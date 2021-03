Coronavirus: Sekswerkers protesteren: 'Schoonheidsspecialist hangt ook boven je gezicht'

Sekswerkers protesteren: 'De schoonheidsspecialist hangt ook boven je gezicht'

Sekswerkers houden dinsdagmiddag in Den Haag een protest tegen de huidige coronamaatregelen. Zij vinden het oneerlijk dat zij binnen de versoepelingen voor contactberoepen als enige dicht moeten blijven. Ook blijft adequate financiële steun volgens hen uit.

Patricia is SM-meesteres in Den Haag en doet dinsdag mee met het protest. Zij snapt enigszins dat het kabinet in eerste instantie sekswerkers buiten de versoepelingen hield. ‘Ik kan me er iets bij voorstellen, het werk gebeurt voor een hoop mensen in kleine, donkere kamertjes', vertelt zij in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Maar een schoonheidsspecialist hangt ook tweeënhalf uur boven je gezicht.'

De 'vrouwen', zoals Patricia haar collega's noemt, hebben het er moeilijk mee. Zij werken vaak via een betaalsysteem, krijgen daardoor geen uitkering en durven zich door het stigma dat om het werk heen hangt niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Die optelsom leidt tot illegale praktijken. 'Ik weet van dames die naar hotels gaan of bij klanten thuis zijn. Je moet toch eten aan het eind van de dag.'

Een peepshow op de Hofplaats in de Hofstad moet aandacht vragen voor de benarde situatie van sekswerkers. 'Ik hoop dat we er de volgende keer bij de versoepelingen zitten, vooral voor de dames die buiten de boot vallen', besluit Patricia.

Rondleiding GGD door nieuwe vaccinatielocatie

De GGD Hollands Midden heeft in Alphen aan den Rijn een nieuwe vaccinatielocatie geopend. De GGD gaf mediapartner Studio Alphen een korte rondleiding.

'Corona vaker bij kappers en in de horeca dan gemiddeld'

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad, ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers blijkt corona vaker voor te komen, blijkt volgens het AD uit een studie van GGD West-Brabant.

Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden vijfhonderd horecamedewerkers en kappers uit het westen van Brabant, met name in Breda en Roosendaal en omstreken, onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19. "Antistoffen geven met 95 procent zekerheid aan dat iemand in het verleden corona heeft gehad", vertelt Michel Wissing, arts in opleiding infectiebestrijding bij GGD West-Brabant.

Uit een eerste meting, zomer vorig jaar, bleek dat 8 procent van de kappers al Covid-19 had gehad, bij de horecamedewerkers lag dat percentage op 14,2 procent. Wissing wijst in dat verband op carnaval vorig jaar. In september en oktober liepen de percentages op: kappers naar 9,4 procent en horeca naar 17,7. Daarna ging de horeca dicht en later dat jaar ook de kappers, maar toen was de tweede golf al begonnen, waardoor de cijfers stegen naar respectievelijk 20,7 en 28,8 procent.

Horecaondernemers zetten hun terrassen buiten

Op heel veel plaatsen in het land zetten horecaondernemers dinsdag hun terrassen op straat. Of ze eventuele gasten op het terras ook gaan bedienen moet nog blijken. Tientallen afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben hun leden opgeroepen om er een 'ludiek' protest tegen de coronaregels van te maken: wel het terras heropenen, maar geen eten en drinken verkopen, aldus ondernemer Johan de Vos uit Breda, initiatiefnemer van de terrassenactie. De Vos weet zelf nog niet of hij gaat serveren, zei hij maandag.

De horeca is wegens de lockdown al geruime tijd gesloten. Toen vorige week de stadsparken volstroomden met mensen die zelf drank en hapjes meenamen, was de maat voor de horecabazen vol. Zij vinden dat het kabinet heropening van terrassen moet toestaan, omdat dat met tal van coronaregels veel veiliger is dan toestaan dat groepen zich onbeperkt in parken verzamelen. Op de geopende terrassen willen de horecaondernemers laten zien hoe zij veilig werken.

Weekcijfers RIVM: aantal nieuwe gevallen stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. In de afgelopen week zijn meer dan 30.000 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari. Het exacte cijfer komt dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat er 29.977 positieve tests waren geregistreerd in de week ervoor. In de zes dagen erna zijn er 27.996 gevallen bij gekomen, gemiddeld 4666 per dag. Daarmee zou het weekcijfer dinsdag kunnen uitkomen op 32.000 tot 33.000.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1140, van wie 240 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 418). Het reproductiegetal steeg vorige week naar 0,99. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

WHO raadt gebruik malariamiddel ten zeerste af tegen corona

Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om Covid-19 te voorkomen en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus, dat concludeert een deskundigenpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is 'niet de moeite waard' om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het panel in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal.

Het WHO-panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan 6000 deelnemers, met zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die niet besmet waren. 'Het panel is van mening dat dit medicijn niet langer een onderzoeksprioriteit is en dat we ons moeten richten op het evalueren van andere, meer veelbelovende medicijnen om Covid-19 te voorkomen', schrijven ze.

De Jonge kritisch over proef rond theatershow Guido Weijers

Na de proefvoorstelling van Guido Weijers vorige maand heeft circa een op de vijf bezoekers zich na afloop niet op corona laten testen. Coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt het voor de 'effectiviteit van dit FieldLab-evenement' niet goed dat een flinke groep niet testte. Hierdoor zijn de conclusies van de proef niet zeker te trekken, vindt de minister. Zo'n 80 procent van de bezoekers heeft na afloop van het evenement nog wel een test gedaan. Voor zover bekend zijn zij niet besmet geraakt met het coronavirus.

Fieldlab Evenementen laat weten wel tevreden te zijn met de opkomst bij de coronatest na de proefvoorstelling. 'Ik begrijp dat minister De Jonge graag 100 procent deelname aan de test op dag vijf wil zien, maar heel eerlijk: wij zijn juist tevreden met een opkomst van bijna 80 procent bij een tweede test', reageert Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen. 'Die test mogen wij niet verplicht stellen. Het is een dringend verzoek aan mensen die de beloning reeds hebben ontvangen. Zij moeten uit het gehele land voor deze test naar één van de vier door ons aangewezen locaties in Nederland - nota bene alleen op de donderdagmiddag.'

Volgens Voss is de test op de vijfde dag na het evenement niet van belang voor het succes van de evenementen en 'de kwaliteit van de verzamelde data en het risicomodel dat eruit wordt afgeleid', aldus Voss. 'Het is uitsluitend opgenomen om mogelijke verspreiding via een besmettelijke deelnemer te verlagen. Alle Fieldlab-resultaten zijn op basis van contacten, gedrag en risicoberekeningen. We doen dus een gedragsonderzoek en zijn onder meer geïnteresseerd in onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de evenementen. Die data, die we nu verzamelen, boet niet in aan kracht.'

'Winkeliers herstellen pas in 2022 van coronakrimp'

Winkeliers herstellen pas in 2022 van de krimp als gevolg van de coronacrisis. Dat verwacht ABN AMRO in een nieuw rapport. De bank denkt ook dat er eerst een sterke stijging van het aantal faillissementen te zien zal zijn, voordat de weg naar herstel wordt ingeslagen.

Voor dit jaar verwacht de bank een krimp van 1,5 procent in de winkelsector. 2021 wordt volgens de bank een overgangsjaar waarin er in de eerste helft van het jaar nog restricties gelden voor winkels, maar vanaf juni niet-essentiële winkels de deuren weer mogen openen en er dus uitzicht is op licht herstel. In 2022 zal er dan bij de winkels sprake zijn van een groei van 1,5 procent.

De bank schrijft dat de coronacrisis voor een tweedeling in de retailsector heeft gezorgd. Zo profiteren de winkeliers die in de voedingsmiddelen zitten van de lockdown, zoals supermarkten en voedingsspeciaalzaken. Ook bouwmarkten, woonwinkels en elektronicawinkels komen goed uit de crisis. De bank waarschuwt wel voor stilstand van de groei in deze sectoren, omdat veel consumenten het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in spullen of klussen in of om hun huis.

