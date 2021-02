Scheiding Stompwijk en Leidschendam-Voorburg 'niet heel kansrijk'

Stompwijker Leo Oliehoek staat nog heel wat werk te wachten als hij Stompwijk echt los wil weken van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dat zegt de Groningse hoogleraar Maarten Allers. Hij onderzoekt economie├źn van gemeenten in samenhang met herindelingen. 'Het is mogelijk, maar ik geef hem niet veel kans', zegt Allers.

Leo Oliehoek (68) is een maatschappelijk betrokken Stompwijker. Hij woont zijn hele leven al in het dorp. Hij vindt dat de belangen van het kleine Stompwijk ondersneeuwen sinds het onderdeel werd van de veel grotere fusiegemeente Leidschendam-Voorburg.

'We hebben gewoon veel meer met Zoeterwoude. We liggen er strak tegenaan.' En dus pleit hij actief voor een soort 'stexit' waarbij Stompwijk scheidt van Leidschendam-Voorburg om vervolgens verder te gaan met de nieuwe partner: Zoeterwoude.

'Krachtige lobby nodig'

'De onvrede onder burgers na een herindeling hoor je vaker', zegt Allers. 'Het komt veel voor. Maar om het terug te draaien heb je een momentum nodig en je moet echt duidelijk kunnen aantonen dat je de bevolking achter je hebt staan. Je hebt een krachtige lobby nodig richting de provincie en je moet ook in Den Haag stennis maken.'

Zoeterwoude heeft al laten weten geen bezwaar te hebben tegen een fusie. Maar de bestuurslaag die er uiteindelijk over gaat is de Tweede Kamer.

Beter af met Leidschendam-Voorburg?

'Stompwijk zou zich ook af kunnen vragen of het dorp uiteindelijk niet beter af is met de gemeente Leidschendam-Voorburg', zegt Allers. 'Want misschien levert deze actie uiteindelijk wel meer op, omdat het dorp door deze actie weer op de kaart staat in de gemeente Leidschendam-Voorburg.'

In ieder geval heeft de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, Gemeente Belangen Leidschendam-Voorburg (GBLV), al vragen gesteld over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer van het bestuur weten of de woningbouw in Stompwijk van de grond komt.

