Dodelijk ongeluk Voorhout 'trekt diepe sporen'

Het meisje kwam maandag rond 18.50 uur op de Componistenlaan met haar fiets in botsing met een bestelbus. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De politie deed maandagavond al onderzoek naar het fatale ongeluk | Foto: MediaTV

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend, meldt de politie. 'Uit onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd', zegt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de bestelbus, een 22-jarige man uit Leiden, is verhoord en is inmiddels weer thuis.

Herdenking op school

Woensdag is er een informele herdenking op de school van het meisje, waar wethouder Arno van Kempen bij aanwezig is, zegt Breuer. 'Want ook voor haar vrienden en vriendinnen is dit een heel ingrijpende gebeurtenis. Wij hebben oog en oor voor iedereen die dit verlies een plek probeert te geven.'

De burgemeester is geroerd door het ongeluk. 'Ik voel het intense verdriet in ons dorp. Een ongeluk met zo'n tragische afloop trekt diepe sporen.'