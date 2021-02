Moeder doodgereden meisje blij met steun uit Voorhout: 'Laat zien hoe geliefd ze was'

Afgelopen maandag werd de 15-jarige Aileen op de Componistenlaan in Voorhout aangereden door een bestelbus. Een dag later overleed ze aan haar verwondingen. De bestuurder, een 22-jarige Leidenaar, is geen verdachte meer. Dat betekent dat hem niets aan te rekenen valt, meldt de politie donderdag.

De dood van het meisje laat diepe sporen na in het dorp. Op de plek van het ongeluk liggen bloemen en kaarsen. Met enige regelmaat stoppen er mensen om bloemen neer te leggen of even stil te staan. 'Ik word hier heel koud van', zegt een vrouw die naar de bloemen kijkt. 'Je kan gewoon niet begrijpen dat zo'n jong iemand in één klap weg is.'

Op zo'n manier je kind verliezen, is het meest verschrikkelijke wat er is - buurtbewoner Anneke Kraaij

Anneke Kraaij woont op de Componistenlaan en hoorde maandagavond de knal van de botsing. 'Je wordt er verdrietig van', zegt ze met tranen in haar ogen. 'Het heeft heel veel impact op het dorp. Als je ziet hoe veel mensen daar komen en bloemen neerleggen... Als ouder hoop je dat dit je nooit overkomt. Op zo'n manier je kind verliezen, is het meest verschrikkelijke wat er is.'

Bloemen voor omgekomen meisje I Foto: Omroep West

Het medeleven doet de familie goed. 'De mensen uit Voorhout zijn ons echt tot steun. Het is hartverwarmend.' En ook met de herdenkingsplek is Celina blij. 'Ik dacht eerst dat ik nooit meer naar de plek van het ongeluk toe wilde, maar toen ik gisterochtend niet meer kon slapen, ben ik er toch naartoe gelopen met de hond. Er stonden jongeren die kaarsjes hadden aangestoken. Het was heel mooi om te zien. Daardoor zie je hoe mooi en waardevol ze ook voor anderen was.'

'Moment van onoplettendheid'

Aileen was die maandag naar paardrijles gegaan in Noordwijkerhout. 'Dat doet ze al sinds haar zevende, het was echt haar passie.' Ze was bijna thuis toen ze in botsing kwam met een bestelbus. Een getuige zag het gebeuren. 'Hij vertelde dat ze wilde oversteken. Waarschijnlijk heeft ze een seconde niet opgelet. Het was een moment van onoplettendheid.'

Celina neemt de bestuurder niks kwalijk. 'De chauffeur heeft alles in werking gesteld om te remmen, dat zie je ook aan de sporen. Het is een noodlottig ongeluk geweest. Hij gaat ook door een hel.'

'Haar leven leek perfect'

Volgens haar moeder zat Aileen 'met stip in het gelukkigste jaar van haar leven'. 'Ze had leuke vrienden, ze was blij met paardrijden en had daar ook een nieuwe vriendin ontmoet die net zo dwaas en uitbundig is als zij', zegt Celina. 'Haar leven leek perfect, tot dat ene moment.'

Wat voor meisje ze was? 'Ze was een heel lief, gevoelig meisje en supercreatief. Ze hield van tekenen en schilderen en was stapelgek op dieren. En het was een meisje dat niks "ertussenin" deed. Ze kon héél verdrietig zijn, maar als ze blij was, was ze zo uitbundig blij dat ze straalde en sprankelde.'

Erehaag bij manage

Aankomende dinsdag is de uitvaart in besloten kring. Vlak daarvoor wordt er bij Manege Bakker in Noordwijkerhout een erehaag voor Aileen gevormd. Het nieuws van haar overlijden is ook daar hard aangekomen, zegt een medewerkster. 'Het is heel heftig. Ze had heel veel met paarden, die waren haar lust en haar leven. Daarom past deze locatie ook zo bij haar.'

Kaart voor omgekomen meisje I Foto: Omroep West

Celina laat weten dat iedereen dinsdagochtend welkom is bij de manege. 'Het zal behoorlijk druk worden, denk ik.' Ze zucht. 'We gaan haar gruwelijk missen.'

LEES OOK: Dodelijk ongeluk Voorhout 'trekt diepe sporen'