Minister bezoekt priklocatie waar zijn moeder werkt: 'Mooi dat je dit doet, mama'

Demissionair minister Hugo de Jonge was donderdag in Leiden voor een werkbezoek, meldt mediapartner Sleutelstad. Op de vaccinatielocatie aan de Haagse Schouwweg zag hij zijn moeder aan het werk. Teunie de Jonge is een van de mensen die in Leiden vaccineert. 'Ik vind het echt mooi dat je dit doet, mama', zei de minister.

Moeder Teunie zet een prik bij een oudere meneer, terwijl de minister toekijkt. 'Ik geniet van het werk', zegt de 68-jarige mevrouw De Jonge. 'Iedereen die hier komt is vrolijk en blij, het voelt telkens weer als Bevrijdingsdag.'

Ze is niet bang dat haar zoon ten onder gaat aan zijn werk. 'Hij zet zijn gave van leiderschap in voor deze crisis, dat vind ik mooi om te zien. Maar soms zijn de nachten wel heel kort ja, dan ben ik blij dat hij nog overeind blijft.' De minister is op zijn beurt lovend over het werk van zijn Leidse moeder. 'Je doet dit al van jongs af aan, altijd veel vrijwilligerswerk gedaan in Nederland en het buitenland. Je wil helpen waar je kan.'

10.000 prikken per dag in Hollands Midden

GGD Hollands Midden kan als er voldoende vaccinaties beschikbaar zijn 10.000 prikken per dag zetten. Landelijk moet het totaal aantal vaccinaties in het tweede kwartaal op 2,5 miljoen liggen, zegt De Jonge. 'Zodra er voldoende vaccin is, moeten we flink op kunnen schalen.'

Tot die tijd zou het trekken van de vaccins efficiënter kunnen, vindt arts Anne-Marijke de Jeu. 'We kunnen dertien procent winst behalen als we de restjes uit de flacons niet weg hoeven te gooien, maar samen kunnen voegen voor een nieuwe spuit.' In ziekenhuizen gebeurt dat al met speciale priknaalden, maar ook bij de GGD willen ze dat graag. De minister knikt instemmend. 'Het is echt leren in de praktijk. Eerst haalden we vijf dosis uit een flacon, nu is dat al zes.'

Leids vaccin nog niet goedgekeurd

Op steenworp afstand van de priklocatie ligt het Bio Science Park. Daar werkt de Leidse farmaceut Janssen Vaccines al sinds het begin van de coronacrisis aan de ontwikkeling van een vaccin. Terwijl Nederland nog wacht op officiële goedkeuring door het medicijnagentschap, werd in Zuid-Amerika al de eerste Leidse prik gezet en woensdag werd het vaccin ook in de Verenigde Staten goedgekeurd. Waar wacht Nederland dan nog op?

'We staan helemaal vooraan in de rij', zegt de minister tijdens zijn werkbezoek. 'We hebben heel veel Janssen-vaccin besteld. Het is fantastisch dat er hier in Leiden zo hard aan een vaccin wordt gewerkt. We verwachten de goedkeuring op korte termijn en de eerste leveringen in het tweede kwartaal.'

Kwartiertje blijven zitten

Maar ook als er straks voldoende vaccin beschikbaar is, blijven er nog de nodige logistieke uitdagingen. 'Kan het kwartiertje blijven zitten na een vaccinatie niet worden afgeschaft?', vraagt het personeel de minister tot tweemaal toe. De wachtruimte is beperkt en van de miljoen prikken die er zijn gezet, gebeurde er maar 26 keer iets in dat kwartiertje. 'Dat is inderdaad niet heel veel', antwoordt De Jonge. 'Maar het is een richtlijn die is opgesteld door artsen en we werken nu ook nog met de meest kwetsbare doelgroep. Ik doe geen oproep aan artsen om zo’n richtlijn opnieuw te bekijken.'

Als de volgende oudere binnenkomt voor een vaccinatie, is het tijd om door te gaan. 'Succes mam, tot straks!', roept De Jonge naar zijn moeder.

LEES OOK: GGD Hollands Midden: 'We kunnen nu vele duizenden mensen extra vaccineren'