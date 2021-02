Voorzitter ziekenhuizen snapt versoepelingen: 'Niet doorgaan met mensen opsluiten'

De situatie in de regionale ziekenhuizen is de afgelopen weken nauwelijks verbeterd. Op de verpleegafdelingen en de ic's is het nog steeds druk door alle coronagevallen. Toch heeft het kabinet besloten dat sommige maatregelen volgende week worden versoepeld. Martin Schalij, voorzitter van het regionale overlegorgaan ROAZ, heeft daar wel begrip voor. 'We kunnen niet door blijven gaan met mensen opsluiten.'

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen neemt langzaam af. Schalij, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en bestuurder van het LUMC vertelt dat die trend in de regio nog niet echt zichtbaar is. 'De situatie blijft stabiel. Over de lange termijn neemt het iets af, maar het is heel wisselend. Met de ic's en de verpleging blijven we op ongeveer 180 tot 190 mensen hangen. En dat is vervelend.'

Het zorgt ervoor dat de belasting voor zorgmedewerkers hoog blijft. 'Het lijkt wel of dit het nieuwe normaal is geworden', zegt Schalij in West Wordt Wakker op Radio West. 'We zien steeds kleine uitbraken. De ene keer is het in het Westland, de andere keer in Katwijk. Maar tot nu toe kunnen we het goed behappen. Het is lente, dat scheelt wel, want iedereen is dan wat optimistischer, maar het zijn eigenlijk nog steeds te veel patiënten.'

Goed aan het oefenen

Jaap van Dissel van het RIVM waarschuwde woensdag dat de ziekenhuizen eind maart opnieuw vol zouden kunnen liggen als de cijfers zich op deze manier blijven ontwikkelen. Schalij maakt zich daar nog niet te veel zorgen om. 'Op dit moment is dit de situatie zoals hij is en kunnen we het goed volhouden tot iedereen gevaccineerd is. Natuurlijk zijn er allerlei scenario's waarbij de aantallen oplopen. Daar houden we rekening mee en we zijn goed aan het oefenen want het zou kunnen dat er een situatie komt dat er nauwelijks meer bedden zijn. Dus dat is erger dan afgelopen jaar. Dat oefenen we, maar laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.'

Ondanks deze waarschuwingen heeft het kabinet dinsdagavond besloten een aantal maatregelen te versoepelen. Schalij heeft begrip voor deze beslissing. 'Ik denk dat het goed is dat ze dit doen', legt hij uit. 'Het is goed dat kinderen weer naar school kunnen en dat we weer naar de kapper kunnen. Dat helpt mensen ook weer om zich weer wat beter te voelen. Uiteraard is er een kans dat het aantal besmettingen iets zal stijgen, maar aan de andere kant kunnen we niet doorgaan met iedereen maar op te sluiten. Dus laten we voorzichtig zijn, maar het zijn positieve dingen.'

Virus niet klaar met ons

De Leidse bestuurder heeft alleen geen begrip voor de mensen die de afgelopen dagen in parken hebben staan feesten. 'Als mensen echt een feest gaan vieren en dicht op elkaar gaan staan en aan elkaar gaan zitten, dan hebben we weer een probleem. Dat moet gewoon niet gebeuren. Het is heel jammer dat mensen niet kunnen snappen dat het nog een paar weken volhouden is en dat we dan hopelijk een verdere daling zien. Als ik dit soort taferelen zie dan vraag ik me wel af waar we mee bezig zijn.'

'We snappen het volledig, want we zijn inmiddels al een jaar verder', geeft Schalij aan. 'Iedereen is er klaar mee, maar het virus is niet klaar met ons. We moeten het een paar weken volhouden. We hebben dit soort uitspattingen gezien en we hebben het schaatsweekend gezien. We zien toch ook wel wat uitbraken. Dat helpt niet. Daardoor blijft het druk. Dus als iedereen zich een beetje aan de regels zou houden, dan helpt dat enorm.'

LEES OOK: Voorzitter ziekenhuizen: 'Avondklok verstandige keuze, maar vaccineren veel belangrijker'