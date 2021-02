Den Haag Zuidwest: van wederopbouwwijk naar probleemwijk

Amerikadeskundige Willem Post groeide op in de wijk Morgenstond. 'Het is kleiner dan in mijn gedachte', zegt hij tegen Zuiderwijk, terwijl hij voor het huis staat waar hij opgroeide. 'Vroeger dachten we: dit is uniek, zulke grote balkons waar een heel gezin op kan zitten.'

Als peutertje van twee kwam Post in Zuidwest wonen. 'Het was een hele nieuwe wijk aan de rand van de stad', weet hij nog. 'De Erasmusweg was nog niet doorgetrokken. Je kon op een luchtbed langs de weg gaan liggen en eens per drie kwartier kwam er een auto voorbij. Later veranderde dat natuurlijk.'

Trots op de V&D aan de Leyweg

Terwijl Post voor zijn ouderlijke huis teruggaat in het theater van de nostalgie, ziet hij zijn oude buurvrouw op het balkon verschijnen. 'Niets veranderd', zegt hij over haar. En als hij bij zijn oude buurvrouw naar binnen wandelt voelt hij de 'warmte van die tijd'. 'Ik zie mijn ouders nog het geld tellen en kijken of ze wel rond konden komen. Maar midden jaren zestig ging het plotseling beter. Dan kreeg je in een keer een televisie of ijskast. Toen was geluk heel gewoon.'

Trost regeerde ook in de wijk tijdens de jaren zestig. 'Wij waren echt trots toen', weet Post nog. 'Op de Leyweg zat een V&D met echte roltrappen. Dat was echt bijzonder.'

Heel gemêleerd

'De samenstelling van de bewoners was heel gemêleerd', gaat de Amerikadeskundige verder over de wijk waar hij getogen is. 'Mijn vader was machinist, een arbeider. Maar ook de hoofdonderwijzer en directeur Gerard de Bruin woonden in de wijk. Het is te hopen dat die tijd weer terugkomt.'

Sinds de jaren zestig is het stadsdeel veranderd. De sociale problemen werden groter en Zuidwest werd een probleemwijk. Met allerlei initiatieven proberen bewoners de problematiek tegen te gaat. Zo is er de instelling Alle Kanten in Bouwlust waar bewoners met prikkers de straat opgaan om de wijk schoon te maken. Voor sommige mensen is het vrijwilligerswerk, voor anderen is het een manier om weer houvast in het leven te krijgen.

'Mensen laten meedoen'

Drie keer per week loopt jobcoach Mohammed El Jabli met mensen door de straten. Hij probeert mensen die al jaren in de bijstand zitten, te activeren om weer aan de gang te gaan. 'Door ze weer tussen de mensen te laten komen, door ze activiteiten te laten doen', somt hij op. 'Zo laat ik ze weer meedoen in de maatschappij.’

'Sommigen vinden dat heel moeilijk', vervolgt Mohammed zijn verhaal. 'Maar na twee, drie maanden zie je dat ze weer actief zijn. Dat ze het leuk vinden om te komen.'

Koelkast en scooter liggen op straat

Ondertussen lopen Mohammed en Fred Zuiderwijk tegen een leenscooter aan die op de stoep lijkt te zijn gedumpt. Het is samen met het vele zwerfvuil een van de oorzaken die de leefbaarheid in de wijk verstoort. Maar het is niet het enige obstakel dat zomaar is gedumpt. Een grote koelkast is zomaar op straat gegooid. 'Even een foto maken', zegt Mohammed. 'Dan meld ik dit op de app en krijgt de gemeente een signaal. Die ruimen het dan op. Alle kleine beetjes helpen.'

