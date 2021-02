'Fusieclub' voor onderlinge duels? Deze vier voetbalclubs zien het wel zitten

FC Alphen wordt geen officiële vereniging, zo haast Arry Zwaan zich erbij te zeggen. Als penningmeester van ARC - met zo'n 1600 leden verreweg de grootste Alphense voetbalclub - is hij degene die het idee heeft bedacht. 'Wij zijn heel serieus', benadrukt hij desgevraagd.

Hemelsbreed zijn de complexen van het deze week 94 jaar bestaande ARC en Alphense Boys minder dan 1,5 kilometer van elkaar verwijderd. En daartussenin worden Alphia en AVV Alphen 'slechts' gescheiden door een hek, waarbij beide clubs bovendien zelfs een gedeeld veld hebben.

Langs andere clubs fietsen

'Het is vreemd dat jeugdleden die vanuit de wijk Ridderveld naar ARC fietsen, langs de drie andere clubs komen, maar daar niet mogen stoppen om een wedstrijd te spelen', vindt Zwaan. 'En tegelijkertijd mogen teams van twee verschillende clubs wel gezamenlijk bijvoorbeeld een boksclinic bijwonen.'

De trieste aanblik van een dicht hek bij Alphia | Foto: Orange Pictures

Zijn idee is twee weken terug besproken in een digitale bestuursvergadering met de gemeente Alphen aan den Rijn. In de notulen staat volgens wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) dat het niet kan, omdat het plan zou worden 'tegengehouden door de landelijke coronamaatregelen'.

Gemeente wakker schudden

Toch willen de vier clubs weten wat er precies wel of niet kan. Daarom heeft Alphia-voorzitter Martijn van Dalen dinsdagochtend 'spontaan' een mail gestuurd naar de gemeente met het verzoek om in elk geval een onderling jeugdtoernooi mogelijk te maken, onder de noemer FC Alphen.

Hij zegt de gemeente wakker te willen schudden. 'Ik snap ook wel dat ze daar heel veel dingen aan hun hoofd hebben. Maar er moet wat gebeuren. En wat staat er nou in de weg om onderling met jeugdteams tegen elkaar te voetballen? Er moet een beetje reuring komen.'

'Het kriebelt bij iedereen'

Mooi en creatief, zo noemt secretaris Gerard Haverkamp van Alphense Boys het voorstel. 'We ondersteunen het en zijn benieuwd naar de reacties. Het kriebelt bij alles en iedereen. Technisch weet ik niet of het kan en mag. Maar niet geschoten is altijd mis.'

Kinderen zijn het zat om tegen hun eigen teams en leden te spelen - Cindy van Baarle, voorzitter van AVV Alphen

Cindy van Baarle, voorzitter van AVV Alphen, vindt het een 'lumineus' idee. 'Kinderen zijn het zat om tegen hun eigen teams en leden te spelen en alleen maar te trainen. En we hebben inmiddels zoveel ervaring met het handhaven van de regels. Dit zou best veilig kunnen.'

Officieel getoetst

Maar voetbalbond KNVB laat weten dat het onmogelijk is om daarvoor een tijdelijke club op te richten. 'De regels zijn dat leden van elke club in een bubbel moeten blijven', verklaart een woordvoerder. 'Er zijn meer plekken waar clubs dicht op elkaar zitten, zoals in Spakenburg. En daar is het ook geen optie.'

Desalniettemin geeft de Alphense sportwethouder Schotanus aan dat het verzoek van de vier clubs officieel wordt getoetst. Een speciaal team, dat ook aanvragen voor onder meer uitbreiding van terrassen beoordeelt, buigt zich erover. Schotanus verwacht volgende week met een antwoord te komen.

