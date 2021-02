Vijftien maanden cel voor autobranden in Leidschendam

De man die drie autobranden heeft gesticht in Leidschendam, moet vijftien maanden de gevangenis in. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdagmiddag besloten. Shiefajet S. wordt verantwoordelijk gehouden voor drie van de 33 autobranden in Leidschendam vorig jaar.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie had twee weken geleden namelijk een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist. S. ontkende tijdens de zitting dat hij de autobranden had gesticht. Dat er flessen met resten van wasbenzine zijn gevonden waar zijn vingerafdrukken en DNA op zaten, daar had de verdachte geen verklaring voor. Volgens zijn advocaat betekent dat ook niks.

De rechter legde de verweren van de brandstichter naast zich neer. Volgens de rechtbank zijn het dna-bewijs, de vingerafdrukken en de overlegde appgesprekken voldoende om de man te veroordelen tot een gevangenisstraf van vijftien maanden. Ook moet S. nog twee maanden uitzitten voor een eerdere veroordeling, zo heeft de rechter donderdag bepaald.

Geteisterd door autobranden

Leidschendam werd vorig jaar geteisterd door autobranden. De branden woedden vooral in de wijken Prinsenhof en Heuvel, in het noorden van Leidschendam, van april tot begin september. Daarna was het even rustig, maar eind oktober begonnen de branden opnieuw.

De verdachte zou drie branden hebben aangestoken: op 29 april op het Fluitpolderplein, op 20 juni op de Koningin Wilhelminalaan en op 26 juli op de Prinses Annalaan. Twee keer ging een Peugeot in vlammen op, de derde auto was een Skoda.

