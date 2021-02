ADO-aanvoerder duidelijk voor cruciaal duel: 'We moeten spelen alsof ons leven er vanaf hangt'

Die constatering doet de Haagse middenvelder in de week dat Willem II en RKC, twee concurrenten, op het programma staan. Toch was het credo ook eerder al van toepassing. 'Dat had zeker gemoeten. Het heeft voor ons geen nut om terug te kijken. Wij kijken vooruit. Of Fortuna een wake up call was? Dat zou wel moeten, anders hebben wij er niet van geleerd en dan heb je mij nog bozer.'

'De teleurstelling was erg groot na Fortuna', reageert trainer Ruud Brood op de vraag of hij vindt dat sommige spelers een gelaten indruk maken. 'We hadden het idee dat we daar een kans hadden. Dat heb ik maandag na de wedstrijd ook gemerkt. Ook naar elkaar toe. De één uit zich geïrriteerd, de ander is stil en lijkt daardoor gelaten. Dat moeten we tegen Willem II omdraaien.'

'Of ik ga ingrijpen? Ik ga eerst kijken naar wie ik beschikbaar heb en daarna ga ik kijken naar wat ik tegen Fortuna heb gezien. Hoe je het terugkrijgt, is met elkaar er over hebben zonder dat je het doodpraat. Wel man en paard noemen, want zoals het tegen Fortuna ging, kan eigenlijk niet.'

In de antwoorden die Vejinovic geeft, hoor je vaak het woord 'moeten' terug, iets dat weken geleden nog werd gebracht als 'willen'. 'Naar mate het seizoen haar einde nadert, wordt de druk groter. We moeten nu gewoon. Of ADO Den Haag een ander gezicht in Tilburg gaat laten zien? Dat is zeker weten het geval.'

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

De kans is groot dat Youness Mokhtar in Tilburg op de bank begint. Zijn plek wordt dan overgenomen door Ricardo Kishna. Ook lijkt Shaquille Pinas terug te keren in de ploeg, hij neemt de linksbackpositie over van Juan Familia Castillo.

De wedstrijd tussen Willem II en ADO Den Haag is woensdagmiddag live te volgen in het programma West komt Thuis. De aftrap is om 16.30 uur.