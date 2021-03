Coronavirus: drugsgebruik onder studenten neemt toe, contactberoepen mogen beperkt open

Winkelen op afspraak: eindelijk weer schoenen passen

Vanaf vandaag mogen winkels weer open voor shoppen op afspraak, waarbij twee klanten per keer naar binnen mogen voor 10 minuten winkelen, passen en zelfs neuzen naar koopjes. Bedrijfsleider Onno Verhaar van schoenenwinkel Nolten in Den Haag is blij, ondanks de strenge regels rond het ‘nieuwe winkelen’.

‘Mínimaal tien minuten per klant, dus het kan ook langer. We hopen onze klanten zo de ultieme shopping experience te kunnen bieden. Er zijn al aardig wat reserveringen vastgelegd.’

Voor een goede doorloop maakt Nolten vooraf een inventarisatie van de wensen van de klant. ‘Als men specifiek iets wil passen, zetten we dat vast klaar. Of als iemand de nieuwe collectie wil bekijken of onze aanbiedingen, dan reserveren we extra tijd voor kijken en passen. We zijn in elk geval blij dat we dit weer kunnen doen, dat we weer contact hebben met onze klanten en kunnen doen waar we goed in zijn: schoenen verkopen.’

NOC*NSF en sportbonden: 'Heropen sportsector zo snel mogelijk'

Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten.

De partijen halen in de advertentie onder meer een onderzoek van Ipsos aan. In januari meldde het onderzoeksinstituut dat een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de coronacrisis, met gemiddeld 5,6 kilo. 'De sportsector in Nederland ligt bijna stil. Terwijl sport en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de vitaliteit', schrijven de deelnemende adverteerders, die vervolgens de goede dingen opsommen waar sport voor zorgt. 'Met sport en bewegen komen we gezond de coronacrisis uit.'

De kracht van sporten is uniek, aldus de deelnemende partijen in de advertentie. 'Daarom roepen wij het zittende kabinet op: breng Nederland in beweging en heropen de sportsector zo snel mogelijk.'

Drugsgebruik onder studenten neemt toe

Sinds het begin van de coronacrisis is het gebruik van verdovende middelen onder studenten sterk toegenomen. Vier op de tien studenten geeft aan meer drank of drugs te gebruiken dan voorheen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 7000 studenten van Lieve Mark, een initiatiefg van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. 'Studenten lopen al zo lang op hun tenen dat zij drank of drugs als uitweg zijn gaan zien om zich toch iets beter te voelen. Dat is heel zorgelijk', aldus onderzoeker Zelda Geels.

Ongeveer de helft van de studenten die hun leven momenteel een onvoldoende geven, geven ook aan meer drugs te gebruiken. Onder de rest van de studenten is dat minder: ongeveer 31 procent. Verveling blijkt de voornaamste reden te zijn om meer drugs te gebruiken. Daarnaast geeft een op de drie studenten aan meer drank en drugs te gebruiken omdat hun medestudenten dat ook doen.

'De keuze om wel of niet mee te drinken is er niet meer. Als je huisgenoten besluiten om in de gemeenschappelijke ruimte te gaan drinken, doe je maar mee. Je kunt de sociale druk niet meer ontlopen zoals voorheen', vertelt onderzoeker Chris Vellenga.

SCP: 'Met de meeste mensen gaat het goed'

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hebben Nederlanders na een jaar coronacrisis nog altijd een gemiddeld hoge kwaliteit van leven. Dat concludeert het SCP op basis van het rapport 'Een jaar met corona'. 'We blijken een veerkrachtig volk, maar dat geldt niet voor bepaalde subgroepen,' zegt SCP-onderzoeker Mirjam de Klerk. Daarmee doelt ze op mensen die in industrieën werken die door de crisis het hardst zijn geraakt, zoals horecabedrijven en de evenementenbranche. 'Bij hen stapelen de problemen zich op.' Ook jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond hebben het zwaar.

Volgens het SCP is er in de tweede golf ook meer wrijving tussen groeperingen ontstaan, terwijl er in de eerste maanden nog een saamhorigheidsgevoel heerste. 'Vooral tussen jong en oud en tussen zieke en gezonde mensen', zegt De Klerk. Zo gaven in oktober veel respondenten jongeren de schuld van het hoge aantal coronabesmettingen.

Contactberoepen mogen weer aan het werk, sekswerkers uitgezonderd

De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen voor contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs gaan vanaf vandaag in. Essentiële contactberoepen zoals tandartsen en fysiotherapeuten mochten eerder al op afspraak open. Die regel blijft van kracht. Even binnenlopen voor een snelle knipbeurt is dus niet mogelijk. Ook moeten ondernemers verplicht vragen naar gezondheidsklachten, en moeten klanten wanneer mogelijk een mondkapje dragen.

Ook rij-instructeurs vallen binnen de categorie contactberoepen. Zij mogen vanaf vandaag weer lesgeven. Daarnaast begint het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weer met het afnemen van rij-examens. Sekswerkers zijn een uitzondering op de versoepelingen voor contactberoepen. Zij mogen voorlopig nog niet aan het werk.

Winkelen op afspraak en groepssporten voor jongeren weer mogelijk

Eerder mochten winkeliers klanten al ontvangen op pakketjes af te halen, maar vanaf vandaag is het ook weer mogelijk om fysiek in een winkel te gaan kijken. Winkeliers mogen klanten ontvangen die zich minimaal vier uur van tevoren hebben aangemel. Ook mag er maar een beperkt aantal klanten naar binnen. Deze versoepeling is vooral bedoeld voor kleine winkeliers die geen online webshop of een click and collect-systeem hebben.

Ook is het voor jongeren tot en met de leeftijd van 26 jaar vanaf vandaag weer mogelijk om in groepsverband te sporten. Dit mag alleen in teamverband binnen dezelfde clubs. De competities worden nog niet hervat. De jongeren hoeven tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand te houden. Voor mensen vanaf 27 is binnensport verboden. Buitensport is toegestaan met maximaal twee personen.

