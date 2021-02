Automobilist trekt vuurwapen bij verkeersruzie op N11

De verkeersruzie vond woensdag rond 16.00 uur plaats. Een van de automobilisten reed erg agressief, waarna er een ruzie ontstond. Een van de bestuurders toonde hierbij een vuurwapen, of iets wat daarop leek, aan de andere bestuurder.

De agent die het zag gebeuren trok aan de bel. Door zijn hulp kon de bestuurder met het wapen niet veel later in de Hooftstraat in het centrum van Alphen aan den Rijn worden aanhouden. De automobilist bleek meerdere wapens bij zich te hebben in zijn voertuig.

Lichtkleurig voertuig

De politie is nu op zoek naar de automobilist die met het vuurwapen werd bedreigd. Het enige wat de politie van het slachtoffer weet is dat hij of zij in een lichtkleurig voertuig reed. De politie hoopt dat de bestuurder contact opneemt, maar is ook op zoek naar andere getuigen van het incident.

LEES OOK: Tweetal aangehouden na dreigen met 'vuurwapen' tijdens verkeersruzie