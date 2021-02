Groep de Mos: stop toestroom kansarmen naar Den Haag Zuidwest

De toestroom van kansarmen naar Den Haag Zuidwest moet stoppen. Dat vindt oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. De partij wil mensen met een laag inkomen weren uit Zuidwest en op deze manier de wijk 'ontlasten'. Hiervoor haalt de partij de Rotterdamwet uit de kast. Het is één van de maatregelen die Groep de Mos wil nemen om de grote problemen in Zuidwest aan te pakken.

De plannen zijn door Hart voor Den Haag/Groep de Mos opgeschreven in het initiatiefvoorstel 'Hoop & Optimisme in een sterk Zuidwest'. Hierin staat een lange lijst aan maatregelen die het stadsbestuur volgens de partij moet nemen om een 'sociale ramp' waar Den Haag Zuidwest op afstevent af te wenden.

Den Haag Zuidwest is een wijk met veel sociaaleconomische problemen. De armoede is groot, er is veel werkloosheid, mensen kampen met gezondheidsproblemen en veel woningen verkeren in slechte staat. Om de problemen in de wijk aan te pakken heeft het Haagse stadsbestuur 10 miljoen euro uitgetrokken en zet daarnaast 36 miljoen euro uit de opbrengst van de verkoop van Eneco in voor gebiedsontwikkeling en woningbouw in de wijk. Ook draagt het Rijk 7 miljoen euro bij aan Zuidwest en investeert daarbovenop 17 miljoen euro voor het vlottrekken van bouwprojecten in de wijk.

Hoop en optimisme

'Morgenstond, Bouwlust, Vrederust en Moerwijk zijn naoorlogse wijken, die in een tijd van hoop en optimisme zijn opgebouwd', zegt fractievoorzitter Richard de Mos. 'Ze stonden symbool voor de wederopbouw van Nederland. Dat gevoel moet terug.'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil in deze wijken de Rotterdamwet inzetten. Op basis van die wet kunnen grote steden bijzondere maatregelen nemen om achterstandsgebieden aan te pakken. Het gaat om zaken zoals het verlagen van de onroerende zaakbelasting voor bedrijven, het sluiten van panden die de leefbaarheid aantasten en het stellen van inkomenseisen aan woningzoekenden.

Kansarmen

De Mos: 'Volgens ons is een van de oorzaken van de problemen in het gebied dat de bevolkingssamenstelling in onbalans is. Het zijn steeds de statushouders en psychiatrische patiënten die in Zuidwest landen. Dat kan deze wijk niet meer aan. Daarom omarmen wij het doel van de Rotterdamwet om de toestroom van kansarmen te blokkeren zodat de wijk ontlast wordt. Waar deze mensen dan naartoe moeten? Den Haag is groter dan Zuidwest en een wijk als het Statenkwartier hoort ook bij de stad.'

De Mos wil de wet ook gebruiken om malafide huisjesmelkers te bestrijden en taalproblemen, huurachterstanden en het niet afronden van een opleiding aan te pakken. 'Er moeten mensen aan de wijk worden toegevoegd die wat voor Zuidwest kunnen betekenen', zegt De Mos. 'Daarom geven we bijvoorbeeld agenten, leraren en verpleegkundigen voorrang als zij een huurwoning zoeken.'

Nationaal programma Zuidwest

Ook pleit de partij voor een nationaal programma Zuidwest. Dat betekent dat het Rijk meer zou bijdragen dan de 7 miljoen die de landelijke overheid nu uittrekt voor Zuidwest. 'Een goede lobby vanuit Rotterdam heeft zo'n programma voor het vergelijkbare Rotterdam-Zuid opgeleverd met daaraan gekoppeld 260 miljoen euro', stelt De Mos. 'Den Haag komt er vanaf met een fooi.' De Mos is lijsttrekker van de landelijke beweging Code Oranje en wil als hij gekozen wordt vanuit de Tweede Kamer aan de slag voor Zuidwest. 'Naast mijn raadslidmaatschap wil ik ook actief lobbyen om een broodnodig nationaal programma voor het armlastige Zuidwest voor elkaar te krijgen.'

Een greep uit de maatregelen die Hart voor Den Haag/Groep de Mos voorstelt: