevoerd

Van de commerciële teststraten voerde 40 procent het afval dat mogelijk besmet is met corona op een verkeerde manier af. Ook bij vier teststraten van de GGD zijn overtredingen geconstateerd bij het afvoeren van mogelijk besmet afval, meldt het AD op basis van cijfers die bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn opgevraagd.

Bij ongeveer tachtig inspecties van testlocaties door het hele land zijn meerdere misstanden geconstateerd. Zo'n twintig keer blokkeerde de inspectie het vervoer. Dit gebeurde bijvoorbeeld als mogelijk besmettelijk afval met het gewone bedrijfsafval dreigde mee te gaan. Geen van de teststraten is na een overtreding stilgelegd.

Een teststraat van de GGD regio Utrecht maakte het volgens de inspectie het bontst. 'Onder de handrem lag een plastic zak met testbuisjes die ze naar het lab zouden gaan brengen. Als er een ongeluk zou gebeuren, zouden al die testbuisjes door de auto vliegen', vertelt inspecteur gevaarlijke stoffen Frank de Baas in de krant. 'Bij andere teststraten stond er ook een afvalbak met besmettelijk materiaal pal onder de tafel met schoon testmateriaal. Daarmee voldoe je niet aan de hygiënevoorschriften.'

RIVM past sterftecijfer van corona aan

Het RIVM heeft de schatting van het sterftecijfer van corona naar beneden bijgesteld na vragen van NRC. Tot en met maandag was dat volgens de RIVM-website 1,3 procent, daarna werd het tussen 1 en 1,3 procent. Afhankelijk van het aantal coronabesmettingen, kan het verschil in schatting van 0,3 procent ten minste duizenden sterfgevallen schelen.

Het gaat om de zogeheten IFR (Infection Fatality Rate), een schatting van het percentage van de besmette patiënten dat overlijdt aan Covid-19. NRC wees het RIVM er maandag op dat het vermelde percentage van 1,3 procent afweek van de 1 procent die sinds vorig jaar in Nederland wordt aangehouden. Minister Hugo de Jonge (CDA, VWS) noemde op 17 november het cijfer van 1 procent in antwoord op Kamervragen. Ook een recente studie uit februari waaraan RIVM-medewerkers meededen, komt uit op 1 procent.

Een RIVM-woordvoerder erkende maandag het verschil met wat er op de site stond, en liet het getal van 1,3 procent op de site aanpassen.

Vertrouwen in coronabeleid op nieuw dieptepunt

Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid was nog nooit zo laag. Slechts vier op de tien Nederlanders zijn nog te spreken over de aanpak van Rutte. Onduidelijk van koers, en oneerlijk voor wie de lasten van het beleid draagt en wie er nog geen vaccin krijgt, luidt het vernietigende oordeel van het gros der Nederlanders over de aanpak van Rutte. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de nieuwste cijfers van een lopend vragenlijstonderzoek, dat het RIVM regelmatig uitvoert om de stemming in het land te peilen.

Opvallend genoeg houden de meeste Nederlanders zich, mopperend en wel, nog wel goed aan de regels. Neem de avondklok: een minderheid zegt er het nut van in te zien, maar intussen houdt 94 procent zich eraan, blijkt uit de cijfers, verzameld toen de avondklok ruim twee weken van kracht was.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.