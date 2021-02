Competities in top amateurvoetbal niet hervat: 'Nu weten we waar we aan toe zijn'

De competities in de top van het amateurvoetbal voor senioren liggen er definitief uit, dat meldt de KNVB. Het gaat om de eerste elftallen van de Tweede Divisie tot en met vijfde klasse. Het besluit valt nadat het kabinet de bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dinsdag grotendeels heeft verlengd. Voor de jeugd- en zaalcompetities in categorie A blijven de opties open.

Het kabinet verlengde dinsdag grotendeels de bestaande maatregelen. Alleen is het vanaf volgende week spelers tot 27 jaar toegestaan te trainen en onderling wedstrijden te spelen. Tot nu toe mocht alleen de jeugd tot 18 jaar dat.

Voorzitter van VV Katwijk Mart Vergouwen betreurt het besluit, maar is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. 'Liever dat er nu een klap op wordt gegeven en dat je weet waar je aan toe bent', reageert hij op het nieuws van de voetbalbond. Het definitieve einde van de competitie betekent ook derving aan inkomsten, maar Vergouwen weet liever waar hij aan toe is. 'Nu kunnen we ons tenminste volledig richten op volgend seizoen en onze plannen daarop afstemmen.'

Rekening mee gehouden

Dat spelers tot 27 jaar van het kabinet weer mogen trainen en onderling wedstrijden spelen is mooi nieuws. 'We gaan daar zeker aan meewerken', aldus de voorzitter van de Katwijkse tweededivisionist. 'Maar het voelt wel een beetje als niet-solidair met de oudere voetballers. En wie gaat het controleren of er niet iemand van 28 tussenstaat.'

Dat de verruimingen vooralsnog niet groot zijn, verbaast Vergouwen niet. 'Ik ga niet roepen dat ik het allemaal al wist, want niemand wist het precies. We hadden er wel rekening mee gehouden. Het is mooi dat jongens tot 27 jaar nu de kans krijgen weer te gaan sporten en dat is ook heel belangrijk. Dat gaan we ze ook zeker niet ontnemen. De jeugdelftallen zijn ook lekker bezig. Maar het voelt raar, de ene helft van het elftal niet, de andere wel.'

Lastig om grens te trekken

Het voorkomen van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' is lastig, zegt de voorzitter. 'Als er een speler van 35 op het veld gaat staan, valt het wel op. Maar het verschil tussen 26 en 27 zie je niet. We moeten maar eens kijken hoe we dat gaan aanpakken. Ik rijd ook wel eens iets te hard op de snelweg. Dat soort dingen zijn nooit helemaal te voorkomen. Ik snap best dat er ergens een grens moet worden getrokken in deze moeilijke tijd, maar het is wel lastig op deze manier.'

