Scheidsrechter: als ik overtreding op Kishna uit andere hoek had gezien, gaf ik strafschop

'Ik weet niet wie de VAR was, maar het was overduidelijk een strafschop', is ADO-trainer Ruud Brood van mening. 'De scheidsrechter werd ook niet naar de kant geroepen en zoiets verandert wel de wedstrijd. Je had dan eventueel wel gewoon op voorsprong kunnen komen.' Volgens scheidsrechter Mulder heeft de VAR wel naar het moment gekeken. 'Maar die vond het niks', zegt de arbiter.

Mulder was misschien wel de meest besproken man van de wedstrijd. Zo keurde hij een doelpunt van Willem II af vanwege een duw, maar wie die duw precies gaf was heel moeilijk te zien. Ook daar was veel commotie over. 'De assistent houdt de keeper in de gaten en ziet dat de keeper een duw krijgt. Zijn oordeel was dat hij door die duw niet meer in staat was om een redding uit te voeren. We zijn professionals en dan neem ik dat over en vertrouw ik daar op', zegt Mulder.

Rode kaart

ADO kwam vlak voor rust met tien man te staan toen Tomislav Gomelt een domme overtreding beging. Hij tackelde zijn directe tegenstander veel te laat. Mulder stuurde hem direct met rood van het veld. 'Dat was niet zo slim. Dat was rood, klaar', zegt Brood.

'Het was impulsief, hij wilde de aanval stoppen. En dan baal je verschrikkelijk in zo'n wedstrijd. Je geeft Willem II de gelegenheid sterker te worden, terwijl wij aanvallender gevaarlijker werden. Maar dan baal je vreselijk.'

'Maximaal haalbare'

Met een punt schiet ADO Den Haag op dit moment eigenlijk niets op. 'Achteraf was het wel het maximaal haalbare als je met tien man komt te staan. Ik vind het wel erg knap van het team.'