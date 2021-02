GGD Hollands Midden schrok van opschaling aantal vaccinaties: 'Maar we zijn er klaar voor'

Op dit moment worden er in Nederland ongeveer 200.000 vaccinaties per week gezet. Bekedam legt uit hoe het komt dat het aantal vaccinaties in de komende maanden flink omhoog kan. 'De hele vaccinatiecampagne is nu nog vaccin-gestuurd', zegt ze in West Wordt Wakker op Radio West. 'Dus het hangt van de hoeveelheid geleverd vaccin hoeveel mensen we kunnen vaccineren. Dat is in het eerste kwartaal van het jaar nog niet zo veel, maar vanaf eind april wordt dat veel meer.'

De GGD bereidt zich zo goed mogelijk voor op het moment dat er massaal geprikt kan gaan worden. 'Ik weet natuurlijk niet hoe het in andere regio's gaat, maar we weten al heel lang dat we in het tweede kwartaal meer vaccins krijgen, dus daar zijn we wel op voorbereid', vertelt Bekedam. 'Uiteindelijk zullen we in Hollands Midden zeven locaties openen met allemaal acht tot twaalf priklijnen. Dan kunnen wij ons deel van de anderhalf miljoen vaccinaties per week doen. De overige miljoen zal dan door de huisartsen worden gedaan.'

Eerste dagen onwennig

Het is een flinke operatie. Bekedam hoopt vooral dat de GGD de tijd krijgt alles goed in te richten. 'We hopen dat de opschaling van de locaties wel in enkele weken verspreid kan worden. Natuurlijk maken we de locaties helemaal klaar om in gebruik te nemen. We hebben gezien dat als we een locatie in gebruik nemen het de eerste dagen onwennig is. We werken met verschillende vaccins, die allemaal hun eigen procedure hebben.'

Ook op personeelsgebied is het een lastige puzzel. 'We hebben zelf niet zo veel mensen die kunnen prikken in dienst. Daarnaast hebben we ook nog ons normale werk. We maken daarom veel gebruik van onderaannemers. Dit zijn voor een deel uitzendkrachten. Die kun je niet nu al aannemen en dan pas in mei aan het werk zetten. Het liefst zouden wij daarom elke week een nieuwe locatie in gebruik nemen. Als we in een week vier nieuwe locaties moeten openen dan maken we het onszelf wel moeilijk.'

Volle kracht

Tot er meer vaccins beschikbaar komen gaat de GGD Hollands Midden door met inenten in Leiden en Gouda. Volgens Bekedam hoeven we niet bang te zijn dat het aantal vaccins in de regio binnenkort op is. 'Nederland verdeelt de hoeveelheid vaccins over GGD’en naar rato van inwoners', legt ze uit.

'Per keer krijgen we nieuwe vaccins. Soms voor een dag, maar er zitten meer flesjes in een doos, dus soms kunnen we er een paar dagen mee doen. In Leiden hebben we al een keer met alle twaalf priklijnen op volle kracht gedraaid, maar het aantal vaccins is nu wat minder en nu hebben we nog vier priklijnen in Leiden en drie in Gouda.

