Coronavirus: RIVM meldt 4993 coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

RIVM meldt 4993 coronabesmettingen, meer dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen vrijdag- en zaterdagochtend 4993 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4605 positieve coronatesten per dag.

Vrijdag werden 5151 coronagevallen gemeld. donderdag waren het er 5029, woensdag 4403.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 41. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Vrijdag werden 65 overlijdens geregistreerd, donderdag 33.

Aantal Covid-patiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1809 coronapatiënten, 55 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 518 op de intensive care, zeven minder dan een dag eerder, en 1291 in de kliniek. Dat zijn er 48 minder dan vrijdag.

Zaterdag zijn 207 nieuwe Covid-patiënten opgenomen, elf minder dan vrijdag. Van hen zijn er 22 opgenomen op de IC. Er zijn nu 988 IC-bedden bezet.

De instroom in de ziekenhuizen en de ziekenhuisbezetting zijn in de afgelopen week beide met ongeveer 3 procent gedaald. Dit was in lijn met de verwachting op basis van het aantal coronabesmettingen.

Sportscholen voeren actie met buitenlessen

Ruim driehonderd sportscholen voeren zaterdag actie. De ondernemers willen dat hun panden weer open mogen. Met hun protest houden ze zich wel aan de coronaregels. Ze organiseren buitenlessen voor kleine groepjes klanten. Het gaat de ondernemers niet alleen om hun eigen omzet, maar ook om de gezondheid van hun klanten.

'We horen van klanten dat ze aankomen, stijver worden en de sociale kant van sporten missen', zegt sportschoolhouder Elise Derks. Zij zet vandaag spinfietsen, roeimachines en een airbike buiten. 'We roepen klanten op om in een kwartier tijd zoveel mogelijk meters te maken.'

Experts: coronavirus blijft

De NOS achttien virologen, immunologen, epidemiologen, vaccinologen en infectiologen een aantal vragen gestuurd met als doel een beeld krijgen hoe in Nederland wordt aangekeken tegen de toekomstige ontwikkelingen rond het coronavirus.

De experts zijn het eens: het virus gaat niet meer weg. 'Maar de mate waarin we er last van hebben, zal anders zijn als een groot deel van de bevolking immuun is', zegt epidemioloog Alma Tostmann. 'Afhankelijk van hoe lang de immuniteit aanhoudt, zullen we elk jaar of om de paar jaar mogelijk een opvlamming krijgen.'

Leidse verpleeghuizen blij met effect vaccinatie, maar ook nog voorzichtig

Terwijl landelijk de besmettingen weer stijgen, meldde het RIVM deze week een sterke daling van nieuwe coronagevallen in de verpleeghuizen, ook in de Leidse regio. De vaccinatie blijkt nu al te werken en er wordt reikhalzend uitgekeken naar verruiming van de bezoekregeling, meldt mediapartner Sleutelstad. Toch is er nog geen sprake van vreugde.

'Het is nog vroeg', zegt bestuurder Lia de Jongh van zorgorganisatie Topaz. 'De laatste weken hadden we de ene dag nul nieuwe gevallen en de andere dag vijf. Je weet soms echt niet waar het vandaan komt.' Bij Topaz blijft men daarom op zijn hoede. De meeste bewoners en heel veel personeelsleden zijn nu gevaccineerd. De Jongh: 'Maar we blijven wel afstand houden en de hygiëneregels volgen; daar zijn we streng op. Want vaccinatie kan ook schijnzekerheid geven en dan zou je de kwetsbare bewoners toch nog onnodig in gevaar brengen.'

Bij Topaz is de afgelopen tijd al iets meer ruimte geboden qua bezoek, vertelt Lia de Jongh. 'Wij hanteerden de regels met gezond verstand. Het gaat om de kwaliteit van leven. Dus we kijken steeds: wat is voor déze bewoner belangrijk?' Soms betekende dit dat er dus wél twee bezoekers werden toegelaten, maar natuurlijk wel met mondkapjes en alle andere hygiënemaatregelen. Toch zal ook De Jongh blij zijn als de besmettingen verder dalen en het OMT een verruiming van het bezoek durft te adviseren.

Eerste besmetting één jaar terug

De eerste coronabesmetting in de regio was een jaar geleden. Op zaterdag 29 februari kreeg een studente uit Delft, die net terugkwam uit Italië, de twijfelachtige eer. Omroep West-verslaggever Mariëlle Bakker ging een dag later naar Delft toe en blikt nu terug op die dag. 'Het komt wel goed, dachten we die eerste dag.'

Burgemeesters noemen handhaven noodzakelijk maar hopen op versoepeling

Als horecazaken dit weekend illegaal hun terrassen openen voor het publiek, dan zal er handhavend worden opgetreden. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad van 25 burgemeesters. Tegelijk is Bruls blij dat in politiek Den Haag de discussie is gestart of er in de sector nu toch niet lichte versoepelingen van de maatregelen kunnen komen, met name in de buitenlucht. Daarover vindt komende week overleg plaats tussen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en vertegenwoordigers van de horecabranche.

'Er komt natuurlijk wel een moment dat je wat meer opening moet geven', zei Bruls vrijdag in Nieuwsuur (NPO 2). 'We hebben natuurlijk de afgelopen weken, te beginnen met de sneeuwpret maar zeker ook met het goede weer van de afgelopen twee weken, gezien wat er gebeurt. Het lijkt nu soms zelfs wel drukker dan wat we in april vorig jaar meemaakten.'

'We moeten ook dit weekend blijven controleren op het naleven van de coronaregels', benadrukt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. 'Maar iedereen die denkt dat je alles maar met handhaven kan oplossen, die heeft geen ervaring met hoe handhaven in de praktijk werkt.'

