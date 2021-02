Man (33) langer vast voor doodschudden van zijn baby: 'Een verdrietige kwestie'

De Haagse rechtbank heeft het voorarrest verlengd van een 33-jarige Gouwenaar die ervan wordt verdacht afgelopen november zijn negen maanden oude dochtertje te hebben doodgeschud. Het volledige onderzoek naar de dood van het kindje is nog niet afgerond. De rechter spreekt van een 'schokkende zaak' en geeft aan dat vrijlating op dit moment geen optie is.

Tijdens de tussentijdse zitting op woensdag vroeg de advocaat van de man om vrijlating van zijn cliënt. Die zou zwaar gebukt gaan onder het overlijden van zijn dochtertje. De moeder van het kind en haar ouders waren zelf ook aanwezig in de rechtszaal. De verdachte zelf volgde de zaak via een videoverbinding vanuit de gevangenis, maar hield zich stil.

De officier van justitie verzette zich fel tegen vrijlating van de verdachte. 'Dit kindje was afhankelijk van haar ouders. De vader had ervoor moeten zorgen dat haar niets zou overkomen, maar dat is wel gebeurd.' Volgens de aanklaagster is de vader op gewelddadige wijze met zijn dochter omgegaan, met de dood tot gevolg. Zij beschuldigt de verdachte van doodslag.

Zware depressie

Volgens zijn advocaat is de verdachte nog nooit eerder in aanraking met justitie gekomen. In de gevangenis zou hij te midden van alle criminelen een zware depressie hebben opgelopen. 'Mijn cliënt gaat gebukt onder het overlijden van zijn kind, hij wordt verteerd door het leed voor zichzelf en voor zijn ex-partner.' Toch besloot de rechtbank dat de man vast moet blijven zitten.

'We zien in dat dit een hele verdrietige kwestie is', zei de rechter. 'Maar omdat het tegelijkertijd om een schokkende zaak gaat, kan er geen sprake zijn van vrijlating.' Op 12 mei is er een nieuwe zitting, maar dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

