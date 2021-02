Haagse kunstrijder Epstein gaat voor WK-kwalificatie in De Uithof

Vanaf donderdag wordt er tijdens de Challenge Cup op hoog niveau gekunstschaatst in De Uithof in Den Haag. Voor Hagenaar Dmitry Epstein en zijn kersverse schaatspartner Nika Osipova is het een belangrijke wedstrijd. Want bij een goed resultaat zouden ze zich kunnen plaatsen voor de komende wereldkampioenschappen in Stockholm.

De voorbereidingstijd voor het kunstrijpaar is kort. In juli kwam Osipova pas naar Nederland om samen met Epstein te trainen voor het komend seizoen. Aangezien er vanwege corona geen enkele wedstrijd kon doorgaan dit seizoen is de wedstrijd in De Uithof niet alleen de eerste wedstrijd voor het paar, maar tegelijkertijd ook de enige mogelijkheid op kwalificatie voor het WK.

'Het zal een beetje roulette spelen worden', zegt Epstein over de kansen op kwalificatie. ‘De ene keer schaats je een prima kür, de andere keer maak je fouten. Natuurlijk is de kans op een perfecte dag groter als je al jaren met elkaar schaatst. Maar ik wil niet zeggen dat wij geen kans maken, dus daar houden we ons aan vast.' Het Haagse duo moet tijdens het toernooi beter eindigen dan het andere Nederlandse paar: Daria Danilova en Michel Tsiba. Bovendien moeten Epstein en Osipova ook nog een benodigd aantal punten halen voor hun küren.

Geen publiek in De Uithof

Het toernooi in de Uithof zal zonder publiek gehouden worden maar is wel te volgen via een livestream. Donderdag worden de eerste wedstrijden gereden. Epstein en Osipova komen zaterdag en zondag op de baan.