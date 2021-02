Sportscholen in actie: 'Juist nu is het sporten enorm belangrijk'

Sportscholen moeten open, zodat ruim drie miljoen Nederlanders weer aan hun gezondheid kunnen werken. Juist in deze coronatijd is dat enorm belangrijk, zo bepleit sportschoolhouder Richard van Riel van Club Den Edel in Waddinxveen. Meer dan driehonderd sportscholen gaan daarom zaterdag actievoeren.

De sportscholen komen niet naar Den Haag, maar gaan de actie uitvoeren in de buurt van hun eigen sportschool. 'Met twee mensen die onderling afstand houden', zo legt Van Riel uit. 'We willen laten zien dat we ons net als in de eerste lockdown aan de regels kunnen houden en dat we met beperkende maatregelen kunnen werken en mensen kunnen helpen gezond te blijven. Zodat blijkt dat fitness staat voor fun en gezondheid.'

'Inmiddels hebben al meer dan 350 sportscholen zich bij de actie aangesloten. Juist nu is het sporten enorm belangrijk', bepleit Van Riel. 'De kilo's komen er bij veel mensen aan. Er zijn 3,2 miljoen Nederlanders die de verantwoordelijkheid willen nemen, maar nu stilzitten. Met als gevolg een kans op een hogere bloeddruk, hoger cholesterol, meer stress, meer overgewicht en diabetes. Beweging is nodig om fit te blijven.'

Niet eens ziet zitten

Het kabinet heeft besloten dat een aantal sectoren weer open mogen, maar de sportclubs blijven voorlopig nog dicht. Tot onbegrip van Van Riel, een van de initiatiefnemers van het protest. 'Ik kan wel naar de kapper, maar niet naar de fitnessclub van duizend vierkante meter, waar je met dertig mensen elkaar bij wijze van spreken niet eens ziet zitten.'

Volgens Van Riel zitten er nauwelijks risico's aan het openen van de sportscholen. 'Natuurlijk zou het de verkeerde kant op kunnen gaan als alle branches weer opengaan, maar dat gebeurt vooral als we ons niet aan de basisregels houden zoals handen wassen en afstand houden. Feesten als in het Vondelpark zijn schadelijker dan een geopende sportschool. En met de extra reisbewegingen valt het ook wel mee, want de meeste mensen wonen dichterbij een sportschool dan bij een supermarkt of de McDonald's, en daar mag je wel heen.'

Trouwe ledengroep

Ook financieel is het voor de sportscholen belangrijk dat de deuren weer mogen openen. 'We hebben gelukkig vaak een grote, trouwe ledengroep die hun lidmaatschap blijft betalen', vertelt Van Riel in West Wordt Wakker op Radio West. 'Ook maken ze vaak gebruik van een alternatief programma. Dit gebeurt online, maar ook via parcoursen in de bossen of bij de sportschool in tweetallen buiten. Er gebeurt dus wel het een en ander, maar niet voldoende om het grote deel van de sporters bezig te houden.'

Toch merkt Van Riel dat steeds meer sportschoolhouders in de problemen komen. 'Veel bedrijven zien langzaam hun vermogen interen. Rekeningen en werknemers moeten gewoon worden betaald. Dat wordt nog wel eens vergeten. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor tientallen medewerkers die ook allemaal een gezin hebben. Dagelijks worden we geconfronteerd met een overheid die niet volledig snapt wat er leeft en aan de andere kant medewerkers die vragen of we het wel gaan redden. Dat is de reden dat de bereidheid voor de actie van zaterdag zo groot is en de sportscholen zich blijven aansluiten.'

