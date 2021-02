Winkeliers bereiden zich voor op winkelen op afspraak: 'Nog veel vragen hoe het werkt'

In veel winkels is click-and-collect al mogelijk | Foto: ANP

Winkels lijken volgende week hun deuren gedeeltelijk weer te mogen openen. Het kabinet zou hebben besloten om 'winkelen op afspraak' mogelijk te maken. Dat zou betekenen dat winkels onder strikte voorwaarden weer een beperkt aantal mensen toe zouden mogen laten. Fabian Paagman van boekhandel Paagman is benieuwd naar de uitwerking van de plannen. 'We hebben nog veel vragen over hoe dit in de praktijk gaat werken. Maar eerlijk gezegd zijn we nu al blij met alles.'

De eigenaar van de boekhandel met vestigingen in Den Haag, Delft en Leidschendam durft nog niet te veel op de persconferentie vooruit te lopen. 'Zoals altijd geldt dat als er nieuws uitlekt, je vol vragen zit. Natuurlijk zou het goed nieuws zijn als we mensen in de winkel toe mogen laten, maar zoals altijd geldt dat het om de details gaat. Wat zijn de voorwaarden waar we aan moeten voldoen? Want als we maar één persoon toe mogen laten per winkel, dan hebben we er nog weinig aan. Ik ben dus erg nieuwsgierig.'

Paagman hoopt vooral dat het kabinet voor maatwerk kiest. 'Onze branche is heel ingewikkeld', legt de ondernemer uit. 'Je kunt geen algemene maatregelen opleggen. Want wat voor ons kan, kan voor De Bijenkorf weer niet. Dus het zou goed zijn als er geen generieke maatregelen komen, maar dat er meer naar de winkels wordt gekeken. Maar de traditie leert ons wel dat er niet met ons overlegd wordt, terwijl het wel om ons gaat', zegt Paagman cynisch. 'Dat zag je wel na de aankondiging van de lockdown op 11 december. Winkeliers gaan aan de slag om zo veel mogelijk te kunnen blijven doen en een paar dagen later moet er weer een nieuw besluit worden genomen', verwijst Paagman naar de winkelketens als Hema en Action die eerst gedeeltelijk open wilden blijven.'

Moeilijk te beteugelen pandemie

Steeds meer winkeliers hebben de laatste dagen aangegeven op 2 maart, als de huidige lockdown afloopt, weer open te gaan, ongeacht de beslissing van het kabinet dinsdagavond. Branchevereniging INretail noemt het willen openen van de winkels begrijpelijk, maar zegt ondernemers hier niet toe aan te zetten. Winkeliers die tegen de door de overheid verplichte sluiting in toch open gaan, kunnen een boete krijgen van 4000 euro.

Ondertussen bereiden de winkeliers zich voor om hun winkels gedeeltelijk te mogen openen. Volgens brancheorganisatie BOVAG die zich bezighoudt met mobiliteit is het 'winkelen op afstand' voor haar aangesloten leden een ideale oplossing. 'We hebben alle begrip voor de voorzichtigheid die het kabinet ten toon spreidt, we zitten nu eenmaal in een moeilijk te beteugelen pandemie', zegt voorzitter Han ten Broeke. 'Wat ons betreft moet het mogelijk worden om op afspraak in de showroom bijvoorbeeld een fiets of caravan uit te zoeken, mits alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.'

Click-and-collect

Ten Broeke wijst erop dat mensen in de lockdown geen auto op afstand kopen. 'Goed advies en goede voorlichting zijn cruciaal bij de keuze van een vervoermiddel', zo is de BOVAG van mening. 'Of denk aan klanten die voor het eerst elektrisch gaan rijden. Ook dat vergt de nodige uitleg van de verkoper. BOVAG roept het kabinet op om kopen in de showroom op afspraak en onder strikte voorwaarden snel mogelijk te maken. De protocollen zijn al vanaf de aanvang van de pandemie ingeregeld en helemaal up-to-date. Die zorgen ervoor dat leden hier verantwoordelijk mee om gaan.'

Dat is ook de overtuiging van Paagman. Ook het ingestelde click-and-collect is volgens hem op een goede manier ingevoerd. 'Al was dat vooral ook als businessmodel erg interessant', geeft de ondernemer toe. 'Want het afhalen is goedkoper dan dat wij de bestellingen moeten bezorgen. Maar dat neemt niet weg dat wij op dit moment alles aangrijpen wat ons wordt aangereikt. Dus we hopen op goed nieuws en dan kijken we wel hoe we dit kunnen regelen, want nu zijn we blij met alles.'

