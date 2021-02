Leidse moordverdachte bekent schieten op Drentse camping

De schietpartij was op een camping in Hoogersmilde | Foto: ANP

De 36-jarige man uit Leiden die wordt verdacht van moord op een recreatiepark in Drenthe, in november vorig jaar, heeft bekend dat hij heeft geschoten. Dat zegt de officier van justitie. Over de aanleiding van de schietpartij wil de officier nog niks kwijt, omdat het onderzoek nog loopt.

Het slachtoffer van 32 werd op 9 november 's avonds dood gevonden in een auto, nadat mensen op het recreatiepark schoten hadden gehoord. Anderen hadden rond 19.00 uur die avond een auto de camping zien op rijden. Het slachtoffer verbleef al een paar maanden op het recreatiepark, de Horrebieter in het Drentse Hoogersmilde.

De politie begon die avond een zoektocht naar de verdachte, maar vond hem niet. Twee dagen later werd hij 's ochtends in Leeuwarden opgepakt. Hij kende het slachtoffer uit het criminele circuit, maakte het Openbaar Ministerie toen al bekend. Volgens het OM zaten ze allebei in de drugswereld.

Ook verdacht van drugshandel

Behalve van moord wordt de man uit Leiden ook verdacht van handel in cocaïne en xtc. Dat zou hij vanuit Drenthe vanaf begin juni vorig jaar tot de dag van de schietpartij hebben gedaan. Ook daarover wil de officier van justitie voorlopig niets kwijt, meldt RTV Drenthe.

Op 1 december voerde het Openbaar Ministerie een reconstructie uit op het recreatiepark. 'Dat hebben we gedaan om verschillende scenario's van wat er gebeurd kan zijn met elkaar te vergelijken, aan de hand van het sporenonderzoek en de verklaringen die zijn afgelegd. Met zo'n reconstructie willen we duidelijk krijgen wat het meest aannemelijke scenario is', stelt de officier van justitie.

Langer vast

Of het OM en de verdachte verschillende visies hebben over wat er die avond gebeurd moet zijn op de camping, wil het OM niets zeggen. 'We hebben de verdachte al meerdere keren verhoord en moeten hem nog een keer horen naar aanleiding van de reconstructie. Dat zouden we vorige week maandag doen, maar vanwege de ijzel is dat niet doorgegaan.'

Dinsdag was de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. De verdachte en zijn advocaten Peter Plasman en Nihad el Farougui waren er niet bij. De Leidenaar blijft de komende drie maanden vastzitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende zitting is.