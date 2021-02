Meer voedselhulp nodig door corona: 'Blij als een kindermaagje gevuld is'

Trijntje gaat dagelijks langs bij lokale ondernemers om spullen die over zijn op te halen. Donderdagochtend start ze bij de supermarkt in Benthuizen. 'Wij krijgen eten dat over is en brood van gisteren.' Oosterfaantje helpt 650 gezinnen. 'Het worden er steeds meer. Mensen raken hun baan kwijt of hebben minder werk', zegt Trijntje.

Volgens de voorzitter van Oosterfaantje zijn het hele normale mensen die om hulp vragen: 'Mensen zoals jij en ik, veel eenoudergezinnen, mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank, omdat ze net een paar euro boven het minimum verdienen.'

Studenten en ondernemers vragen om hulp

Susan Veninga van Rode Kruis Haaglanden bevestigt dat een andere doelgroep nu om hulp vraagt. 'Eerst ging het voor tachtig procent om arbeidsmigranten, maar nu kloppen ook studenten, ondernemers en alleenstaande ouders aan voor hulp.'

Het Rode Kruis geeft normaal geen voedselhulp in Nederland, maar door de coronacrisis is er vraag naar. 'Het gaat om tijdelijke noodhulpverlening voor mensen in een grijs gebied. Het is echt schrijnend. Ondernemers zonder inkomen met torenhoge lasten.'

6000 boodschappenkaarten per week

In mei vorig jaar deelde het Rode Kruis zo’n 2200 boodschappenkaarten en voedselpakketten per week uit. Op de kaarten staat een tegoed waarmee mensen hun boodschappen kunnen afrekenen in de supermarkt. De komende weken worden zo’n 6000 kaarten per week uitgedeeld. 'Daarvoor werken we samen met organisaties zoals het Oosterfaantje of STEK. Zij hebben zicht op de mensen die hulp nodig hebben.'

Stichting Oosterfaantje slaat alle gedoneerde spullen op in een kelderbox in Zoetermeer. Dat is ook de plek waar de pakketten worden ingepakt. 'Maar de boodschappenkaarten delen we op straat uit, omdat de ruimte te klein is. We staan in weer en wind buiten formulieren in te vullen. Eigenlijk onmenselijk.'

Trijntje Aarden met vrijwilligers I Foto: Omroep West

Trijntje is somber over de toekomst. 'Ik verwacht dat we een hele zware tijd tegemoet gaan. Nu is er bij mensen nog een spaarcentje, maar dadelijk begint het pas.' Het maakt haar gedreven en fel. 'Ik ben blij als iedere avond een kindermaagje gevuld is. Ik blijf doorgaan, hoe dan ook. Ook al helpt de gemeente ons met niks.'

Het Rode Kruis gaat tot einde van het jaar door met voedselhulp in Nederland. 'Daarna kijken we verder,' zegt Veninga.

