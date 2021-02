Peepshow op wielen naar Den Haag: 'Seks net zo veilig als bezoek aan kapper'

Sekswerkers gaan dinsdag demonstreren in Den Haag. Met een peepshow op wielen willen ze ervoor pleiten dat zij ook weer aan de slag mogen. 'Met dezelfde regels is seks net zo veilig als een bezoek aan de kapper.'

Het kabinet gaat contactberoepen vanaf woensdag weer toestaan. Alleen de sekswerkers mogen nog niet aan de slag. Tot groot onbegrip van Moira Mona. 'Wat ik er van vind? De woorden teleurgesteld en boos zijn wel een enorm understatement', zegt de Haagse in West Wordt Wakker. 'Toch zag ik het wel aankomen, want vorige keer hebben we deze discussie ook al gevoerd.'

Volgens Mona zouden ook sekswerkers veilig aan het werk kunnen. 'Ik snap de redenering niet. In principe zijn er bij andere contactberoepen toch dezelfde factoren zoals de neusdruppels en de hoestdruppels die voor de overdracht van het virus zorgen. Daar kunnen we als sekswerkers toch ook op inspringen door een mondkapje te gebruiken? Maar die keuze krijgen we niet eens.'

Niet in elkaars gezicht zitten

Mona snapt dan ook niet dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen sekswerkers en kappers. 'Als we dezelfde regels zouden moeten naleven - dus dat we met een mondkapje de anderhalve meter regel mogen overschrijden - dan moet dat kunnen. Want om een pony te knippen moet je ook binnen anderhalve meter komen, tenzij je een enorme heggenschaar hebt. Maar ook voor het hebben van seks hoef je natuurlijk niet in elkaars gezicht te gaan zitten. Ik ben zelf SM-meesteres en kan die afstand prima houden. Ik hoef iemand zelfs niet eens aan te raken om een goed spel te kunnen spelen.'

Door de gedwongen sluiting hebben veel sekswerkers het moeilijk. 'Het is een nare situatie omdat veel mensen niet in aanmerking komen voor noodsteun', legt Mona de situatie uit. 'Dus die doen het al bijna een jaar zonder financiële aanvullingen. Zelf heb ik gelukkig een vriend met een vast salaris, dus ik overleef het wel. Maar er zijn al mensen in grote problemen. Die zijn hun huis uitgezet omdat ze de huur niet meer konden betalen. Of die dwangbevel na dwangbevel hebben ontvangen.'

Illegale circuit

Mona vertelt dat sommige mensen hierdoor in het illegale circuit terecht zijn gekomen. 'Ik ken voorbeelden van mensen die noodgedwongen door moeten werken. Dat betekent wel dat ze niet bij de politie terecht kunnen als het een keer fout zou gaan, omdat ze dan zelf een boete krijgen. En kwaadwillenden weten dit. Ik word zelf bijvoorbeeld al via advertenties benaderd als geldezel. Dan krijg ik vijfhonderd euro als ik mijn rekening ter beschikking stel. Ik ken de risico's dus doe het uiteraard niet.'

Het werk van de sekswerkers is nu verplaatst naar het internet, maar dit is niet voor iedereen weggelegd. 'Ik kan nu online veel doen, maar als je kinderen hebt, kan dat ook niet. Vooral sinds de invoering van de avondklok is er veel behoefte aan online contact, heb ik gemerkt. Ik heb hier een goede webcam en een camera voor en kan daarom wel door. Maar dat is wel een flinke investering geweest, die ook niet iedereen zich kan veroorloven. Daarom is het belangrijk dat de sekswerkers weer aan het werk kunnen en gaan we dinsdag protesteren. We komen dan zelfs met een peepshow op wielen naar Den Haag. Want niets doen kunnen we ons niet veroorloven.'

