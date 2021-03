Coronavirus: Minder coronapatiënten in ziekenhuis, actieplan Den Haag tegen wachtlijst zwemles

RIVM: meer dan 5000 nieuwe coronagevallen

Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 5090 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1081 meer dan dinsdag. Het aantal is ook hoger dan het gemiddelde van afgelopen week. Toen werden er per dag gemiddeld 4658 mensen positief getest. Dat is het hoogste gemiddelde sinds eind januari.

In Den Haag werden in de afgelopen 24 uur 115 besmettingen bevestigd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van 15.704 mensen is zeker dat ze aan corona zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer wat gedaald. Er liggen momenteel 1946 mensen met corona in het ziekenhuis, dat zijn er 38 minder dan dinsdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1397 coronapatiënten, 47 minder dan dinsdag. De druk op de intensive cares is de laatste dagen wel wat opgelopen. Daar liggen momenteel 549 patiënten, negen meer dan de voorgaande dag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550.

Het LCPS verwacht de komende weken een verdere stijging van het aantal mensen in ziekenhuizen door de oprukkende Britse variant van het coronavirus.

Saunabranche stelt 'soort ultimatum', tattooshops vrezen sluiting

Wellnessresorts zeggen op 15 maart weer open te gaan gaan, tenzij het kabinet uiterlijk maandag 'gemotiveerd laat weten' waarom heropening op basis van hun eigen plan niet verantwoord zou zijn, zo laat de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) weten. Als het kabinet het verzoek 'onderbouwd' afwijst, zal de branche zich daar naar eigen zeggen wel naar voegen.

De VNSWB stuurde twee weken terug een plan naar het kabinet, Tweede Kamerfracties en het Outbreak Management Team (OMT). Daarop heeft de saunabranche nog geen reactie gekregen. De branche wil de wet niet overtreden, zegt voorzitter Jos Keizer, maar gaat er wel vanuit 'serieus te worden genomen'. 'Het is geen echt ultimatum, maar wel een heel duidelijk signaal: vergeet ons niet en kijk naar wat wel kan.'

Tattooshops mochten vandaag wel weer open, en lopen ook weer vol. De Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst (NBTK) vreest echter dat de blijdschap van korte duur zal zijn. 'De besmettingscijfers lopen op, dus ik verwacht dat we snel weer gaan sluiten', aldus Gerrit Grootenhaar, tattoo-artiest en vicevoorzitter van de NBTK.

Den Haag lanceert plan voor inhaalslag zwemlessen kinderen

De gemeente Den Haag komt met een plan om de wachtlijst voor de gemeentelijke zwemlessen weg te werken. 'We doen er alles aan om de wachtlijsten te doen slinken. Het kabinet is nu aan zet. Wij zijn er klaar voor', aldus Wethouder Onderwijs en Sport Hilbert Bredemeijer.

Door de sluiting vanwege de coronamaatregelen stonden er in januari van dit jaar al meer dan 1.800 Haagse kinderen op de wachtlijst, een toename van 55 procent ten opzichte van het aantal wachtenden in dezelfde periode vorig jaar.

Leiden opent loket voor inwoners die kampen met inkomensterugval door corona

Inwoners van Leiden die te maken hebben met een aanzienlijke inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis, kunnen vanaf 8 maart bij de gemeente een tegemoetkoming in de woonkosten aanvragen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld de kosten van huur, hypotheek, gas, water en elektra. De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners die nu een te laag inkomen en te weinig spaargeld hebben om de woonkosten te betalen. Op de website van de gemeente staan de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Nederland weer op hoogste risiconiveau coronavirus: zeer ernstig

Omdat het aantal nieuwe coronagevallen oploopt, hebben alle 25 regio's in Nederland momenteel weer de status 'zeer ernstig'. Dat is het hoogst mogelijke risiconiveau voor de uitbraak van het virus.

Het coronadashboard van de overheid kent vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig. Voor een aantal veiligheidsregio's (IJsselland, Gelderland-Midden) was het alarmniveau twee weken geleden verlaagd, maar nu weer opgeschroefd naar het hoogste niveau. In de rest van het land was Zeer Ernstig blijven gelden.

In sommige gebieden geldt het hoogste risiconiveau al sinds 13 oktober vorig jaar. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio's. De landelijke lockdown duurt nog zeker tot 15 maart.

Kabinet vraagt advies over inzet vaccin AstraZeneca bij 65-plussers

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Dat laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Het vaccin wordt momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca. Wanneer de Gezondheidsraad met het advies komt, is nog niet bekend.

Boa's gaan bij sportclubs handhaven op coronaregels

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan ook de nieuwe regels voor sporten in groepen handhaven, zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits.

Vanaf vandaag mogen mensen tot 27 jaar weer in groepsverband trainen bij hun sportclub. Gerrits zegt dat de handhavers kunnen optreden als ze vermoeden dat zich daar oudere sporters tussen begeven. 'We zullen dat doen zoals normaal, dus eerst aanspreken, daarna volgt een waarschuwing en als het dan nog niet stopt een boete.'

De voorzitter denkt dat de boa's het leeftijdsverschil vaak wel kunnen zien. "Daarnaast moet iedereen een identiteitsbewijs bij zich hebben.'

Geen bewijs dat vitamine D helpt tegen corona

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D corona helpt voorkomen. Dit wordt hier en daar wel beweerd. Ook wordt wel aangeraden om voor alle zekerheid maar een preparaat te nemen, onder het motto: baat het niet, dan schaadt het niet. De Gezondheidsraad zegt dat op basis van de huidige stand van de wetenschap nu niet is te zeggen of vitamine D-supplementen bijdragen aan de preventie van het virus.

Momenteel lopen verschillende onderzoeken naar de gezondheidsclaim, maar het is nog wachten op de resultaten. Die worden dit voorjaar verwacht. De Gezondheidsraad zou dan tot een andere visie kunnen komen, want een gunstig effect is op dit moment ook weer niet helemaal uit te sluiten.

De raad is woensdag al met een advies gekomen vanwege het verzoek van het ministerie van Volksgezondheid om dat snel te geven vanwege grote belangstelling voor het onderwerp. Het gaat alleen over het voorkomen van corona. Of vitamine D een rol speelt bij de behandeling van iemand die al corona heeft, is niet onderzocht. Wel zijn er aanwijzingen dat vitamine D-supplementen bepaalde andere luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, maar die hebben niet met corona te maken.

Kapsalons al voor weken volgeboekt: 'Net kerst'

Eindelijk mag de Haagse kapsalon La Joy de deuren weer openen. De eerste klant zat al om kwart voor zeven in de stoel. Kapper Wilger is blij dat hij de schaar kan zetten in de Haagse matjes die zo langzamerhand bij zijn klanten zijn ontstaan. 'Het werd tijd hè, het is echt lang geleden. Iedereen heeft veel te lang haar.'

Het licht staat nog niet op groen of kapper Wilger kan meteen aan de bak: tot half april is de salon volgeboekt. 'Ik denk dat we zo’n 1200 mensen per dag gaan helpen’, schat hij in. 'Het wordt zes weken kerst.'

Restaurant 'Soos' geeft strijd tegen corona op

Iets terugdoen voor de maatschappij en mensen die het minder goed hebben. Met dat idee begonnen Pico Kuiper (65) en zijn dochter Petra (33) twee jaar geleden de Alphense ontmoetingsplek Soos aan den Rijn. Maar door de coronabeperkingen zien ze geen perspectief meer, waardoor ze hebben besloten de stekker uit hun zaak te trekken. 'Gelukkig hebben we geen schulden, maar het is trekken aan een dood paard.'

Petra Kuiper en haar vader Pico | Foto: Omroep West

Winkelen op afspraak: eindelijk weer schoenen passen

Vanaf vandaag mogen winkels weer open voor shoppen op afspraak, waarbij twee klanten per keer naar binnen mogen voor 10 minuten winkelen, passen en zelfs neuzen naar koopjes. Bedrijfsleider Onno Verhaar van schoenenwinkel Nolten in Den Haag is blij, ondanks de strenge regels rond het ‘nieuwe winkelen’.

‘Mínimaal tien minuten per klant, dus het kan ook langer. We hopen onze klanten zo de ultieme shopping experience te kunnen bieden. Er zijn al aardig wat reserveringen vastgelegd.’

Voor een goede doorloop maakt Nolten vooraf een inventarisatie van de wensen van de klant. ‘Als men specifiek iets wil passen, zetten we dat vast klaar. Of als iemand de nieuwe collectie wil bekijken of onze aanbiedingen, dan reserveren we extra tijd voor kijken en passen. We zijn in elk geval blij dat we dit weer kunnen doen, dat we weer contact hebben met onze klanten en kunnen doen waar we goed in zijn: schoenen verkopen.’

NOC*NSF en sportbonden: 'Heropen sportsector zo snel mogelijk'

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

De partijen halen in de advertentie onder meer een onderzoek van Ipsos aan. In januari meldde het onderzoeksinstituut dat een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de coronacrisis, met gemiddeld 5,6 kilo. 'De sportsector in Nederland ligt bijna stil. Terwijl sport en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de vitaliteit', schrijven de deelnemende adverteerders, die vervolgens de goede dingen opsommen waar sport voor zorgt. 'Met sport en bewegen komen we gezond de coronacrisis uit.'

De kracht van sporten is uniek, aldus de deelnemende partijen in de advertentie. 'Daarom roepen wij het zittende kabinet op: breng Nederland in beweging en heropen de sportsector zo snel mogelijk.'

Drugsgebruik onder studenten neemt toe

Sinds het begin van de coronacrisis is het gebruik van verdovende middelen onder studenten sterk toegenomen. Vier op de tien studenten geeft aan meer drank of drugs te gebruiken dan voorheen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 7000 studenten van Lieve Mark, een initiatiefg van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. 'Studenten lopen al zo lang op hun tenen dat zij drank of drugs als uitweg zijn gaan zien om zich toch iets beter te voelen. Dat is heel zorgelijk', aldus onderzoeker Zelda Geels.

Ongeveer de helft van de studenten die hun leven momenteel een onvoldoende geven, geven ook aan meer drugs te gebruiken. Onder de rest van de studenten is dat minder: ongeveer 31 procent. Verveling blijkt de voornaamste reden te zijn om meer drugs te gebruiken. Daarnaast geeft een op de drie studenten aan meer drank en drugs te gebruiken omdat hun medestudenten dat ook doen.

'De keuze om wel of niet mee te drinken is er niet meer. Als je huisgenoten besluiten om in de gemeenschappelijke ruimte te gaan drinken, doe je maar mee. Je kunt de sociale druk niet meer ontlopen zoals voorheen', vertelt onderzoeker Chris Vellenga.

Een joint | Foto: ANP

SCP: 'Met de meeste mensen gaat het goed'

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hebben Nederlanders na een jaar coronacrisis nog altijd een gemiddeld hoge kwaliteit van leven. Dat concludeert het SCP op basis van het rapport 'Een jaar met corona'. 'We blijken een veerkrachtig volk, maar dat geldt niet voor bepaalde subgroepen,' zegt SCP-onderzoeker Mirjam de Klerk. Daarmee doelt ze op mensen die in industrieën werken die door de crisis het hardst zijn geraakt, zoals horecabedrijven en de evenementenbranche. 'Bij hen stapelen de problemen zich op.' Ook jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond hebben het zwaar.

Volgens het SCP is er in de tweede golf ook meer wrijving tussen groeperingen ontstaan, terwijl er in de eerste maanden nog een saamhorigheidsgevoel heerste. 'Vooral tussen jong en oud en tussen zieke en gezonde mensen', zegt De Klerk. Zo gaven in oktober veel respondenten jongeren de schuld van het hoge aantal coronabesmettingen.

Contactberoepen mogen weer aan het werk, sekswerkers uitgezonderd

De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen voor contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs gaan vanaf vandaag in. Essentiële contactberoepen zoals tandartsen en fysiotherapeuten mochten eerder al op afspraak open. Die regel blijft van kracht. Even binnenlopen voor een snelle knipbeurt is dus niet mogelijk. Ook moeten ondernemers verplicht vragen naar gezondheidsklachten, en moeten klanten wanneer mogelijk een mondkapje dragen.

Ook rij-instructeurs vallen binnen de categorie contactberoepen. Zij mogen vanaf vandaag weer lesgeven. Daarnaast begint het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weer met het afnemen van rij-examens. Sekswerkers zijn een uitzondering op de versoepelingen voor contactberoepen. Zij mogen voorlopig nog niet aan het werk.

Winkelen op afspraak en groepssporten voor jongeren weer mogelijk

Eerder mochten winkeliers klanten al ontvangen op pakketjes af te halen, maar vanaf vandaag is het ook weer mogelijk om fysiek in een winkel te gaan kijken. Winkeliers mogen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemel. Ook mag er maar een beperkt aantal klanten naar binnen. Deze versoepeling is vooral bedoeld voor kleine winkeliers die geen online webshop of een click and collect-systeem hebben.

Ook is het voor jongeren tot en met de leeftijd van 26 jaar vanaf vandaag weer mogelijk om in groepsverband te sporten. Dit mag alleen in teamverband binnen dezelfde clubs. De competities worden nog niet hervat. De jongeren hoeven tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand te houden. Voor mensen vanaf 27 is binnensport verboden. Buitensport is toegestaan met maximaal twee personen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.