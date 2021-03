Coronavirus: Nederland naar top vier geklommen in gezette vaccinaties binnen EU

Omzet horeca met een derde gekrompen door coronamaatregelen

De omzet in de Nederlandse horeca is vorig jaar door de coronacrisis met ruim een derde gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het voor de branche om de sterkste krimp ooit.

Door de gedwongen sluiting van cafés en restaurants kelderden de opbrengsten in het slotkwartaal met bijna 44 procent vergeleken met de periode daarvoor. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de maatregelen werden versoepeld.

Middelbaar onderwijs weer van start

De scholen in het voortgezet onderwijs en mbo gaan weer open. Alle leerlingen kunnen minimaal één dag per week weer fysiek naar school. Het kabinet heeft dit vorige week besloten. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is de maatregel veilig en verantwoord, op voorwaarde dat iedereen in de scholen 1,5 meter afstand houdt.

Middelbare scholieren krijgen minimaal één dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school.

Studenten in het mbo kunnen één dag in de week les krijgen op de locatie van de school. Hierbij blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing.

Nederland naar kopgroep vaccinaties in EU

Nederland heeft de afgelopen weken een flinke opmars gemaakt in de Europese vaccinatieranglijst. In de Europese Unie staat Nederland inmiddels op de vierde plaats als het gaat om het percentage van de bevolking dat een eerste inenting heeft gekregen. Dit blijkt uit zondag gepubliceerde cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), wat gezien kan worden als het Europese RIVM.

De vaccinatiecampagne begon langzaam en Nederland stond in het begin lange tijd op de voorlaatste plaats. Inmiddels heeft 7 procent van de bevolking een eerste inenting gekregen. Alleen Malta, Denemarken en Finland doen het binnen de EU tot nu toe beter.

In Europa is het Verenigd Koninkrijk de absolute koploper. Het uit de EU gestapte land heeft al 20 miljoen prikken gezet, ofwel een derde van de bevolking heeft een eerste inenting gekregen.

Belastingdienst: controle aangifte door crisis extra belangrijk

Mensen en ondernemers die aangifte doen voor de inkomstenbelasting doen er verstandig aan de vooraf ingevulde gegevens extra goed te controleren. Door de crisis is 2020 voor veel mensen een jaar met grote veranderingen geweest, waarmee een extra check noodzakelijk is, waarschuwt de Belastingdienst.

De afgelopen tijd viel bij 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers de blauwe enveloppe op de mat, waarmee ze opgeroepen werden om aangifte te doen. Zij hebben daarvoor tot 1 mei de tijd, tenzij om uitstel wordt gevraagd. Dan ligt de deadline op 1 september. Iedereen die voor 1 april aangifte doet krijgt voor 1 juli bericht of er extra geld moet worden betaald of dat er geld wordt teruggestort. Vorig jaar kreeg de fiscus tussen 1 maart en 1 mei ruim 9,3 miljoen aangiften binnen.

De Belastingdienst heeft ook dit jaar weer veel gegevens vooraf ingevuld om het mensen makkelijker te maken. Ook wordt daarmee de kans kleiner dat er onbewuste fouten in de aangifte sluipen. 'Het goed controleren van de gegevens in de aangifte en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk', benadrukt de Belastingdienst.

Coronaregels en verkiezingen op tafel bij burgemeesters

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat maandag tijdens de wekelijkse bijeenkomst in Utrecht vooral over versoepelingen van de coronamaatregelen. De plannen van ondernemers om winkels en terrassen deze week te heropenen komen aan de orde, net als de 'routekaart' die het kabinet voor zich ziet om het beleid minder streng te maken als ziekenhuisopnames en besmettingen dat toelaten. Veel burgemeesters willen dat er sneller meer mag in de buitenlucht.

Justitieminister Ferd Grapperhaus is zoals bijna altijd namens het kabinet bij het Veiligheidsberaad. De burgemeesters praten met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over het veilig organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer later deze maand. Ollongren zou daar al eerder een toelichting op geven, maar was toen ziek. Wegens de volle agenda van het beraad maandag is er nu maar een half uurtje ingeruimd voor het overleg met Ollongren.

Coronaminister Hugo de Jonge schuift na Ollongren aan bij het overleg over onderwerpen als de quarantaineplicht en het vaccinatieregime. Ministers en burgemeesters blikken ook vooruit naar de nieuwe coronapersconferentie van een week later. De Jonge en Grapperhaus schetsen de denkrichting van het kabinet, zodat het beraad de tijd heeft om daarop te reageren voordat er definitieve besluiten vallen.

Geen steun voor D66-plan om gevaccineerden meer vrijheid te geven

Het plan van D66 om mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus meer vrijheid te geven, kan niet op de steun rekenen van andere grote partijen. 'Een buitengewoon slecht idee', oordeelde Jesse Klaver (GroenLinks) zondag tijdens het RTL-verkiezingsdebat.

Ook de lijsttrekkers van VVD, CDA, SP en PVV verklaarden niets in het plan te zien. 'Misschien op een iets langere termijn wel', reageerde VVD-voorman Mark Rutte. SP'er Lilian Marijnissen vreest een tweedeling in de samenleving en Geert Wilders (PVV) zei 'faliekant' tegen een vaccinatiebewijs te zijn.

Kaag vindt het 'niet redelijk' als gevaccineerden moeten wachten tot iedereen is ingeënt. Ze wees er ook op dat de overheid tegelijk veel meer gratis sneltesten beschikbaar moet stellen zodat niet-gevaccineerde mensen ook meer vrijheid krijgen. Daarover wordt al lang in het kabinet gesproken, verklaarde CDA'er Wopke Hoekstra daarop.

