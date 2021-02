Winkelier Wendy blij met versoepelingen: 'We pakken alles aan om weer verder te mogen'

Wendy heeft in de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp een kledingwinkel van zo'n 100 vierkante meter. Op dit moment staat de tafel nog voor de deur waar mensen hun bestelde pakketjes af kunnen halen, maar vanaf volgende week mogen mensen weer fysiek de winkel bezoeken. Wendy is er klaar voor: 'We pakken alles aan om weer verder te mogen'.

Er mogen maar twee mensen per etage in de winkel | Foto: Omroep West

Je mag als winkelier straks twee mensen op één etage ontvangen, maximaal zes per uur. Klanten moeten minimaal vier uur van te voren een afspraak maken én alle gewone coronamaatregelen gelden: mondkapje op, ontsmettingsmiddelen gebruiken en anderhalve meter afstand houden.

'Dit is een stap vooruit'

Op de vraag of het voldoende is om op deze manier open te gaan, is Wendy duidelijk. 'We hadden natuurlijk helemaal open gewild. Dat geldt denk ik voor alle ondernemers. Voor mij, met een niet al te grote winkel, is dit echt een stap vooruit. Maar als je een winkel hebt met meerdere verdiepingen en je mag maar twee klanten per verdieping ontvangen, is dat niks.'

Alle gewone coronamaatregelen gaan gelden in de winkel

