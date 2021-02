Sportscholen voeren actie: 'Wel friet en geen fitness, dat voelt onnatuurlijk'

Dertig procent van de fitnessbeoefenaars, ruim een miljoen mensen, zijn afgehaakt in coronatijd, zegt Richard van Riel tussen de stilstaande sportapparaten in Club Den Edel in Waddinxveen. Het duurt maanden of zelfs jaren om die mensen weer terug in beweging te krijgen. Terwijl sporten juist nu zo belangrijk is voor het fysieke en mentale welzijn. Meer dan driehonderd sportscholen hebben samen onder de naam Vereniging Exclusieve Sportcentra (VES) daarom zaterdag actie gevoerd voor een heropening. Dit deden ze door buiten open te zijn en les te geven.

Het ziet er niet cool of blits uit, sporten op het parkeerterrein of tussen de fietsenrekken, maar voor de leden van Club Edel voelt het heerlijk. Even het luie lijf op schudden samen met andere sporters, instructeurs en medewerkers. Medewerker van VES, Kirsty Bright, loopt met strakke gespierde benen tussen de leden door om aanwijzingen te geven. 'Het is dramatisch dat mensen niet meer sporten. Niet alleen voor het gewicht maar ook mentaal, burn-outs, meer vet en een verminderd immuunsysteem en dat in Covidtijd,' zegt de energieke Bright.

'Waar het venijn zit?' zegt Van Riel. 'Wel friet, geen fitness. Dat voelt zo tegennatuurlijk.' De sportschoolhouder refereert naar het beleid dat snackbars wel open zijn en de sportscholen niet. 'De meeste van de clubleden wonen een paar minuten van de club en komen alleen en niet in groepen. Ze reizen niet met openbaar vervoer, desinfecteren hun handen voordat ze binnen komen en sporten in een club van duizend vierkante meter of meer. Maar het lijkt in de Haagse koppen te zitten dat we zweethokken zijn, zoals Rutte dat eerder zei. Daar hebben we last van.'

'We liggen aan het infuus'

Ook voor de sportscholen zelf is het slecht om zo lang dicht te zijn. 'We liggen aan het infuus. we krijgen net genoeg eten en drinken dat we niet overlijden. Maar beginnende sportclubs zien we nu omvallen,' zegt Van Riel.

De sportscholen voeren actie in de buurt van hun eigen sportschool. 'Met twee mensen die onderling afstand houden', zo legt Van Riel uit. 'We willen laten zien dat we ons net als in de eerste lockdown aan de regels kunnen houden en dat we met beperkende maatregelen kunnen werken en mensen kunnen helpen gezond te blijven.

Nauwelijks ruzie aan sportscholen

Volgens Van Riel zitten er nauwelijks risico's aan het openen van de sportscholen. 'Natuurlijk zou het de verkeerde kant op kunnen gaan als alle branches weer opengaan, maar dat gebeurt vooral als we ons niet aan de basisregels houden zoals handen wassen en afstand houden. Feesten als in het Vondelpark zijn schadelijker dan een geopende sportschool. En met de extra reisbewegingen valt het ook wel mee, want de meeste mensen wonen dichterbij een sportschool dan bij een supermarkt of de McDonald's, en daar mag je wel heen.'

