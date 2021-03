Plas ophouden voor mindervaliden in Den Haag, te weinig toegankelijke wc's

'Ik sta heel vaak voor een gesloten deur, of mindervalide toiletten worden gebruikt als opslag', vertelt Bartelds. 'Ook kom ik vaak voor een hekje te staan waar ik als rolstoeler niet doorheen kom.' En daarnaast zijn er ook nog eens te weinig openbare toiletten in Den Haag. Verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer erkent dat.

'We hebben er nu ook 150.000 euro per jaar voor gereserveerd om daar de komende jaren een versnelling in aan te kunnen brengen. We kijken of we op Scheveningen of in het centrum, de drukst bezochte stukken van de stad, de komende jaren twee à drie bij te kunnen plaatsen. Dat moet een mooi begin zijn.'

Niet snel genoeg

Maar dat gaat de stichting Voorall, die zich inzet voor Hagenaars met een beperking, niet snel genoeg. 'Als u zich realiseert dat zo'n toilet ongeveer 100.000 euro kost en dan nog wat onderhoudslasten, dat betekent dat er maar één per jaar bijgeplaatst kan worden', vertelt Wim Carabain, directeur van de stichting. 'Dan duurt het nog een jaar of 10 à 12 voordat er voldoende toiletten zijn. Dat is wel heel erg lang.'

Een openbaar toilet | Foto: Omroep West

Maar het snel plaatsen van toiletten is lastig, stelt de wethouder. Naast dat het kostbaar is, spelen er nog meer zaken. 'Het moet aangesloten worden op het riool. Daarnaast moet het in de omgeving passen, in het straatbeeld. Het moet niet in de weg staan en omwonenden en ondernemers in de buurt moeten er achter staan', vertelt Bredemeijer. 'Dat zijn allemaal elementen waar we rekening mee moeten houden. Ik snap heel goed de behoefte en de wens. Die is terecht en daar moeten we echt wat mee doen. Tegelijkertijd is het makkelijker gezegd dan gedaan.'

Toiletten toegankelijk maken

Om toch meer openbare en toegankelijke toiletvoorzieningen te creëren probeert de gemeente ook in openbare gebouwen en bij horecagelegenheden meer openbare wc's te realiseren. Daarover gaat de wethouder in gesprek met ondernemers, zo beloofde hij mevrouw Bartelds. 'We gaan er bij commerciële partijen op aandringen toiletten toegankelijk te maken.'

Carabain heeft nog wel een tip voor de ondernemers. 'Er is een toegankelijkheidsfonds waar onder andere horecaondernemers een beroep op kunnen doen. Dat fonds stelt een klein budget beschikbaar om ondernemers te helpen een toegankelijk toilet in hun zaak te realiseren. Dat fonds wordt beheerd door de gemeente. Daar zijn we erg blij mee.'

Ook in Leiden tekort aan wc's

Ook in Leiden speelt de kwestie van een tekort aan toegankelijke toiletten in de openbare ruimte, zeker nu vanwege corona de horecagelegenheden dicht zijn. Daar bemoeide ook de politiek zich met het onderwerp. Zo stelden VVD en D66 vragen aan de verantwoordelijk wethouder. De twee partijen vinden dat voldoende toegankelijke toiletten horen bij de inclusieve stad die Leiden wil zijn. Wethouder Yvonne van Delft is het daarmee eens en stelt dat er in de toekomst ook meer openbare toiletten in Leiden gaan komen, meldt mediapartner Sleutelstad.

'Het is nu inderdaad wat karig in Leiden', zei Van Delft. Ze beloofde dat er eind dit jaar een plan op tafel ligt waarin vindbaarheid, zichtbaarheid en beschikbaarheid van de openbare toiletten zijn opgenomen.

