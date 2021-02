Horeca mist opnieuw perspectief: 'Wij worden als het sukkeltje gezien'

'Er moet wat gebeuren, want de maat is vol.' David Zock van de Leidse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld over het gebrek aan perspectief in de persconferentie. 'Wij zouden een onderdeel van de oplossing moeten zijn en niet alleen maar als risico worden gezien.'

Zock verwijst naar het afgelopen weekend. Door het heerlijke lenteweer trokken mensen er massaal op uit. 'Het was in Leiden zaterdag net zo druk als op een normale zaterdag voor corona. En in de parken en op straat doen mensen vooral waar ze zelf zin in hebben. Terwijl er op terrassen en in de horeca controle en toezicht is. Er zijn zo veel vierkante meters die nu niet gebruikt worden, maar wel beschikbaar zijn om mensen te spreiden. Daarom is het ongelofelijk dat wij niet als onderdeel van de oplossing worden gezien.'

Zijn Haagse collega Maarten Hinloopen is hiermee eens. 'Onder voorwaarden kan de horeca makkelijk open', vertelt de eigenaar van diverse horecagelegenheid aan de Grote Markt. 'Zeker op de terrassen kunnen mensen heel goed afstand houden. Het gaat erom dat je voorwaarden en regels stelt waar iedereen zich aan moet houden. In de zomer ging dit ook goed en toen hebben we ook gemerkt dat mensen zich heel makkelijk laten corrigeren. In ieder geval beter dan thuis, waar de besmettingen nog steeds de pan uit rijzen.'

Aantal versoepelingen

In de persconferentie van dinsdagavond kondigde het kabinet een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Zo mogen mensen met contactberoepen vanaf woensdag 3 maart weer aan de slag, mogen winkels open voor klanten op afspraak en kunnen jongeren tot 27 jaar weer trainen en onderlinge partijen doen in teamverband. Voor de horeca zijn er nog geen versoepelingen aan de orde. 'Het kan niet zo zijn dat alle winkels straks weer open zijn en wij als horeca achterblijven', zegt Hinloopen strijdbaar. 'Wij worden een beetje als het sukkeltje gezien, maar zeker de terrassen kunnen niet achterblijven.'

Zeker met het voorjaar op komst is het voor de horeca cruciaal om weer open te gaan, betoogt Zock. 'Mensen willen nu weer naar buiten. Dat hebben we in de eerste lockdown ook gezien. Wat dat betreft is dit weer een herhaling van zetten. En dat terwijl in andere landen al lang is bewezen dat de horeca geen invloed heeft op de besmettingen. In België en Spanje is de horeca weer open, zonder dat de besmettingen opliepen. Maar hier durven we het niet aan.'

Volledige vergoeding

Koninklijke Horeca Nederland kondigde maandag aan de Staat voor de rechter te slepen. De ondernemers willen dat de rechter de verplichte sluiting, die al sinds 15 oktober geldt, van tafel haalt, of dat er een volledige vergoeding komt voor de getroffen ondernemers. Horecaondernemers riepen eerder al op dat ze open zouden gaan, ongeacht de beslissing van het kabinet. Die oproep leidde tot veel verdeeldheid, maar Hinloopen staat nu volledig achter de actie. 'We kunnen niet langer aan het lijntje worden gehouden. Als we niet open mogen, dan moet het kabinet ons ook voor 100 procent vergoeden. Dit valt niet meer onder het bedrijfsrisico, zeker niet als we zo lang dicht moeten blijven.'

Eerdere overtredingen van de regels in de horeca kwamen uitgebreid in het nieuws. Hinloopen gelooft niet dat deze excessen een rol spelen in de lange sluiting van de horeca. 'Over het algemeen heeft de horeca het goed gedaan. Natuurlijk zie je overal excessen, maar dit zijn echt uitzonderingen geweest. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. Niet meer dan twee tot drie procent van alle besmettingen was terug te leiden tot de horeca. Dus over het algemeen is het in de horeca gewoon goed gegaan. Dat komt omdat er in de horeca meer controle is dan bijvoorbeeld thuis.'

Economische belangen groot

De Haagse ondernemer hoopt dan ook zo snel mogelijk weer open te kunnen. 'Ik zie het verschil niet tussen een volle Albert Heijn of een restaurant waar je op afspraak kunt lunchen. We hebben laten zien dat we onder strikte voorwaarden veilig open kunnen. Ook voor ons zijn de economische belangen groot en we mogen niet langer achterblijven bij andere branches.'

Leidenaar Zock is het hier volledig mee eens. 'We hebben bewezen dat we het kunnen. Er is veel te weinig onderbouwing voor de sluiting van de horeca. Uit de cijfers blijkt dat een opening niet gevaarlijk kan zijn, dus we willen zo snel mogelijk weer een beetje beginnen.'

