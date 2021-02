Middelbare scholen blij met versoepelingen: 'Je kunt de leerlingen weer even zien'

Vanuit middelbare scholen in de regio wordt positief gereageerd op de versoepelingen die premier Mark Rutte dinsdagavond aankondigde. 'Ik ben heel blij voor mijn leerlingen in de onderbouw die al tien weken thuis werken', zegt directeur Ton de Groot van KTS Teylingen College in Voorhout.

Vanaf maandag mogen middelbare scholen en het mbo deels weer open. Alle leerlingen mogen minimaal een dag in de week naar school en volgen de rest van de week thuisonderwijs. Scholen mogen zelf maatwerk leveren. Het ministerie van Onderwijs onderstreept dat er wel maatregelen gelden zoals anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje, gespreide pauzes en lestijden en vaste looproutes.

'Een dag in de week naar school is niet werkbaar voor ons. Wij gaan daarom waarschijnlijk met a/b-weken werken: de ene week gaat de ene helft van de klas naar school, de week erna de andere helft. Op de momenten dat leerlingen niet op school zitten, krijgen ze online les', zegt De Groot. 'Het sociale component is vooral belangrijk. Je zal maar in een brugjaar zitten en amper naar school zijn geweest.'

'Je kunt ze weer even zien'

Dat beaamt docent Taco Jacobs van het Oranje Nassau College in Zoetermeer. 'We hebben in ieder geval weer even contact met ze. Ik denk niet dat we de achterstanden zomaar bijwerken, maar we kunnen de kinderen weer monitoren. Dat is het belangrijkst op dit moment.' De docent merkt dat de behoefte naar contact groot is onder zijn leerlingen. Een deel zit niet goed in zijn vel. 'Ik krijg berichten: meneer ik voel me niet goed, ik voel me opgesloten, ik wil naar school toe komen. Ook al is het maar een dag, het maakt niet uit, je kunt ze weer even zien.'

Hij kijkt erg uit naar de versoepelingen die vanaf maandag ingaan. 'Ik ben blij dat ik mijn mentorleerlingen eindelijk weer eens face to face kan spreken in plaats van via een scherm. Dat betekent heel veel, het is zo belangrijk.'

'Belangrijke eerste stap'

Ook de VO-Raad is 'tevreden' dat leerlingen weer naar school mogen. Volgens de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs strookt het besluit met 'een breed levende wens'. 'Het is een belangrijke eerste stap', zegt een woordvoerder van de VO-Raad.

Wel vindt de organisatie dat het onderwijspersoneel met voorrang gevaccineerd moet worden. 'En dan met name de oudere en kwetsbare leraren.' Het kabinet heeft echter al duidelijk gemaakt dat dit er niet in zit.

Nadenken over precieze invulling

Of het te doen is om anderhalve meter afstand te handhaven? De Groot denkt van wel. 'Door de groepen in tweeën te splitsen, kan het. Alleen met de pauzes kan dat niet, daar moeten we ook iets voor bedenken.'

Sowieso gaat hij de komende dagen nadenken over de precieze invulling van de versoepelingen. 'Na de voorjaarsvakantie blijven we eerst nog een week doordraaien op de oude manier, zodat we het allemaal goed kunnen organiseren. Dit is zo ingrijpend, hier heb je even tijd voor nodig om het voor te bereiden.'

