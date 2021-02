'Journaaldreiger' Tarik Z. laat weer van zich horen op Instagram

Tarik in de studio van het Journaal | Bron: videostill

Het filmpje over de NOS dat dinsdag op Instagram verscheen, blijkt inderdaad van de NOS-indringer Tarik Z. uit Pijnacker. Dat heeft de politie aan de omroep laten weten, meldt de NOS. In de video stelt Z. zich voor als 'de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen'. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het filmpje niet strafbaar. Inmiddels heeft de maker de video verwijderd van Instagram.

Tarik Z. drong in 2015 het pand binnen van de omroep op het mediapark in Hilversum en eiste zendtijd. Het gebouw werd vervolgens ontruimd en het NOS Journaal van 20.00 uur ging niet door.

Z. zegt nu dat hij toen wilde waarschuwen voor het 'nepnieuws' dat volgens hem wordt uitgezonden door de NOS en de NPO. In het nieuwe filmpje zegt hij: 'Jullie worden nog steeds voor de gek gehouden. En daarom ben ik terug.' Voor de video is een stemvervormer gebruikt en het lijkt in professionele setting te zijn opgenomen.

Geen strafbare feiten

De NOS nam dinsdag contact op met de politie over een video die op Instagram door de voormalige 'Journaal-gijzelaar' Tarik Z. werd gedeeld. De omroep deed ook melding bij Instagram.

Het filmpje op Instagram is niet strafbaar, zegt een woordvoerder van het OM woensdagochtend. 'Er worden naar onze inschatting op deze manier geen strafbare feiten gepleegd.'

'Filmpje gaat te ver'

Hoewel het filmpje van Z. in wettelijke zin dan niet bedreigend is, voelt dat voor de NOS wel zo. 'Hij heeft bij ons op de redactie gestaan met een wapen, en nu stuurt hij zoiets rond', aldus hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff in een reactie. 'Dit gaat te ver.'

Gelauff geeft aan dat de video moet worden gezien in de context van de gepolariseerde samenleving, 'waarin van alles richting de journalistiek en de NOS komt. Het is niet zomaar even een filmpje'.

Keurig geklede jongeman

Op 29 januari 2015 dwong Tarik Z. een beveiliger hem, onder bedreiging van een nepwapen, naar de studio te brengen van het journaal. Hij eiste zendtijd. De beelden van de keurig geklede jongeman gingen de hele wereld over. Z werd kort na zijn actie overmeesterd door de politie. Hij kreeg veertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk.

